Cardano startet Leios-Testnet: Wacht ADA jetzt endlich auf?

Cardano verliert auf Wochensicht weiter rund fünf Prozent. Kann das neue Leios-Testnet jetzt den von ADA-Büllen sehnsüchtig erwarteten Impuls für eine Erholung liefern?

KI-Zusammenfassung lesen KI-Zusammenfassung lesen Zusammenfassung wird erstellt… Cardano hat in der letzten Woche etwa fünf Prozent verloren und steht vor einer entscheidenden Phase. â³

Das neue Testnet Ouroboros Leios könnte das Skalierungsproblem des Netzwerks adressieren.

Cardano hat in den vergangenen sieben Tagen rund fünf Prozent verloren. Nach der schwachen Performance fragen sich auch die hartgesottenen ADA-Bullen zunehmend, ob der Coin weiter abverkauft wird oder demnächst einen neuen Impuls für eine Erholung finden könnte. Fundamental liefert das Ökosystem zumindest einen möglichen Aufhänger: Vor einer Woche startete Cardano mit Musashi Dojo das öffentliche Testnet für Ouroboros Leios, eines der wichtigsten Skalierungs-Upgrades der vergangenen Jahre. Damit dürfte sich in den kommenden Wochen offenbaren in welche Richtung die Blockchain zusteuert.

Leios testnet is live! https://t.co/qNn0bKkSJS — Charles Hoskinson (@IOHK_Charles) June 23, 2026

Das Upgrade soll den Durchsatz der Blockchain deutlich erhöhen und damit eine zentrale Schwäche des Netzwerks adressieren. Sollte Cardano damit künftig auch endlich eine höhere Nutzung der Chain vorweisen können, dürfte dies eine Erholungsrallye einläuten, sobald Anleger diese bullische Perspektive einpreisen. Zum jetzigen Zeitpunkt ist dies jedoch noch Zukunftsmusik, vorerst sind diese Kursmarken entscheidend.

ADA in der technischen Analyse

In den vergangenen 24 Stunden bewegte sich der ADA-Kurs in einer Spanne von 0,14 bis 0,15 US-Dollar. Der aktuelle Schlusskurs liegt bei 0,14 US-Dollar und damit nahezu unverändert gegenüber dem Vortag. Die Marktkapitalisierung beträgt rund 5,39 Milliarden US-Dollar.

Der Kurs notiert leicht unter dem EMA-20 bei 0,15 US-Dollar und zeigt seit dem 29. Juni eine Abfolge leicht tieferer Hochs. Das spricht kurzfristig für eine angeschlagene Marktstruktur. Naheliegende Unterstützungen liegen bei 0,14 US-Dollar und 0,14 US-Dollar, unmittelbare Widerstände bei 0,15 US-Dollar und am Fibonacci-Level bei 0,16 US-Dollar. Solange ADA unter dem EMA-20 bleibt, ist die Lage neutral bis leicht bärisch.

Neutrales Momentum

Der RSI liegt bei rund 48,36 Punkten und signalisiert neutrales Momentum. Ein klares Überkauft- oder Überverkauft-Signal liegt damit nicht vor. Das Histogramm zeigt nur eine geringe negative Beschleunigung nahe der Nulllinie. Die Triebkraft bleibt damit schwach, ohne dass bereits ein klarer Trendimpuls erkennbar wäre.

Die Breite der Bollinger-Bänder beträgt aktuell rund 0,01 US-Dollar. Das deutet auf niedrige bis moderate kurzfristige Schwankungen hin. Cardano befindet sich damit in einer technischen Konsolidierung, in der Ausbrüche über die genannten Marken wichtiger werden.

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Kurzfristige Prognose für Cardano

Die kurzfristige Prognose für Cardano bleibt neutral bis leicht bärisch. Das neutrale Szenario ist mit einer Wahrscheinlichkeit von 55 Prozent das Basisszenario. In diesem Fall dürfte ADA zunächst in einer Spanne von 0,14 bis 0,15 US-Dollar bleiben. Entscheidend wäre, dass sich der RSI zwischen 40 und 50 Punkten stabilisiert und der EMA-20 bei rund 0,15 US-Dollar weiter abflacht. Als wichtige Marken gelten das Bollinger-Unterband bei 0,14 US-Dollar sowie das Fibonacci-Level bei 0,16 US-Dollar. Invalidation für dieses Szenario wäre ein Anstieg über 0,15 US-Dollar.

Das bullishe Szenario hat eine Wahrscheinlichkeit von 25 Prozent. Dafür müsste ADA kurzfristig über 0,15 US-Dollar ausbrechen und diese Marke idealerweise auf Tages- und Vier-Stunden-Basis bestätigen. Zusätzlich müsste der RSI über 50 Punkte steigen und der EMA-20 signifikant zurückerobert werden. In diesem Fall läge das nächste Kursziel zunächst bei 0,16 US-Dollar, anschließend wäre ein Anstieg in Richtung 0,18 US-Dollar möglich. Ungültig wäre dieses bullishe Szenario bei einem Rückfall unter 0,14 US-Dollar.

Das bearishe Szenario kommt auf eine Wahrscheinlichkeit von 20 Prozent. Es würde aktiviert, wenn der RSI unter 45 Punkte fällt, ADA das Bollinger-Unterband bei rund 0,14 US-Dollar per Schlusskurs verliert und der EMA-20 eine weiter fallende Tendenz zeigt. Dann rückt zunächst die Unterstützung bei 0,14 US-Dollar in den Blick. Darunter würde sich das Risiko eines Rückgangs in Richtung 0,12 US-Dollar erhöhen. Ungültig wäre dieses Szenario bei einer Rückeroberung von 0,15 US-Dollar.

Disclaimer: Die charttechnischen Informationen wurden mit Hilfe von Softwaretools und KI-Systemen erstellt. Es handelt sich hierbei nicht um Kauf- oder Verkaufsempfehlungen.