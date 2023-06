Die Welt der Decentralized Finance (DeFi) und Kryptowährungen versucht, unser Finanzsystem zu revolutionieren und möchte Vertrauen in Finanzinstitutionen wie Banken durch Mathematik in Form von Code ersetzen. Grundbaustein für diese neue dezentrale Finanzwelt sind öffentliche Blockchain-Netzwerke wie Ethereum, deren Transaktionen von jedem auf der Blockchain eingesehen und nachverfolgt werden können.

Das bietet eine Vielzahl an neuen Analysemöglichkeiten, da eine große Menge an Daten entsteht, die sich analysieren lassen. Das Problem dabei: Besonders viele Tools, die diese oft mühselige Arbeit erleichtert, gibt es bislang nicht. Genau dort setzt ein neues ChatGPT Plugin des Krypto-Analyseunternehmen DefiLlama an. Was steckt dahinter?

Was ist das DeFiLlama ChatGPT Plugin?

Das DeFiLlama ChatGPT Plugin ist ein erweiterter Bestandteil des KI-gesteuerten Chatbots von OpenAI, allgemein bekannt als GPT-4. Das Plugin ermöglicht es, sowohl aktuelle als auch historische Daten von DeFi-Protokollen und Blockchains abzurufen und zu analysieren. Mit vielseitigen Funktionen, von der Abfrage des Total Value Locked (TVL) in einem bestimmten Projekt bis zur Darstellung der Top-Yield-Pools, der Einnahmen von DeFi-Protokollen oder der Wachstumsrate, stellt das Plugin ein vielseitiges Werkzeug dar, um Daten im Krypto-Space zu analysieren.

Das ist mit dem ChatGPT Plugin möglich

Das DefiLlama ChatGPT Plugin ermöglicht es, eingehende Informationen und aktuellste Statistiken zu Schlüsselkennzahlen verschiedener Blockchain-Netzwerke sowie den darauf basierenden dezentralen Anwendungen (dApps) zu ermitteln. Unter anderem ist es daher möglich, mit dem Plugin an folgende Informationen zu gelangen:

1. TVL eines Protokolls abrufen:

Eine bedeutende Funktion des Plugins ist die Fähigkeit, den aktuellen TVL eines bestimmten DeFi-Protokolls zu ermitteln. TVL ist ein essenzieller Indikator, welcher den Gesamtwert der in einem DeFi-Protokoll befindlichen Vermögenswerte repräsentiert. Die Kennzahl spiegelt wider, welches Ausmaß an Vertrauen die Anwender in das betreffende Projekt legen und welche Menge an Kapital sie gewillt sind, in die Smart Contracts des Protokolls zu investieren. Beispielsweise kann durch die Eingabe von “Uniswap TVL” in das Plugin der aktuelle TVL von Uniswap ermittelt werden.

2. Top-Gewinner und -Verlierer anzeigen:

Zudem, ermöglicht das Plugin das Abrufen einer Liste der DeFi-Protokolle, die den stärksten Anstieg oder den größten Verlust an TVL verzeichnen. Solche Angaben können einen raschen Überblick über die gegenwärtigen Marktbedingungen ermöglichen und bei der Identifizierung potenzieller Anlagemöglichkeiten unterstützen.

Darüber hinaus bietet das Plugin die Option, historische TVL-Daten für spezielle Protokolle zu ermitteln und zu analysieren. Auf diese Weise lässt sich ein tiefergehendes Verständnis für die Performance eines Protokolls über die Zeit erlangen. Diese Informationen können bei der Prognose zukünftiger Trends von großem Nutzen sein.

4. Protokollgebühren und Einnahmen abrufen:

Abschließend erlaubt das Plugin auch das Abrufen der von einem Protokoll generierten Gebühren und Einnahmen. Solche Daten können wertvolle Einblicke in die Rentabilität und das Wachstumspotential des Protokolls liefern. Beispielsweise kann durch die Eingabe von “Compound Gebühren und Einnahmen letzter Monat” ermittelt werden, welche Gebühren und Einnahmen Compound im vergangenen Monat generiert hat. Das Plugin stellt sodann die angeforderten Informationen zur Verfügung.

