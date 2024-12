Dezember-Gewinnspiel: So kannst du 2.024 Euro in Bitcoin gewinnen

Bitvavo powered by Hyphe, betrieben von der Hyphe Markets GmbH, hat eine spannende Aktion in der Weihnachtszeit aufgelegt: Nutzer können wöchentlich attraktive Krypto-Preise gewinnen – und beim großen Finale winken sogar 2.024 Euro in Bitcoin (BTC).

Bitvavo powered by Hyphe ist seit August auf dem deutschen Markt verfügbar und überzeugt mit günstigen Gebühren und einer großen Auswahl an Coins, alles in einem in Deutschland regulierten Rahmen.

Das Gewinnspiel läuft vom 2. bis zum 29. Dezember 2024 und bietet dir jede Woche Preise in einer neuen Kryptowährung.

Die Preise im Überblick

Sui-Woche (2. – 8. Dezember): 20 × 200 Euro in Sui (SUI)

20 × 200 Euro in Sui (SUI) Solana-Woche (9. – 15. Dezember): 15 × 300 Euro in Solana (SOL)

15 × 300 Euro in Solana (SOL) Ethereum-Woche (16. – 22. Dezember): 10 × 400 Euro in Ethereum (ETH)

10 × 400 Euro in Ethereum (ETH) Hauptpreis (2. – 29. Dezember): 5 × 2.024 Euro in Bitcoin (BTC)

So kannst du teilnehmen:

Registriere dich jetzt bei Bitvavo powered by Hyphe, um einen Account zu eröffnen. Überspringe diesen Schritt, falls du das Krypto-Trading-Angebot schon nutzt. Melde dich in der Bitvavo powered by Hyphe App an. Tippe oben rechts auf deine Benachrichtigungen oder gehe zum Portfolio Screen. Dort kommst du zum Gewinnspiel und findest einen Link zum Registrierungsformular. Tippe darauf und registriere dich. Wöchentliche Preise: Trade mindestens 200 Euro innerhalb der jeweiligen Woche in jeder verfügbaren Kryptowährung, um dich für die Gewinne der jeweiligen Woche zu qualifizieren. Hauptpreis: Trade insgesamt 500 Euro zwischen dem 2. und 29. Dezember und werbe einen neuen Nutzer, um dich für den Hauptpreis von 2.024 Euro in Bitcoin zu qualifizieren.

Wenn du gewonnen hast, wird der Preis an den Montagen nach der jeweiligen Auslosung deinem Bitvavo powered by Hyphe Account gutgeschrieben. Die vollständigen Teilnahmebedingungen findest du in den AGB des Dezember-Gewinnspiels.

Warum Bitvavo powered by Hyphe?

Bitvavo powered by Hyphe bietet zahlreiche Vorteile, die es zu einem der attraktivsten Angebote für Krypto-Trader machen:

Große Coin-Auswahl: Über 300 Kryptowährungen stehen zur Verfügung – ideal, um dein Portfolio zu diversifizieren.

Über 300 Kryptowährungen stehen zur Verfügung – ideal, um dein Portfolio zu diversifizieren. Sehr günstige Gebühren: Mit einer Transaktionsgebühr von maximal 0,25 % gehört Bitvavo powered by Hyphe zu den günstigsten Anbietern auf dem Markt.

Mit einer Transaktionsgebühr von maximal 0,25 % gehört Bitvavo powered by Hyphe zu den günstigsten Anbietern auf dem Markt. Reguliert in Deutschland: Die Hyphe Markets GmbH hat eine Lizenz nach dem Wertpapierinstitutsgesetz in Deutschland.

Die Hyphe Markets GmbH hat eine Lizenz nach dem Wertpapierinstitutsgesetz in Deutschland. Verfügbar in App und Web: Ein intuitives Trading-Angebot, das sich gleichermaßen für ambitionierte Einsteiger und erfahrene Trader eignet.

Die Kampagne ist zeitlich begrenzt – verpasse diese Gelegenheit nicht und melde dich noch heute bei Bitvavo powered by Hyphe an.

Weitere Informationen findest du im Brandhub von Bitvavo powered by Hyphe

Affiliate-Links In diesem Beitrag befinden sich Affiliate-Links, die uns dabei helfen, unsere journalistischen Inhalte auch weiterhin kostenfrei anzubieten. Tätigst du über einen dieser Links einen Kauf, erhält BTC-ECHO eine Provision. Redaktionelle Entscheidungen werden davon nicht beeinflusst.