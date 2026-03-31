Cardano und Bitcoin rücken technisch näher zusammen. Ein erster Atomic Swap im Mainnet zeigt, wie sich native Assets künftig ohne Wrapped Tokens und ohne klassische Bridge zwischen beiden Netzwerken bewegen lassen. Für Cardano könnte das langfristig ein neuer Zugang zu Bitcoin-Liquidität werden.

Cardano und Bitcoin rücken zusammen: Was das für ADA bedeutet

Cardano und Bitcoin rücken zusammen: Was das für ADA bedeutet

Zwischen Cardano und Bitcoin ist erstmals ein Atomic Swap im Mainnet gelungen. Wie FluidTokens mitteilte, wurden dabei 0,0001 BTC direkt gegen 50 ADA getauscht. Entscheidend ist weniger die kleine Summe als der technische Durchbruch. Laut dem Projekt wurden natives Bitcoin und natives ADA chainübergreifend zwischen den Mainnets von Bitcoin und Cardano gehandelt – also ohne Wrapped Token, ohne zentrale Verwahrung und ohne klassische Cross-Chain-Bridge. Für Cardano könnte genau das langfristig den Weg zu einer neuen Form von Bitcoin-DeFi ebnen.

We just performed the first Atomic Swap between Cardano and Bitcoin in Mainnet.



This means native BTC was traded for native ADA.



0.0001 $BTC swapped for 50 $ADA



Bitcoin is on Cardano 🧡 ↔ 💙 pic.twitter.com/4cyVti5zzA — FluidTokens (@FluidTokens) March 26, 2026

Für Cardano ist das ein bemerkenswerter Schritt. Atomic Swaps gelten als besonders interessant, weil sie Transaktionen zwischen zwei Netzwerken ermöglichen, ohne dass ein Intermediär die Vermögenswerte zwischenlagert. Statt auf Custody oder Brücken-Konstruktionen zu setzen, soll der Tausch über kryptografisch gesicherte Abläufe direkt zwischen den Teilnehmern stattfinden.

Ganz neu ist die Idee nicht. Bereits im Project-Catalyst-Programm hatte FluidTokens angekündigt, Cardano-Tokens per Atomic Swaps gegen Assets auf Bitcoin, Ethereum oder Polygon handelbar machen zu wollen. Mit dem nun gemeldeten Mainnet-Swap liefert das Team erstmals einen öffentlich kommunizierten Praxisnachweis.

Noch ist das kein Massenmarkt-Produkt. Der erste Test hat vor allem Symbolkraft. Sollte sich der Ansatz jedoch skalieren lassen, könnte er für Cardano ein neuer Anlauf sein, Bitcoin-Liquidität in das eigene Ökosystem zu ziehen und dabei ohne Wrapped-BTC-Modelle sowie die üblichen Bridge-Risiken auszukommen.

Cardano in der technischen Analyse

In den letzten 24 Stunden pendelte der ADA-Kurs in einem engen Bereich zwischen 0,249 US-Dollar (Hoch) und 0,242 US-Dollar (Tief). Der aktuelle Schlusskurs liegt bei 0,243 US-Dollar und damit unter dem Schlusskurs vor 24 Stunden von 0,25 US-Dollar. In den letzten 3–6 4h-Candles zeigten sich kleinere Kerzenkörper und eine reduzierte Spanne im Vergleich zu früheren Tagen. Die Marktkapitalisierung beträgt derzeit etwa 8,99 Milliarden US-Dollar.

Der Kurs notiert unter dem EMA-20 (0,247 US-Dollar) und bildet eine Abfolge tieferer Hochs und tieferer Tiefs. Nahe Unterstützungen liegen bei 0,243 US-Dollar (aktuelles Tief) und 0,233 US-Dollar (letzte signifikante Unterkante), Widerstände bei EMA-20 liegen bei rund 0,247 US-Dollar und 0,25 US-Dollar. Solange der Kurs unter dem EMA-20 verbleibt, bleibt die kurzfristige Marktlage bärisch.

Der RSI liegt bei 44,0 und zeigt damit schwaches Momentum ohne klare Überverkauftheit. Das Histogramm signalisiert eine Abschwächung des Abwärtsdrucks, was kurzfristig Stabilisierungspotenzial andeutet.

Die Breite der Bollinger-Bänder beträgt etwa 0,00353 US-Dollar ( rund 1,45 Prozent relativ zum Kurs), was auf eine enge Spanne hinweist. Der Markt befindet sich in einer Konsolidierungsphase mit fallender Volatilität; Risiko für dynamische Ausbruchsbewegungen bleibt bestehen, solange der Kurs unter dem EMA-20 notiert.

Kursprognose für ADA

Die kurzfristige Prognose für ADA ist neutral bis leicht bärisch. Unterstützungen liegen bei 0,243 US-Dollar und 0,233 US-Dollar; Widerstände bei 0,247 US-Dollar (EMA-20) und 0,25 US-Dollar. Ein nachhaltiger Schluss über 0,25 US-Dollar mit RSI über 50 würde ein bullishes Szenario eröffnen; ein Bruch unter 0,243 US-Dollar bei erhöhtem Volumen dürfte weitere Abgaben in Richtung 0,233 US-Dollar auslösen.

Disclaimer: Die charttechnischen Informationen wurden mithilfe von Softwaretools und KI-Systemen erstellt. Es handelt sich hierbei nicht um Kauf- oder Verkaufsempfehlungen.