In der schnelllebigen Welt der Kryptowährungen zeichnet sich CoinShares als Pionier und führender Anbieter von Exchange-Traded Products (ETPs) aus. Das sind die Gründe, warum Krypto-Anleger auf die ETPs des Anbieters setzen sollten.

Das Vertrauen in Kryptobörsen ist spätestens seit dem Zusammenbruch von FTX am Boden. Viele Anleger würden gerne in Kryptowährungen wie Bitcoin investieren, scheuen aber die damit verbundenen Risiken. Aus unter anderem diesem Grund werden Exchange Traded Products mit Kryptowährungen als Basiswert immer wichtiger.

Schließlich bieten sie in der Form regulierter Wertpapiere ein hohes Level an Vertrauen bei gleichzeitiger Möglichkeit, vollumfänglich an der Wertentwicklung des Basiswertes zu partizipieren. Wie bereits in vorherigen Artikeln erklärt, bieten ETPs nicht nur große regulatorische Sicherheit, sondern auch den einfachsten Zugang zu Kryptowährungen. Zumal Anleger ihre ETPs mit Krypto-Basiswert im gleichen Depot verwalten können wie ihre Aktien, Fonds oder anderen Wertpapiere. Unter den möglichen Krypto-ETP-Anbietern hat sich dafür vor allem der größte und älteste hervorgetan, die Rede ist von CoinShares.

Krypto-ETPs: Die richtige Auswahl treffen

Manch interessierter ETP-Anleger mag sich an dieser Stelle fragen, auf welchen Anbieter beziehungsweise welches ETP er setzen soll. Bei genauerem Hinschauen ergeben sich nämlich größere Qualitätsunterschiede. Schließlich ist ETP nicht gleich ETP und Anbieter nicht gleich Anbieter. Diese können durchaus unterschiedlich strukturiert sein. Wichtige Aspekte sind unter anderem:

Art der Besicherung (z.B. ist der Basiswert physisch hinterlegt?)

Wie ist die Haftungsstruktur? Sind auch bei einer Insolvenz die Einlagen geschützt?

Wie viel Assets under Management (AuM) werden von dem ETP gehalten?

Blickt man hingegen auf den jeweiligen Anbieter, ergeben sich neben dem eigentlichen ETP weitere Kriterien. Neben den Gebühren sollte man dabei vor allem auf folgende Punkte achten:

Track-Record: Seit wann ist der Anbieter in diesem Sektor aktiv?

Wie ist der Anbieter reguliert, wo ist sein Unternehmenssitz? Gibt es ein Börsenlisting?

Wie viel Assets under Management verwaltet der Anbieter insgesamt? Wie groß ist das Produktangebot?

Natürlich gibt es noch weitere Aspekte, doch können Anleger mit diesen Kriterien einen ersten Check durchführen. Genau wie die unter Anlegern beliebten Exchange Traded Funds (ETFs) bieten auch ETPs den Vorteil, sie einfach über den präferierten Broker erwerben und verwalten zu können. Es entsteht also kein extra Aufwand gegenüber ETFs, und bei physischen ETPs auch keine extra Risiken.

Ein Unternehmen, das durchweg positiv bei den angelegten Kriterien wegkommt, ist CoinShares. Mit einem mehrjährigen Track-Record sticht das Unternehmen, das bereits im Jahr 2015 den weltweit ersten Bitcoin ETP sowie im Jahr 2017 den ersten Ethereum ETP aufgesetzt hat, heraus. Kein anderer ETP-Anbieter verfügt damit über mehr Erfahrung als der Krypto-Pionier CoinShares. Diese führende Position unterstreichen auch die Mittelzuflüsse. Mit in der Spitze über sechs Milliarden US-Dollar an verwalteten Vermögen handelt es sich bei CoinShares um den größten Digital-Asset-Vermögensverwalter in Europa.

Expertise aus der traditionellen Finanzwelt

Möglich wurde der Erfolg von CoinShares durch das Managementteam. Dieses verfügt über substanzielle Erfahrung aus dem traditionellen Finanzsektor und hat gleichzeitig sehr früh das Potenzial von Kryptowährungen erkannt. Mit dem Hintergrundwissen, vor allem in regulatorischen Fragen, war man folglich in der Lage beide Welten zusammenzuführen.

Bewiesen wird diese Kompetenz auch dadurch, dass es sich bei CoinShares um ein an der Nasdaq Stockholm (Ticker: CS) gelistetes Börsenunternehmen handelt. Schließlich gehen mit der Listung zusätzliche Verpflichtungen und externe Prüfungen einher. Im Gegensatz zu den meisten anderen ETP-Anbietern, die als Privatunternehmen agieren, muss CoinShares strengere Vorschriften sowie Transparenzvorgaben erfüllen – ein klarer Vorteil in puncto Anlegervertrauen.

Physische ETPs: Die Extraportion Sicherheit

Ebenfalls für Vertrauen sorgen die zu 100-Prozent physisch besicherten Krypto-ETPs von CoinShares. Im Gegensatz zu synthetischen ETPs halten physische ETPs den zugrundeliegenden Basiswert, sodass es nicht zu Kursabweichungen kommen kann. Dadurch kann man stressfrei, ohne Selbstverwahrung, den realen Basiswert via physischen ETP besitzen und unmittelbar an dessen Wertentwicklung partizipieren. Das ist nicht nur eine bequeme Methode zu investieren, sondern auch eine besonders sichere.

