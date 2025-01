In unserer Krypto-Expertenumfrage haben wir 50 Brancheninsider gefragt, welchen Bitcoin-Kurs sie im kommenden Monat für realistisch halten. Das sind die BTC-Prognosen.

Gemeinsam mit der IU Internationale Hochschule hat BTC-ECHO eine Krypto-Expertenumfrage durchgeführt, dessen Ergebnisse im BTC-ECHO Insider Report veröffentlicht wurden. Auf die Frage, welchen Bitcoin-Kurs die Krypto-Experten aus der DACH-Region im kommenden Monat (Februar 2024) sehen, kamen folgende Ergebnisse heraus.

Bitcoin-Prognose für Februar

Die durchschnittliche Erwartung des BTC-Kurses in einem Monat wird im BTC-1M-Kurserwartungs-Index zusammengefasst. Der Indexstand liegt bei 106.582 US-Dollar, basierend auf 50 Expertenschätzungen.

Quelle: Screenshot aus dem BTC-ECHO Insider Report

Daneben wurde auch ein Worst-Case- und ein Best-Case-Kursszenario für Bitcoin abgefragt. Im bearishen Szenario, das im schlechtesten Fall mit einer Wahrscheinlichkeit von 10 Prozent beziehungsweise 1 zu 10 aus Sicht unserer Experten eintritt, kam ein aggregierter Kurs von 79.520 US-Dollar heraus. Umgekehrt, im bullishen Szenario, mit ebenfalls einer Wahrscheinlichkeit von 1 zu 10, kam ein Bitcoin-Kurs von 124.940 US-Dollar heraus.

BTC-Volatilität mit Luft nach oben

Aus den Umfragedaten wird ebenfalls der BTC-1M-Volatilitäts-Index berechnet. Dieser fasst die durchschnittliche erwartete Volatilität des BTC-Kurses über einen Monat zusammen. Der Indexstand liegt bei 17.2 Punkten. Die historische Volatilität des Bitcoin-Kurses vor der Umfrage über einen Monat beträgt 14.8 (basierend auf täglichen log-Renditen im Zeitraum 13.01.2024 – 12.01.2025).

Die erwartete Schwankungsbreite unserer Brancheninsider liegt damit leicht über der historischen Volatilität für diese Zeitspanne. Angesichts der rasanten Kursanstiege in den vergangenen Monaten und dem Krypto-Beben in den USA durch den neuen US-Präsidenten Donald Trump ist die Erwartung an höhere Schwankungen durchaus nachvollziehbar.

Welchen BTC-Kurs unsere Experten in den kommenden sechs Monaten erwarten und welchen Parteien sie am ehesten zutrauen, den Krypto-Standort Deutschland zu fördern, erfährt man in unserem kostenlosen BTC-ECHO Insider Report.