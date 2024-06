CoinShares: So helfen dir Krypto-ETPs, in Bitcoin zu investieren

CoinShares: So helfen dir Krypto-ETPs, in Bitcoin zu investieren

Um den Nutzen und die Vorteile von Krypto-ETPs zu verstehen, wie sie Coinshares anbietet, ist es sinnvoll, zunächst ETPs und ihre Wirkungsweise zu definieren. ETP steht für Exchange Traded Product. Dabei handelt es sich um ein an regulierten Börsen gehandeltes Finanzprodukt. Es bildet den Wert eines zugrunde liegenden Vermögenswertes, wie etwa eine Kryptowährung, ab.

Krypto-ETPs sind auf regulierten Börsen handelbar

Ein wesentlicher Vorteil eines Krypto-ETPs ist seine Handelbarkeit. Denn diese Finanzprodukte lassen sich genauso wie Aktien über die Börse handeln und sind damit einer breiten Masse von Investoren ohne Umwege zugänglich. Im Vergleich zu kleinen Kryptomarktplätzen und dezentralen Börsen bietet der Handel über die regulierten Börsen Anlegern höchsten Komfort bei der Verwaltung ihrer Vermögenswerte.

Während der Handelszeiten lassen sich ETPs jederzeit kaufen und verkaufen und garantieren Investoren auf Marktentwicklungen sofort reagieren zu können und ihre Liquidität zu sichern.

Ein weiterer großer Pluspunkt des Zugangs zu Kryptowährungen über einen börsengehandelten Krypto-ETP sind die Regulierungen und hohen Standards, die Herausgeber von ETPs wie CoinShares erfüllen müssen.

Sind Anleger beim Kauf über Kryptobörsen aufgrund der fehlenden Regulierung und Kontrollinstanzen in der Vergangenheit immer wieder dem Risiko von Hacks, Betrug und schwerwiegenden Managementfehlern ausgesetzt gewesen, sind diese gravierenden Schwächen bei Krypto-ETPs ausgeschlossen.

Krypto-ETPs sind komplett abgesichert und schaffen Vertrauen

Die Sicherheit der Vermögenswerte genießt bei Krypto-ETPs wie von CoinShares höchste Priorität. Dies ist vielleicht eines der wichtigsten Argumente, sie der Investition auf Kryptobörsen vorzuziehen. So sind die ETPs zu 100 Prozent physisch mit einem echten Vermögenswert besichert.

Anleger haben damit im Vergleich zu Investitionen in Kryptowährungen mit synthetischen Absicherungen einen zusätzlichen Ausfallschutz. Das gibt Investoren langfristig ein gutes Gefühl und stärkt das Vertrauen in das zugrundeliegende Anlageprodukt.

Weitere wesentliche Vorteile von ETPs sind ihre Transparenz und die Möglichkeit zur Diversifikation. Das bedeutet, Anleger wissen genau, in welchen Vermögenswert sie über einen ETP investieren und handeln mit ihnen neben Aktien, Anleihen oder Rohstoffen auch Kryptowährungen.

Dabei bilden die ETPs von Coinshares nicht nur einzelne Krypto-Werte ab, sondern ermöglichen auch den Handel von Kryptoindizes (eine Auswahl festgelegter Kryptowerte) sowie das Staking von Kryptowährungen, um passives Einkommen zu erzielen.

Zudem punkten ETPs von CoinShares mit niedrigen Kosten bei der Vermögensverwaltung und bieten dennoch eine höchst professionelle Vermögensverwaltung.

Das gilt steuerlich bei Krypto-ETPs

Wie bei allen anderen Finanzprodukten ist es für Anleger wichtig, die steuerlichen Spielregeln für Krypto-ETPs zu kennen und zu beachten. Die Vorschriften sind dabei abhängig vom gemeldeten Wohnsitz des Anlegers.

Investitionen in Krypto-ETPs werden in Deutschland steuerlich genauso behandelt wie Direktinvestitionen in Kryptowährungen, wie das Bundesfinanzministerium 2022 klargestellt hat. Anleger haben damit keine Nachteile, wenn sie über einen ETP in einen abgebildeten Kryptowert investieren.

Für in Deutschland gemeldete Personen wird auf den erzielten Gewinn die Kapitalertragssteuer erhoben, die derzeit 25 Prozent beträgt. Etwaige Verluste lassen sich mit Kapitalerträgen aus anderen Anlagen verrechnen, um die Steuerbelastung zu mindern.

Es gibt zudem die attraktive Möglichkeit, die Krypto-ETPs komplett steuerfrei zu stellen, sofern die Haltefrist mindestens 1 Jahr ohne Unterbrechung beträgt. Dies gilt jedoch nur dann, wenn der ETP eine Auslieferungsoption hat, wie es bei CoinShares der Fall ist.

Grundsätzlich ist es wie bei allen anderen Anlageprodukten empfehlenswert, sich vorab individuell steuerlich beraten zu lassen.

Warum sollten Anleger Krypto-ETPs bei CoinShares handeln?

CoinShares ist ein Pionier auf dem Gebiet der Krypto-ETPs. Bereits 2015 wurde der erste Bitcoin-ETP veröffentlicht und 2017 folgte der erste Ethereum-ETP. Damit verfügt CoinShares schon über rund 10 Jahre Markterfahrung mit dieser speziellen Anlageklasse, was CoinShares von anderen Anbietern abhebt.

Weiterhin profitieren Kunden von CoinShares von den sehr attraktiven Konditionen. Die Gebühren für Krypto-ETPs sind die niedrigsten, die Anleger am Markt finden können. Sie betragen lediglich 0,35 Prozent für den BTC-ETP, der physisch mit Bitcoin besichert ist. Keine Gebühren fallen für die Krypto-Indexe und den gestakten Ethereum-ETP an.

Fazit: Käufer von Krypto-ETPs können beruhigt schlafen

Entscheiden sich Anleger für Krypto-ETPs von CoinShares, werden sie damit ein äußerst komfortables Finanzprodukt erhalten, das viele Serviceleistungen auf der einen und wenige Risiken auf der anderen Seite verspricht.

Anleger, die einen mittel- bis langfristigen Fokus haben, können mit einer Investition in Krypto-ETPs beruhigt schlafen und müssen sich keine Sorgen machen, ob ihr Investment am nächsten Tag noch vorhanden und auch verfügbar ist. Es besteht zu keiner Zeit die Notwendigkeit, das Kapital umzuschichten, um seine Liquidität zu erhalten.

Weitere Informationen findest du im Brandhub von CoinShares

Jetzt kostenlosen Newsletter abonnieren Top-Themen, Top- & Flop-Coins, Kursentwicklungen, Wirtschaftskalender. Alle wichtigen Updates zu Bitcoin, Blockchain & Co. kostenlos per E-Mail! Jetzt anmelden