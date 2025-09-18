App herunterladen
BTC-ECHO
+++Bitcoin wieder über 100.000 Euro – so geht es jetzt weiter+++

Kursanalyse DOGE-Kurs nimmt Anlauf: Greift Dogecoin das Jahreshoch an?

Dogecoin (DOGE) scheint den jüngsten Kursausbruch bestätigen zu können. Folgende Kursziele entscheiden nun über eine Trendfortsetzung.

Stefan Lübeck
Ein Stapel Goldmünzen mit einer Dogecoin, auf der der ikonische Shiba Inu-Hund und der Text "wow" abgebildet sind, steht aufrecht oben. Unscharfe vertikale lila und weiße Streifen bilden einen lebendigen Hintergrund.

Beitragsbild: Shutterstock

 | Der Kurs des Memecoins Dogecoin strebt weiter gen Norden

In diesem Artikel erfährst du:

  • Warum der Dogecoin-Chart zunehmend bullish wirkt
  • Wieso der Memecoin sein Jahreshoch anlaufen könnte
  • Welche Chartmarken für Investoren nun relevant werden

Der Memecoin Dogecoin (DOGE) versucht nach einem erfolgreichen Retest des Ausbruchsbereichs um 0,256 US-Dollar aktuell wieder in Richtung des Monatshochs vorzudringen. Die Bullen könnten damit kurz davor stehen, den DOGE-Kurs auf neue Verlaufshochs zu hieven. Welche Kursziele bei einer bullishen Trendfortsetzung in den Anlegerblick geraten, verrät diese Kursanalyse.

Zwei goldfarbene Münzen mit den Logos von Bitcoin und Ethereum stehen aufrecht auf einer strukturierten Oberfläche, mit verschwommenen blauen und violetten Lichtern im Hintergrund, die die Bedeutung von Bitcoin in der Welt der digitalen Währungen unterstreichen.
