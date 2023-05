BingX: Die erste Börse mit BRC20-Futures

Die Welt der Kryptowährungen ist immer in Bewegung. Eine der neuesten Entwicklungen in diesem Bereich sind die Bitcoin Ordinals und die dazugehörigen BRC20 Token. In diesem Artikel wird erklärt, was es damit auf sich hat und warum diese Token so interessant sind.

Bitcoin Ordinals sind NFTs, die auf der Bitcoin Blockchain gespeichert werden. Diese Token sind einzigartig und können nicht dupliziert werden. Jeder Token hat eine eindeutige Nummer, die seine Identität bestimmt. Diese Nummer wird als “Ordinal” bezeichnet. Die Idee hinter Bitcoin Ordinals ist, eine einzigartige digitale Identität für jedes Asset zu schaffen, das auf der Bitcoin Blockchain erstellt wird. Durch die Verwendung von Ordinals können Benutzer sicherstellen, dass sie ein echtes Asset besitzen und nicht mit gefälschten oder duplizierten Token gehandelt haben. Dabei kann jede Art von Bytes auf der Blockchain abgespeichert werden – schließlich ist alles, was du im Internet siehst, nichts anderes als einzelne Bits.

BRC20-Token – Eine Revolution oder nur Spam?

Ein Beispiel für ein Asset, das auf der Bitcoin Blockchain erstellt wurde und einen Ordinal verwendet, sind die BRC20-Token. In Wahrheit sind diese Token nichts anderes als JSON Strings, also Text in einem bestimmten Format mit gewissen Eigenschaften. So haben ein paar kluge Köpfe es geschafft, Altcoins auf Bitcoin zu entwickeln. Diese Altcoins kann man nun direkt auf der Bitcoin Blockchain erstellen, minten und versenden. Dafür werden spezielle Bitcoin Wallets verwendet, welche mit dem Ordinals-Protokoll kompatibel sind. Das Problem mit dem BRC20-Protokoll ist allerdings, dass sehr viele Transaktionen auf der Bitcoin Blockchain benötigt werden, weshalb aktuell die Transaktionsgebühren extrem angestiegen sind und eine einfache Transaktion bereits über 20 US-Dollar kosten kann. Kritiker sehen in der BRC20-Bewegung nicht anderes als Spam auf der Bitcoin Blockchain und Token, welche komplett wertlos sind. Andere sehen hier jedoch einen neuen Token-Standard und ein Narrativ für den kommenden Bullrun. Wo die Wahrheit liegt, dürfte am Ende egal sein. Das wird der Markt entscheiden.

BingX: Die erste Börse mit BRC20-Futures

Das erste Unternehmen weltweit, das BRC20-Token auf dem Spotmarkt und als Futures zum Handel anbietet, ist BingX. Da aktuell die BRC20 Token nur direkt auf der Bitcoin Blockchain handelbar sind und dies sehr teuer ist, bietet es sich hier an, auf zentrale Plattformen zu wechseln und dort die jeweiligen BRC20-Token zu handeln. So kann man seit dem 7. März 2023 auf BingX die ersten BRC20-Token kaufen und verkaufen. Ab dem 08. März kann man diese nun auch per Future mit Hebel traden. Aktuell im Angebot ist dabei die Mutter aller BRC20 Token: ‘ORDI’. Weitere werden in den kommenden Tagen noch folgen.

Falls du auch am BRC20-Hype teilnehmen möchtest und diese einmalige Gelegenheit nicht verpassen willst, so nutze deine Chance und mache vom Willkommens-Bonus bei BingX Gebrauch. Sichere dir bis zu 5125 USD bei einer Registrierung. Kein KYC nötig.