Praktisches Beispiel

Wie genau kann man das ChatGPT Plugin bei der Recherche neuer Krypto-Projekte verwenden? In folgendem Beispiel soll das Plugin dabei helfen zu ermitteln, welche Blockchain-Netzwerke in der letzten 30 Tagen den größten Zuwachs an Total Value Locked (TVL) vorweisen. Das Programm beantwortet die Frage wie folgt:

Polygon zkEVM TVL: 26,12 Millionen US-Dollar

Wachstum: 179,13 Prozent Persistence TVL: 2,75 Millionen US-Dollar

Wachstum: 63,92 Prozent ThunderCore TVL: 4,43 Millionen US-Dollar

Wachstum: 59,57 Prozent FunctionX TVL: 2,23 Millionen US-Dollar

Wachstum: 53,96 Prozent Pulse TVL: 329,02 Millionen US-Dollar

Wachstum: 52,90 Prozent

Soll es etwas tiefer in die Materie gehen, beherrscht das Plugin auch den Total Value Locked einzelner Projekte auf einzelnen Blockchain-Netzwerken. In folgendem Beispiel: Persistence. Die Antwort des Plugins:

1. Axelar TVL: 99,72 Millionen US-Dollar

Wachstum: 42,42 Prozent 2. pSTAKE Finance TVL: 7,19 Millionen US-Dollar

Wachstum: 3,38 Prozent 3. Dexter TVL: 2,75 Millionen US-Dollar

Wachstum: 9,22 Prozent

Schließlich könnte man ein gesteigertes Interesse an einem dieser Projekte haben, wie beispielsweise Axelar. Man kann das Plugin dazu auffordern, weitere Informationen zu Axelar zu liefern. Das Plugin würde in diesem Fall folgende Daten bereitstellen:

Axelar ist ein Projekt, das sichere Cross-Chain-Kommunikation für Web3 bietet.

Kategorie: Bridge

Chain: Multi-Chain

Marktkapitalisierung: 120,07 Millionen US-Dollar

Total Value Locked (TVL): 99,02 Millionen US-Dollar

Twitter: @axelarcore

Webseite: axelar.network

Fazit

Das DefiLlama ChatGPT Plugin besitzt eine Vielzahl von Funktionen und ist ein vielseitiges Werkzeug, das sich gut eignet, um die Ökosysteme von Blockchain-Netzwerken zu durchforsten und zu analysieren. Investoren können es verwenden, um die Performance ihrer Lieblingsprotokolle zu verfolgen oder um detaillierte Marktanalysen durchzuführen, die ihnen dabei helfen können, fundierte Investment-Entscheidungen zu treffen.

Allerdings befindet sich das ChatGPT DefiLlama Plugin noch in einer frühen Entwicklungsphase. Die Komplexität des Krypto-Sektors und die rapide Veränderung der Blockchain-Landschaft können dazu führen, dass es bei der Interaktion mit dem Plugin zu Unregelmäßigkeiten kommen kann. Unerwartete Fehler, Inkonsistenzen in den Daten oder Missverständnisse bei den Anfragen sind somit jederzeit möglich. Des Weiteren hängt die Qualität der bereitgestellten Informationen stark von den zugrunde liegenden Datenquellen ab, die auch Fehler enthalten können.

Trotz dieser potenziellen Stolpersteine hat das ChatGPT DefiLlama Plugin das Potenzial, ein praktisches Werkzeug für alle zu werden, die im Krypto-Sektor Recherche betreiben wollen. Es lohnt sich daher, das Plugin im Auge zu behalten und seine Weiterentwicklungen zu verfolgen.