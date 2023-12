Der Markt wird bullisher, grüne Kerzen erfreuen endlich wieder die Krypto-Anleger. Oder doch nicht? Plötzlich ändert sich der Wechselkurs, und meine gerade getauschten Coins gehen auf Talfahrt. Mist! Das hatte ich nicht kommen sehen. OK, ich muss meine Strategie ändern. Wie sieht es bei meinen Mitspieler:innen aus? Neben mir wartet Sandra schon darauf, sich diesmal größer in einen ICO zu investieren – die Rendite lockt! Ein halbes Dutzend NFTs hat sie auch schon. Meine anderen beiden Freunde Stefan und Marc haben sich in den letzten Runden jeder eine hübsche Mining- und Staking Farm aufgebaut, von der sie jede Runde profitieren. Nice. „Brudi, du musst handeln!“, denke ich mir. Los geht’s!

CRYPTOLY bringt Krypto-Fans und No-Coiner an einen Tisch

Als ich, der bereits seit knapp 8 Jahren bei Krypto mit dabei ist, das erste Mal CRYPTOLY sah, war ich überrascht. Bisher gab es noch kein Spiel zum Thema Bitcoin und Krypto. Aber da ich ein Bitcoin-Maxi bin und das Spiel das Ziel steckt, am Ende die meisten Bitcoins zu haben, war ich neugierig. Und das hat sich gelohnt.

Das Spiel hat mich beim Auspacken durch seine sehr gute Qualität überzeugt. Die einzelnen Komponenten sind hochwertig verarbeitet. Generell ist mir aufgefallen, dass der Hersteller darauf geachtet hat, so wenig Plastik wie möglich zu verwenden. CRPTOLY ist nahezu plastikfrei. Die Spielfiguren sind aus Holz, ebenso wie der orange Bitcoin Würfel, der ein cooles Feature darstellt. Die Coins und Karten sind schön fest und griffig. Die Details stimmen.

In Verzückung geriet ich jedoch, als ich das Spielbrett aufklappte und das goldene Bitcoin Symbol in der Mitte sah. Das sieht in echt noch viel spektakulärer aus, als in den Videos und auf den Bildern zu sehen ist.

Optik ist das eine, die Spieltauglichkeit das andere. Der Hersteller verspricht, dass No-Coiner das Spiel genauso spielen können, wie wir Krypto-Fans. Und dabei nicht nur auch sehr viel Spaß haben sollen, sondern ebenso dieselbe Chance, das Spiel am Ende zu gewinnen. OK, da bin ich ja mal gespannt …

Aus diesem Grund habe das Spiel am kommenden Freitagabend zur Spielrunde mit meinen Freunden mitgenommen. Sandra ist genauso ein Bitcoin-Maxi wie ich, aber Stefan und Marc haben von Krypto genauso viel Ahnung wie meine Mama: null.

Das must-have Spiel für alle Bitcoin- und Krypto-Fans – aber auch Krypto-Unerfahrene haben ihren Spaß und können gewinnen. Team gomazing.de

Was soll ich sagen: Der Hersteller hat recht! Nachdem uns Marc in den ersten beiden Runden in Grund und Boden gespielt hatte, konnte Sandra die Krypto-Ehre mit ihrem Last Minute Sieg wiederherstellen. Aber knapp war’s. Denn das Spiel hat so viele Überraschungselemente, wie es sie (oft leider) auch im echten Krypto-Space gibt: Börsen-Crashs, verlorene Wallets, ICO und NFT Scams sollte man genauso meiden, wie in der realen Welt. Und wessen NFTs und Investments am Ende plötzlich im Wert explodieren, sieht sich in seiner Strategie bestätigt und auf der Gewinnerseite.

Der Abend war schneller vorbei, als uns lieb war. Dabei waren die einzelnen Spielrunden recht unterschiedlich. Das Spiel ist dank der Time-Cards so konzipiert, dass das Spielende jederzeit anders erfolgen kann. Langfristige Strategien können so plötzlich über den Haufen geschmissen werden. Auch die vielen Wendungen und Ereignisse, auf die man reagieren muss, haben die Sätze „Verdammt, hätte ich mal lieber …“ und „Oh Mann … das kann doch nicht wahr sein?!“ doch recht häufig erklingen lassen 😉

CRYPTOLY besticht durch seinen Strategie-Spielspaß

Uns allen Vieren hat vor allem der strategische Aspekt bei CRYPTOLY überzeugt. Was Sandra und mir zudem sehr gut gefallen hat, waren die ganzen Trivia-Informationen auf den zahlreichen Aktionskarten. Ähnlich wie bei Trading-Karten steht dort unter der auszuführenden Aktion, in Kursivschrift immer ein dazu passender Fakt, eine Anekdote oder eine Erklärung aus der echten Krypto-Welt. Für uns Krypto-Fans sind das definitiv coole Easter Eggs – aber für „Krypto-Neulinge“ sind es die Art von Infos, die es tatsächlich schaffen, bei ihnen das Interesse an Krypto zu erwecken und ihnen erstes (Grund-)Wissen zu vermitteln.

Daher waren Sandra und ich nicht sehr überrascht, dass Stefan und Marc die nächsten Tage viele Fragen zu Bitcoin, Krypto, Börsen und der Blockchain Technologie hatten und sich viel mit dem Thema befassten. Da war es fast logisch, dass sie sich einige Tage später auch eine Hardware-Wallet kauften, bei einer Börse registrierten und in Bitcoin investierten. Seitdem bezeichnen sie sich nicht nur ganz stolz als Hodler, sondern erklären auch anderen, was es mit „Not your keys, not your coins“ auf sich hat.

