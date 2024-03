Werbemitteilung unseres Partners. Die BTC-ECHO GmbH ist für die Inhalte dieses Artikels nicht verantwortlich.

Passives Einkommen mit Mining zu erzielen, war bislang eine große Herausforderung und für die meisten in der Praxis oftmals kaum umsetzbar. Denn bislang standen in der Regel nur zwei Optionen zur Verfügung, die jedoch beide mit erheblichen Nachteilen verbunden waren.

Die eine Möglichkeit ist das Colocation Mining. Hier muss selbst in Mining-Equipment investiert werden, um überhaupt Aussicht auf Einnahmen zu haben. Der Erwerb einer solchen leistungsstarken Hardware ist allerdings mit hohen Kosten verbunden. Hinzu kommen weitere Ausgaben für anfallende Reparaturen des Mining-Equipments. Unter dem Strich ist Colocation Mining damit wenig attraktiv.

Die zweite Möglichkeit ist das Cloud Mining. Hier fallen zwar keine Ausgaben für Technik an, jedoch sind die Gewinne oftmals sehr niedrig oder es ist überhaupt nicht profitabel. Zudem gibt es viele Angebote von Abzockern, die nur auf schnelles Geld von Investoren aus sind. Deshalb sollten Anleger sehr vorsichtig mit Cloud Mining sein.

Infinity Hash: Täglich ein passives Einkommen erzielen

Doch nun gibt es endlich eine Lösung, die dem Wunsch nach einem komfortablen passiven Einkommen ohne große Investitionen und geringem Risiko gerecht wird. Sie heißt Infinity Hash. Dabei handelt es sich um ein selbsttragendes Mining-Ökosystem im Bitcoin-Netzwerk, bei dem Nutzer tägliche Rewards erhalten können. Und das funktioniert ganz einfach: Sie erwerben durch den Kauf von Shares einen Anspruch auf einen Anteil der Belohnungen, die die Miner für Ihre Arbeit im Netzwerk erhalten. Jeder Share ist durch Miner gedeckt.

Alle Nutzer, die sich bei Infinity Hash anmelden, können schon mit einem sehr kleinen Budget und ohne technische Erfahrung von den Vorzügen der Mining Rewards profitieren. Auch für Kleinstbeträge wie 1 US-Dollar werden sie mit dem Kauf eines Shares Anteilseigner im Bitcoin-Mining-Ökosystem von Infinity Hash. Und die Belohnungen werden nicht etwa in einer Jahresabrechnung oder im Quartal, sondern Tag für Tag an die Teilnehmer ausgeschüttet.

Transparenz steht im Vordergrund

Die Nutzer sind dabei immer genauestens informiert, wie aktiv die Miner sind. Transparenz wird bei Infinity Hash großgeschrieben, sodass durch einen Blick auf die Live-Pool-Hashrate jederzeit die tatsächliche Leistung der Miner nachvollziehbar ist. Auch die Bitcoin-Einnahmen des Mining-Pools sind offen einsehbar. Detaillierte Worker-Infos zeigen sogar den Status jedes einzelnen Miners. Zudem macht Infinity Hash kein Geheimnis daraus, wie die Mining-Einnahmen wieder für den Kauf neuer und leistungsstarker Technik verwendet werden. Dazu können Nutzer die öffentliche Reinvest-Wallet aufrufen. Ein Überblick zu den täglichen Energiekosten des Projektes sind zudem in der öffentlichen Strom-Wallet einsehbar.

Infinity Hash verwendet zudem keine Mittelsmänner, sondern kontrolliert das gesamte Projekt selbst. Das betrifft die Auswahl der teilnehmenden Miner genauso, wie den Kauf der Mining-Hardware und den Bezug von günstigem und zuverlässig verfügbarem Strom. Im Durchschnitt zahlt Infinity Hash weniger als $0,06/kWh für seinen Strom und will den Preis künftig auf unter 5 Cent stabilisieren. Dank dieses Geschäftsmodells kann Infinity Hash den vollen Betrag der generierten Mining-Gewinne auszahlen.

Infintiy Hash achtet zudem darauf, dass die Miner hocheffizient arbeiten können, um die Rendite für Investoren zu maximieren. So verfügt Infinity Hash im Gegensatz zu den meisten anderen Mining-Unternehmen über ein eigenes Reparaturzentrum direkt vor Ort und investiert viel Zeit und Ressourcen in die Ausbildung der Mitarbeiter, um die meisten Defekte schnell reparieren zu können. Damit geht nur wenige Zeit verloren, die die Miner von ihrer wertvollen Arbeit abhalten.

So werden die Rewards berechnet

Wie die tatsächlichen Rewards, die jeder einzelne Nutzer für seine Shares im Mining-Netzwerk erhält, zustande kommen, lässt sich ganz nachvollziehbar erklären. Zunächst werden die erzielten Rewards der Mining-Farmen in BTC überwiesen. Davon werden nun die Stromkosten abgezogen, die für die Arbeit im Bitcoin-Netzwerk entstanden sind.

Der verbleibende Betrag entspricht dem gesamten Gewinn. Hiervon werden die ersten 50 Prozent direkt an die Investoren von Infinity Hash ausgezahlt. Und das täglich. Mit den anderen 50 Prozent wird in Technologie investiert, damit die Miner wettbewerbsfähig bleiben und künftige Renditen noch höher ausfallen. Es ist wichtig zu betonen, dass die Einnahmen tatsächlich nur in Technik mit bester Verarbeitungsqualität fließen und nicht etwa in schicke Bürogebäude oder Ähnliches.

Über das passive Einkommen können die Nutzer ganz frei verfügen. So ist es ihnen möglich, weitere Shares zu kaufen, um künftig höhere Mining-Rewards zu erhalten. Genauso können Sie auf dem Marktplatz von Infinity Hash Coins tauschen. Oder sie heben die Gewinne einfach ab.

Community und Privatsphäre stehen an erster Stelle

Zu den weiteren Vorzügen von Infinity Hash gehört sein Community-Konzept. Alle Teilnehmer werden in die Weiterentwicklung einbezogen. Regelmäßig werden Umfragen durchgeführt und die Funktionen auf Grundlage des Feedbacks der Gemeinschaft verbessert.

Zudem schreibt Infinity Hash die Privatsphäre seiner Nutzer groß. Investoren müssen keinen aufwendigen KYC-Prozess durchlaufen oder an anderen Identitätsprüfungen teilnehmen. Infinity Hash will den Einstieg so komfortabel und unkompliziert wie möglich gestalten, deshalb können Sie sich sofort anmelden und Shares kaufen.

Und nicht zuletzt steht Infinity Hash absolut hinter der Idee des Bitcoins und setzt ihn in das Zentrum seines Ökosystems. Das zeigt sich darin, dass Investoren auf der gesamten Plattform Bitcoin nutzen können. Ob Sie BTC einzahlen wollen, in BTC bezahlen oder sich ihre Rewards in BTC auszahlen möchten. Zudem ist in Kürze eine Lightning-Unterstützung geplant.

