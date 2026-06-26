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Kursanalyse 

DOGE-Kurs: Wann findet die Korrektur ein Ende?

Dogecoin (DOGE) gehört zu den klaren Underperformern unter den großen Kryptowährungen und rutschte unlängst aus den Top-10. Folgende Kursziele entscheiden ob sich der Abwärtstrend fortsetzen wird.

Stefan Lübeck
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Ein Stapel Dogecoin-Token steht vor einem unscharfen Candlestick-Diagramm.

Beitragsbild: Shutterstock

 | Der Memecoin Dogecoin (DOGE) könnte vor einer Richtungsentscheidung stehen

In diesem Artikel erfährst du:

  • Wieso die Dogecoin-Bullen ein Lebenszeichen senden müssen
  • Warum der Memecoin auf ein Mehrjahrestief abgerutscht ist
  • Welche Chartmarken für Investoren in den kommenden Monaten relevant werden

Der Memecoin Dogecoin (DOGE) gehört aktuell zu den klaren Underperformern und rutschte zuletzt aus den Top-10 Altcoins. Trotz SpaceX-IPO war die Anstiegsbewegung zu Monatsbeginn nicht nachhaltig und ließ den Kurs in dieser Woche auf ein neues Jahrestief zurückfallen. Ausgehend vom Vormonatshoch bei 0,118 US-Dollar hat der Kurs zwischenzeitlich um 36 Prozent korrigiert. Welche Kursmarken Investoren bei Dogecoin über die Sommermonate im Fokus haben müssen, bespricht diese Kursanalyse.

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