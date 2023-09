Mit dem Global Crypto Adoption Index veröffentlicht Chainalysis einen umfassenden Bericht zur Krypto-Adoption weltweit. Spoiler: An erster Stelle stehen nicht die USA.

Die Krypto-Analysefirma Chainalysis veröffentlicht seinen jährlichen Bericht zur Grasswurzel-Krypto-Adoption. Im 2023 Global Crypto Adoption Index, der BTC-ECHO vorab vorlag, zeigt sich abermals: In Sachen Krypto ist Asien Vorreiter.

Genauer gesagt steigen Länder in Zentral- und Südasien an die Spitze des Siegertreppchens.

Die erste wichtige Erkenntnis ist, dass die Region Zentral- und Südasien und Ozeanien (CSAO) an der Spitze des Index steht, denn sechs der zehn führenden Länder befinden sich in dieser Region,

schreibt Chainalysis in dem Bericht. Der Bericht nimmt nicht etwa Transaktionsvolumina in den Blick, sondern errechnet anhand von On-Chain-Daten den alltäglichen Gebrauch von Bitcoin und Co.

Die Top-10-Länder nach Krypto-Adoption sind:

Indien Nigeria Vietnam USA Ukraine Philippinen Indonesien Pakistan Brasilien Thailand

Krypto-Adoption nimmt weltweit ab

Die Werte, man ahnt, sind jedoch relativ. “Die weltweite Akzeptanz von Kryptowährungen ist rückläufig”; heißt es in dem Bericht.

Je dunkler, desto Krypto: Der Chainalysis Crypto Adoption Index. Quelle: Chainalysis.

Immerhin: Verglichen mit dem vierten Quartal 2022 ging es zuletzt wieder aufwärts.

Außerdem betrifft der Niedergang der Krypto-Adoption nicht alle Länder gleichermaßen. In Staaten, die dem Segment der sogenannten Lower Middle Income Countries (LMI) zugerechnet werden, geht die Adoptionskurve steiler hoch, als in Industrienationen. Als LMI bezeichnet die Weltbank Länder, die ein Bruttoinlandsprodukt zwischen 1.086 US-Dollar und 4.255 US-Dollar pro Kopf erwirtschaften. Beispiele sind Indien, Nigeria und die Ukraine – allesamt in der Krypto-Top-10.

Spannend: Gemessen an der Adoption sind Kryptowährungen in solchen Ländern heute verbreiteter, als während des zurückliegenden Bullenmarktes 2020.

LMI dominieren das Bild. Quelle: Chainalysis.

Chainalysis ergänzt: “40 Prozent der Weltbevölkerung leben in Ländern mit niedrigem Einkommen – mehr als in jeder anderen Einkommenskategorie.”

Indien: Einsame Spitzenklasse

Wie sehr Asien die Gegenwart (und mögliche Zukunft) des Kryptospace dominiert, zeigt ein Blick auf das Krypto-Transfervolumen. Nach den USA ist Indien die Krypto-Nation schlechthin. Besonders beeindruckend ist dieses Ergebnis dann, wenn man bedenkt, dass Indien in Sachen Krypto-Regulierungen seit Jahren einen Schlingerkurs fährt.

Indien im Krypto-Fieber. Quelle: Chainalysis.

Übrigens: Deutschland landet mit einem Score von 0,055 auf Rang 26 des Chainalysis Global Crypto Adoption Index.