DOGE-Kurs: Wann findet die Korrektur ein Ende?

In diesem Artikel erfährst du:
- Wieso die Dogecoin-Bullen ein Lebenszeichen senden müssen
- Warum der Memecoin auf ein Mehrjahrestief abgerutscht ist
- Welche Chartmarken für Investoren in den kommenden Monaten relevant werden
Der Memecoin Dogecoin (DOGE) gehört aktuell zu den klaren Underperformern und rutschte zuletzt aus den Top-10 Altcoins. Trotz SpaceX-IPO war die Anstiegsbewegung zu Monatsbeginn nicht nachhaltig und ließ den Kurs in dieser Woche auf ein neues Jahrestief zurückfallen. Ausgehend vom Vormonatshoch bei 0,118 US-Dollar hat der Kurs zwischenzeitlich um 36 Prozent korrigiert. Welche Kursmarken Investoren bei Dogecoin über die Sommermonate im Fokus haben müssen, bespricht diese Kursanalyse.
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