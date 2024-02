Schon kurz nach dem Start ist ein regelrechter Hype um Celestia und den TIA Token ausgebrochen. Der Kurs erreichte dabei ein Rekordhoch nach dem anderen. Erfahre, warum die Kryptowährung so gefragt ist und wie du TIA kaufen kannst.

Celestia: Deshalb ist TIA so beliebt

Kaum ein anderer Altcoin konnte in den vergangenen Monaten mit der Rallye des TIA Token mithalten. Seit der Einführung am 30. Oktober 2023 hat der TIA Kurs enormes Wachstum verzeichnet. Notierte TIA Anfang November noch bei rund 2 US-Dollar, lag der Kurs Mitte Januar schon über der Marke von 20 US-Dollar. Damit hat sich der Wert der neuen Kryptowährung in weniger als 3 Monaten verzehnfacht. Nach einer weiteren Bestmarke im Februar hält sich der Kurs trotz einer leichteren Korrektur derzeit bei beachtlichen 17 Dollar.

TIA zählt damit zu den Kryptowährungen der Stunde und stellt die Rallye von Bitcoin, Ethereum und Co. in den letzten Wochen locker in den Schatten. Doch warum ist der neue Coin überhaupt so gefragt?

Celestia überzeugt mit innovativer Blockchain-Technologie

Ein großer Unterschied zum Hype um viele andere Projekte am Kryptomarkt, wie etwa die diversen Meme-Token, ist, dass Celestia auf technologischer Ebene eine echte Innovation darstellt. So handelt es sich um das erste modular aufgebaute Blockchain-Netzwerk in der Kryptobranche.

Im Gegensatz zu anderen Blockchains sind Transaktionen und Validierungen voneinander entkoppelt möglich. Das bedeutet, die Verarbeitung und Überprüfung neuer Blöcke sind nicht wie bei monolithischen Blockchains direkt aneinander gebunden und starr vorgegeben, sondern können von den Entwicklern im Netzwerk selbst definiert werden. Ausführungs- und Abwicklungsbeschränkungen (Konsensmechanismen), die in anderen Netzwerken die Entwickler in ihren Freiheiten eingrenzen, existieren bei Celestia nicht.

Der modulare Ansatz gibt jedoch nicht nur den Entwicklern bisher ungeahnte Freiheiten, eigene Blockchains aufzubauen und zu experimentieren. Ein weiterer großer Vorteil ist, dass Celestia durch seine Architektur nicht mit den Skalierungsproblemen anderer Netzwerke konfrontiert ist. Zugleich verspricht Celestia, dass der modulare Ansatz ohne Einschränkungen mit hohen Sicherheitsstandards vereinbar ist.

Celestia baut Marktkapitalisierung von knapp 3 Milliarden US-Dollar auf

Der erfolgreiche Start der neuen Kryptowährung spiegelt sich auch in seiner Bewertung wider. So ist die Marktkapitalisierung aktuell bereits auf mehr als 2,8 Milliarden Dollar angewachsen. Damit belegt TIA in der Rangliste der wertvollsten Kryptowährungen bei coinmarketcap.com bereits einen beeindruckenden Platz 38.

Und Analysten sehen weiteres Potenzial, dass TIA seine Rallye fortsetzen kann. „Die TIA-Rallye über zwei frühere Höhen seit Dezember 2023 zeigt, warum es wahrscheinlich noch korrekt ist, bei der modularen Blockchain Celestia optimistisch zu sein. Technisch gesehen, hat sich ihr Aufstieg in einem sehr rhythmischen Drei-Wellen-Fortschritt bisher fortgesetzt, gefolgt von einem wahrscheinlichen Elliott-Wave-Stil „Wave 4 Consolidation“ seit letztem Monat“, erklärte Mark L. Newton, Leiter für technische Strategien bei Fundstrat.

Der starke Trend führt dazu, dass die Aufmerksamkeit für Celestia weiter zunimmt und stetig neue Angebote rund um die Kryptowährung veröffentlicht werden. So hat beispielsweise die 21Shares AG, weltweit einer der größten Herausgeber von börsengehandelten Kryptowährungsprodukten, die Markteinführung eines ETP (Exchange Traded Product) für TIA bekannt gegeben. Zudem ziehen mehrere Airdrops und Staking-Möglichkeiten neue Anleger an.

Prognose: So hoch könnte der TIA-Kurs steigen

Die technische Analyse des TIA-Kurses zeigt, dass die Kryptowährung in den nächsten Wochen und Monaten durchaus die Chance hat, die Rallye fortzusetzen. So weist etwa der beliebte Indikator des Relative Strength Index für TIA auf dem Tageschart derzeit einen RSI-Wert von rund 45 aus. Damit befindet sich die Kryptowährung in einer neutralen Zone und ist derzeit nicht überkauft.

Zudem zeigt der Chart, dass sich der Kurs seit über einem Monat in einer Konsolidierungsphase befindet. Dies verdeutlichen auch die Bollinger Bänder, die sich immer mehr dem gleitenden Kursdurchschnitt annähern. Die Seitwärtsphase könnte die Vorbereitung für einen bald bevorstehenden Kursausbruch mit mehr Volatilität sein.

Laut der Prognose von coincodex.com könnte TIA/USD in den nächsten Jahren einen kontinuierlichen Preisanstieg erleben. So wird bis 2026 ein Anstieg auf mehr als 40 Dollar erwartet. Dies wäre ein weiteres Plus von mehr als 100 Prozent zum aktuellen Kurs.

Eine komfortable Möglichkeit, um schnell und sicher Tia Token zu kaufen, ist Anycoin Direct. Im Test von BTC-ECHO schneidet der Krypto-Broker hervorragend ab und kommt bei 70 Erfahrungsberichten auf eine Bewertung von 4,87 von 5 Sternen. Der Anbieter ist in Deutschland von der BaFin lizenziert und punktet mit seiner Nutzerfreundlichkeit, schnellen Ein- und Auszahlungen sowie den hohen Sicherheitsstandards.

Aktuell gibt es zudem ein besonderes Extra. Als exklusives Neukundenbonusangebot erhalten Leser von BTC-Echo beim Kauf von Celestia (TIA) zusätzlich 10 Euro in die persönliche Wallet.

