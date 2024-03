Ostern steht vor der Tür. Während die Ostervorbereitungen in vollem Gange sind und der Markt für Kryptowährungen langfristig betrachtet einen bullischen Trend erlebt, stellt sich manchen einem die folgende Frage: Was kann einem der Osterhase am besten ins Nest legen? Schokolade ist safe. Fehlt noch etwas mit Spannung. Und etwas zum Spielen. Wir haben da das Passende für euch: Cryptoly

Beim letzten Spieleabend war es endlich so weit. Nachdem wir zwei Runden Risiko gespielt hatten, war es Zeit für das neue Spiel. Bei unserem letzten Spieletreffen fiel die Wahl auf Cryptoly. Also habe ich es gekauft und mich in vorab in die Regeln eingelesen. Auch wenn ich mit Krypto nichts zu tun hatte, so wollte ich es mir dennoch als Erster anschauen und mich in die Regeln einlesen. Unsere Gruppe liebt Strategiespiele. Und beim Lesen der Regeln merkte ich schnell: Cryptoly dürfte etwas für uns sein.

Beim Auspacken hatte mich Cryptoly schon durch seine sehr gute Qualität überzeugt. Die einzelnen Komponenten sind hochwertig verarbeitet. Und es gibt so gut wie kein Plastik. Die Spielfiguren und der orangene Würfel sind aus Holz. Die verschiedenen Coins und Karten sind schön, fest und griffig. Die Qualität ist sehr hochwertig und wird viele Spielrunden schadlos überstehen.

Einen regelrechten WOW Moment hatte ich, als ich das erste Mal das Spielbrett aufklappte. Das metallic-goldene Bitcoin-Symbol in der Mitte sieht noch viel spektakulärer aus, als vorab in den Videos und auf den Bildern zu sehen war.

CRYPTOLY ist ein Spiel für jeden, der Strategie-Spiele mag

Wir starteten also in Cryptoly Runde 1. Die erste Runde war zu Beginn noch etwas holprig, weil ich meinen Freunden bei jedem Feld kurz erklären musste, was jetzt passiert. Aber nachdem jeder 4-5x an der Reihe war, kamen kaum noch Fragen auf. Jeder probierte sich in den verschiedenen Möglichkeiten, um an mehr Bitcoin zu kommen: aktives Handeln mit den Wechselkursen, Investitionen in verschiedene ICOs und NFTS, das Aufbauen von Mining und Staking Farmen oder einfach pures risikofreudiges Zocken. Alle Möglichkeiten werden einem geboten.

Ein begeisterter Kunde hat uns erzählt, dass er CRYPTOLY mit seinen beiden Kindern im Alter von neun und elf Jahren samstagabends gespielt hat. Als er am Sonntagmorgen ins Wohnzimmer kam, saßen die Kids bereits am Tisch – und hatten alles für die nächste Runde vorbereitet. Solch ein Feedback ist natürlich großartig zu hören und erfüllt uns mit Stolz. Team gomazing.de

Wir spielten mehrere Runden hintereinander. Es ging oft heiß her – und das Resultat war am Ende regelmäßig knapp. Ist schon ärgerlich, wenn man nur Zweiter wird, weil man sich einfach nicht mehr an den richtigen Code erinnern kann, um seine Cold Wallet zu öffnen…argh! Cryptoly hat uns alle an dem Abend sehr positiv überrascht. Bis auf einen von uns hatte niemand am Tisch Erfahrung mit Bitcoin oder Krypto – aber wir hatten alle riesigen Spaß! Und haben dabei auch noch eine Menge zum Thema Blockchain, Bitcoin und Co. lernen können.

CRYPTOLY besticht durch seine Qualität und Abwechslung

Uns alle hat vor allem der strategische Aspekt bei Cryptoly überzeugt. Ein Highlight sind in jedem Fall die Infos auf den zahlreichen Aktionskarten. Unter der auszuführenden Aktion steht in Kursivschrift immer ein zur Aktion passender Fakt, eine Anekdote oder eine Erklärung aus der echten Krypto-Welt. Für Krypto-Fans sind das definitiv coole Easter Eggs. Und für Krypto-Neulinge ein guter Weg, um zu verstehen, warum etwas ist, wie es ist, bzw. warum es so funktioniert. Die Regeln und das Spiel sind zwar auf Englisch, was aber bei uns kein Problem war. Mittels der WebApp vom Hersteller (QR-Code ist praktischerweise auf der Anleitung; kein Download notwendig; kostenfrei) kann man sich zudem auch alle Karten und die Regeln in Deutsch und vielen weiteren Sprachen in Sekundenschnelle übersetzen. Easy.

Unser Fazit war: Cryptoly ist ein tolles Strategie-Spiel, dass uns sehr viel Spaß bereitet. Man muss kein Bitcoin Fan sein, um damit Spaß zu haben. Den Bewertungen online können wir nur zustimmen. Unsere Spielerunde hat es definitiv bereichert!

