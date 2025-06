Dogecoin zeigt aktuell erste Anzeichen einer möglichen technischen Bodenbildung. Der Kurs stabilisiert sich am 800er EMA im Tageschart und verteidigt dieses langfristige gleitende Durchschnittsniveau bislang erfolgreich. Das Chartbild vermittelt derzeit weniger den Eindruck eines bevorstehenden Durchbruchs nach unten, sondern vielmehr die Chance auf eine bevorstehende Trendwende.

Sollte der MACD (Moving Average Convergence Divergence) weiterhin negatives Momentum abbauen und in den positiven Bereich drehen, könnte dies als zusätzlicher Impulsgeber für eine Aufwärtsbewegung wirken. In diesem Szenario wäre der 50er EMA im Tageschart das nächste relevante Ziel. Dort entscheidet sich, ob Dogecoin, wie in der Vergangenheit mehrfach geschehen, erneut an diesem gleitenden Widerstand scheitert oder ausreichend Stärke aufbaut, um ihn nachhaltig zu überwinden.

Der RSI (Relative Strength Index) notiert derzeit unterhalb der überkauften Zone und bietet damit aus technischer Sicht weiteren Spielraum für eine Fortsetzung der Bewegung. Auch die Liquiditätsverteilung laut Heatmap (unten links im nachfolgenden Chart) unterstützt dieses Szenario: Oberhalb des aktuellen Preisniveaus befinden sich mehrere Cluster offener Liquidität, die als Kursmagnet fungieren könnten. Solange die 800er EMA verteidigt wird, bleibt das übergeordnete Setup konstruktiv.

DOGE Tageschart & Heatmap (Quelle: TradingView)

4-Stunden-Chart: Widerstandszone im Fokus – Potenzial für Short Squeeze steigt

Im 4-Stunden-Zeitrahmen zeigt sich ein ebenso konstruktives Bild. Der Kurs bewegt sich aufwärtsgerichtet und nähert sich einer markanten Widerstandslinie, die derzeit als kurzfristiger Schlüsselbereich fungiert. Ein Bruch dieser Linie würde nicht nur weiteres Aufwärtspotenzial freisetzen, sondern zugleich die Chance eröffnen, auch den darüberliegenden 50er EMA zu überwinden – ein zusätzlicher bullisher Trigger mit Signalwirkung.

Ein Blick auf den Orderflow zeigt ein Übergewicht an Short-Positionen in der aktuellen Preisspanne. Sollte der Kurs weiter ansteigen, könnten überhebelte Shorts liquidiert werden. Diese potenzielle Short Squeeze Situation hätte das Potenzial, kurzfristige Kaufdynamik deutlich zu verstärken.

In Summe weist das technische Gesamtbild im 4-Stunden-Chart auf eine mögliche Fortsetzung des Aufwärtstrends hin. Entscheidend bleibt, ob es gelingt, die genannten Widerstände mit Volumen und Überzeugung zu durchbrechen. Andernfalls droht eine erneute Konsolidierung unterhalb der Widerstandsstruktur.

DOGE 4-Stunden-Chart mit Indikatoren & Liquidation Levels (Quelle: TradingView)

