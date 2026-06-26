Dogecoin (DOGE) gehört zu den klaren Underperformern unter den großen Kryptowährungen und rutschte unlängst aus den Top-10. Folgende Kursziele entscheiden ob sich der Abwärtstrend fortsetzen wird.

DOGE-Kurs: Wann findet die Korrektur ein Ende?

DOGE-Kurs: Wann findet die Korrektur ein Ende?

In diesem Artikel erfährst du: Wieso die Dogecoin-Bullen ein Lebenszeichen senden müssen

Warum der Memecoin auf ein Mehrjahrestief abgerutscht ist

Welche Chartmarken für Investoren in den kommenden Monaten relevant werden

Der Memecoin Dogecoin (DOGE) gehört aktuell zu den klaren Underperformern und rutschte zuletzt aus den Top-10 Altcoins. Trotz SpaceX-IPO war die Anstiegsbewegung zu Monatsbeginn nicht nachhaltig und ließ den Kurs in dieser Woche auf ein neues Jahrestief zurückfallen. Ausgehend vom Vormonatshoch bei 0,118 US-Dollar hat der Kurs zwischenzeitlich um 36 Prozent korrigiert. Welche Kursmarken Investoren bei Dogecoin über die Sommermonate im Fokus haben müssen, bespricht diese Kursanalyse.

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