Genauso wie Gold bei physisch besicherten ETPs in Tresoren für den Kunden verwahrt wird, werden Kryptowährungen wie Bitcoin für den Kunden in Hochsicherheits-Wallets bei unabhängigen Verwahrern verwahrt. Diese Aufgabe übernimmt Komainu, ein Joint-Venture von CoinShares, Nomura und Ledger. Durch die Zusammenarbeit dieser namhaften Branchenführer erschafft man einen der höchstmöglichen Sicherheitsstandards in der Verwahrung von digitalen Assets.

CoinShares: Für den Ernstfall gerüstet

Doch selbst im sehr unwahrscheinlichen Fall einer Insolvenz brauchen sich CoinShares-Kunden keine Sorgen zu machen. So unterliegen physisch besicherte Krypto-ETPs einer sogenannten “Bankruptcy-Remote”-Struktur.

Interesse geweckt? Hier geht es zur offiziellen Seite von CoinShares

Diese stellt durch eine separate Verwahrung der Vermögenswerte sicher, dass die Kryptowährungen im Falle einer Insolvenz des Emittenten unberührt bleiben. Es ist schlichtweg nicht möglich, für den Anbieter, einen Verlust beziehungsweise Diebstahl der 1:1 hinterlegten Assets zu bewirken, selbst dann nicht, wenn man bösartige Motive unterstellen würde.

Dadurch wird das Bonitätsrisiko für den Anleger eliminiert, da eine regulierte Verwahrgesellschaft und ein speziell eingerichteter Trust die schuldrechtlichen Wertpapierrisiken absichern. Letzterer überwacht jede Bewegung und kontrolliert, ob diese mit den Regeln und den Vorgaben der Aufsichtsbehörden einhergehen. Dabei geht es nicht nur um die getrennte Aufbewahrung der Assets, sondern auch darum, dass die Struktur der physischen ETPs selbst gewährleistet, dass ein Abweichen von den Regeln nicht möglich ist. In anderen Worten: Es gibt keine “Unbekannten” außer der Wertentwicklung des Basiswerts. Als Konsequenz bedeutet das für den Anleger, dass diese ETPs durch ihre Ausgestaltung keinerlei Risiko durch Intermediäre unterliegen.

Das passende Angebot für jeden Anlegertyp

Neben den Aspekten Sicherheit und Vertrauen spielt aber auch das passende Produktangebot eine wichtige Rolle bei der Wahl des passenden ETP-Anbieters. So zählen die Gebühren der CoinShares-ETPs zu den geringsten am Markt. Für die beste Auswahl sorgt wiederum das erfahrene CoinShares-Research-Team, die die wichtigsten Kryptowährungen auswählen.

Konkret bietet das Unternehmen 13 Single-Asset-ETPs, von denen acht Staked ETPs sind, an. Doch auch, wer in mehrere Kryptowährungen gleichzeitig investieren möchte, findet mit zwei im Angebot befindlichen Index-ETPs ideale Produkte zur diversifizierten Anlage.

Besonders interessant können dabei die Staked Physical ETPs von CoinShares sein. Bei diesen ETPs partizipieren Anleger nicht nur an der Wertentwicklung des Basiswertes, sondern auch darüber hinaus. Schließlich werden durch das Staking weitere Coins generiert, dessen Erträge wiederum zusätzliche Ausschüttungen ermöglichen.

Konkret, je nach Ausgestaltung, kann das bedeuten, dass man keine oder eine geringere Managementgebühr bezahlen muss und dass man jährliche Ausschüttungen zusätzlich erhält. CoinShares hat damit eine Produktinnovation geschaffen, die es in dieser Form kein zweites Mal im Markt gibt.

Mit CoinShares stressfrei in Krypto investieren

Die Praxis zeigt, dass viele Anleger mit dem Direkterwerb auf Kryptobörsen und der damit einhergehen Verantwortung zur sicheren Verwahrung überfordert sind. Anstatt Wallets erstellen und verwalten zu müssen, bieten ETPs die viel bequemere Möglichkeit an, seinen bewährten Wertpapierbroker nutzen zu können.

Genauso wie man Aktien, Fonds und Co. erwirbt, kann man auch seine Krypto-ETPs ordern und diese im Depot verwalten. Dieser Umstand macht Krypto-ETPs für breite Teile der Bevölkerung deutlich zugänglicher und vereinfacht es, den Überblick zwischen all seinen Vermögenswerten zu behalten.

Fazit

Zusammenfassend kann man festhalten, dass ein Krypto-Engagement über ein ETP eine interessante Option im Vergleich zu einer Börse ist. Anleger müssen dazu lediglich, die für sie beste Option analysieren und aussuchen.

Fasst man die wichtigsten Punkte zusammen, die speziell für CoinShares als ETP-Anbieter sprechen, dann kann man festhalten:

Längste Erfahrung am Markt, mit nachweislichem Expertenteam

Börsennotiertes Unternehmen, das eine Pionierrolle im Sektor einnimmt

Höchstmögliche regulatorische Standards, gilt vor allem auch für die Verwahrung

Zu 100 Prozent physisch besicherte ETPs im Angebot

Kein Insolvenz- beziehungsweise Bonitätsrisiko bei physischen ETPs durch “Bankruptcy-Remote”-Struktur

Geringste Gebühren bei gleichzeitig großer, kuratierter Auswahl an ETPs

Einzigartige Staked Physical ETPs, von dessen zusätzlichen Erträgen auch die Anleger profitieren

Wer nun interessiert ist, einen Blick auf das Produktangebot zu werfen, der gelangt hier zur Webseite von CoinShares.

