Das wäre passiert, wenn du 1.000 US-Dollar in die Top 10 der Kryptowährungen gesteckt hättest

Wir schreiben das Jahr 2018. Der Markt für Kryptowährungen hat gerade seine bis dato größte Hype-Phase hinter sich gebracht und erholt sich von massiver Überhitzung. Investoren versuchen verzweifelt, die Löcher in ihren Portfolios zu stopfen.

Der Bitcoin-Kurs (BTC) war von seinem All-Time-High im Dezember 2017 von knapp 20.000 US-Dollar auf 13.170 US-Dollar abgerauscht, nachdem die CME-Futures durchgestartet waren und China (mal wieder) ein Bitcoin-Verbot in Erwägung gezogen hatte.

Wäre es da nicht ein guter Moment gewesen, um nach den Regeln des antizyklischen Investments in den Krypto-Markt einzusteigen? Schließlich soll der Finanzier Baron Nathan Mayer Rothschild einmal gesagt haben: “Es ist an der Zeit zu kaufen, wenn Blut in den Straßen fließt”. Und davon gab es 2018 genug.

So sahen die Top-10 Kryptowährungen 2018 aus

Gesagt, getan: Reddit-Nutzer u/Joe-M-4 kratzt 1.000 US-Dollar zusammen und beschließt, sie am 01. Januar 2018 in die Top 10 der Kryptowährungen zu stecken. So sieht sein Portfolio aus:

Bitcoin (BTC) Ripple (XRP) Ethereum (ETH) Bitcoin Cash (BCH) Cardano (ADA) Litecoin (LTC) IOTA (MIOTA) NEM (NEM) Dash (DASH) Stellar (XLM)

Menschen, die erst seit kurzem im Krypto-Space sind, mögen sich vielleicht beim ein oder anderen Coin fragen: Was soll das denn sein? Doch so sahen sie die aus, die Top 10 der Kryptowährungen im Jahr 2018. Eine detaillierte Ansicht mit den jeweiligen Kursen findet ihr in der folgenden Grafik.

So sehen die Top 10 der Kryptowährungen von 2018 heute aus

Das Ergebnis des Versuchs: ernüchternd. Nach 66 Monaten (Juli 2023) haben lediglich zwei der ehemaligen Top 10 Coins eine positive Bilanz aufzuweisen: Bitcoin (BTC) und Ether (ETH). Ether ist mit einem Plus von 167 Prozent Top-Performer, gefolgt von Bitcoin mit 132 Prozent Plus. Der Rest: tief Rot.

Die größten Verlierer:

Nem verliert seit Januar 2018 97 Prozent an Stärke und dümpelt auf Platz 112 der Kryptowährungen.

Wirklich nur marginal besser schneidet DASH ab. Mit einem Minus von 96 Prozent ist der Coin auf Platz 86 abgerauscht.

Auch sehr unschön sieht es bei IOTA aus: Mit einem Minus von 95 Prozent katapultierte sich der “Internet of Things Coin” auf Platz 77.

Doch auch alle anderen Kryptowährungen des Investments müssen bis auf ETH und BTC negative Zahlen im hohen zweistelligen Prozentbereich verbüßen. Das endgültige Ergebnis: Hättest du am 1. Januar 2018 1.000 US-Dollar in die Top 10 der Kryptowährungen investiert, wäre dein Portfolio 66 Monate später noch 669 US-Dollar wert gewesen. Du hättest einen Verlust von 33 Prozent gemacht.

Was wir daraus lernen können

Was man ganz klar konstatieren muss: Wer sein Portfolio am Ende eines Bullenmarktes diversifiziert, kann sich die Finger verbrennen. Die Fluktuation an Altcoins ist so hoch, dass man nie mit Sicherheit sagen kann, welche Coins den Bärenmarkt überleben.

Zwar kann man Kryptowährungen sorgfältig analysieren. Allerdings weiß man nie, wann der nächste große Coin um die Ecke kommt. Außerdem bewegt man sich im Krypto-Markt in einem Umfeld, indem Projekte nicht zwingend Substanz haben müssen, um kurzfristig erfolgreich zu sein – Memecoins lassen grüßen.

Wenn man eine vergleichsweise konservative Krypto-Investmentstrategie fährt und nur in die beiden Schlachtschiffe investiert, scheint die Sache allerdings etwas sicherer zu werden: Hättest du 2018 die 1.000 US-Dollar in Bitcoin und Ether gesteckt, wäre dein Portfolio zu Redaktionsschluss 2.442 US-Dollar wert.