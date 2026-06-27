Cardano kämpft mit dem Abwärtstrend – kriegt ADA die Kurve?

Während der Cardano-Kurs weiter schwächelt, nimmt die Aktivität im Netzwerk spürbar zu. Kommt der Kurs wieder auf die Beine?

Für Eilige: KI-Zusammenfassung lesen Für Eilige: KI-Zusammenfassung lesen Zusammenfassung wird erstellt… Cardano zeigt trotz eines leichten Kursplus von 1,5 Prozent auf Tagessicht ein Minus von etwa zehn Prozent auf Wochensicht. â³

Die Zahl der täglich aktiven Adressen steigt, während der Kurs zwischen 0,1471 und 0,1497 US-Dollar schwankt. â³

Cardano gehört weiter zu den schwächeren großen Kryptowährungen. Trotz eines leichten Kursplus von rund 1,5 Prozent auf Tagessicht steht auf Wochensicht noch immer ein Minus von etwa zehn Prozent. Damit folgt ADA dem insgesamt angeschlagenen Marktumfeld. Zwar hat sich Bitcoin nach dem jüngsten Ausverkauf wieder über die Marke von 60.000 US-Dollar geschoben, von einer nachhaltigen Trendwende kann angesichts der anhaltend schwachen Stimmung bislang jedoch keine Rede sein.

✍️ TL;DR: Cardano active addresses and discussions spike as price hits lowest level since 2020

📊 Metrics used: Active Addresses, Social Dominance

🔗 Link to chart: https://t.co/mKqwZuqsxV



🔥 Cardano has suddenly become one of crypto’s biggest conversation pieces as on-chain… pic.twitter.com/2Sg7l6zANH — Santiment Intelligence (@SantimentData) June 25, 2026

Während der Kurs weiter schwächelt, zeichnet sich auf der Blockchain ein anderes Bild ab. Nach Daten der Analyseplattform Santiment ist die Zahl der täglich aktiven Adressen zuletzt deutlich gestiegen. Gleichzeitig zählt Cardano derzeit zu den meistdiskutierten Kryptowährungen in den sozialen Medien. In der Vergangenheit gingen vergleichbare Ausschläge bei Netzwerkaktivität und Aufmerksamkeit mehrfach einer moderaten Kurserholung voraus. Ob sich dieses Muster erneut wiederholt, bleibt allerdings offen.

Der Chart sendet noch keine Entwarnung

Technisch präsentiert sich ADA weiterhin angeschlagen. In den vergangenen 24 Stunden bewegte sich der Kurs zwischen 0,1471 und 0,1497 US-Dollar und notiert damit nur knapp oberhalb der kurzfristigen Unterstützungszone. Gleichzeitig bleibt der EMA-20 bei rund 0,148 US-Dollar außer Reichweite und fungiert derzeit als Widerstand.

Auch die Kursstruktur spricht bislang nicht für eine Trendwende. Seit mehreren Tagen dominieren niedrigere Hochs, während die Unterstützung im Bereich von 0,147 US-Dollar immer wieder auf die Probe gestellt wird. Solange der Kurs den EMA-20 nicht nachhaltig zurückerobert, bleibt das kurzfristige Bild neutral bis leicht bärisch.

Der Verkaufsdruck lässt nach

Immerhin zeigen die Indikatoren erste Anzeichen einer Stabilisierung. Der RSI bewegt sich mit rund 46 Punkten im neutralen Bereich und signalisiert weder Überkauftheit noch Überverkauftheit. Gleichzeitig verliert die jüngste Abwärtsbewegung an Dynamik. Von einer überzeugenden Gegenbewegung kann allerdings noch nicht gesprochen werden.

Die Bollinger-Bänder verlaufen derzeit vergleichsweise eng. Das deutet auf eine Phase sinkender Schwankungen hin, die häufig einer größeren Richtungsentscheidung vorausgeht.

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Jetzt rückt diese Zone in den Fokus

Die Unterstützung bei 0,147 US-Dollar bleibt kurzfristig die wichtigste Marke. Darunter wartet im Bereich von 0,141 US-Dollar die nächste Haltezone, ehe das Fibonacci-Level bei 0,1382 US-Dollar in den Fokus rückt. Auf der Oberseite müssen die Käufer zunächst den EMA-20 und anschließend den Widerstand bei 0,1508 US-Dollar überwinden, um das Chartbild nachhaltig aufzuhellen.

Neutrales Szenario

Mit einer Wahrscheinlichkeit von rund 35 Prozent setzt sich die Konsolidierung zunächst fort. In diesem Fall bewegt sich ADA zwischen 0,14 und 0,155 US-Dollar. Voraussetzung ist, dass der RSI im neutralen Bereich bleibt und der Kurs weder die Unterstützung noch den Widerstand nachhaltig durchbricht.

Bullisches Szenario

Ein bullisches Szenario besitzt derzeit eine Wahrscheinlichkeit von rund 20 Prozent. Dafür müsste ADA den Widerstand bei 0,1508 US-Dollar dynamisch überwinden und den EMA-20 als Unterstützung zurückerobern. Gelingt dies bei steigendem Volumen, könnte sich die Erholung bis in den Bereich um 0,18 US-Dollar ausweiten.

Bearishes Szenario

Das bearishe Szenario bleibt mit rund 45 Prozent das wahrscheinlichste. Fällt ADA unter die Unterstützung bei 0,147 US-Dollar, dürfte sich die Korrektur zunächst bis 0,1412 US-Dollar und anschließend in Richtung 0,1382 US-Dollar fortsetzen. Bestätigt würde dieses Szenario durch einen RSI unterhalb der 40-Punkte-Marke und einen nachhaltigen Bruch der aktuellen Unterstützungszone.

Hinweis: Die charttechnischen Einschätzungen wurden mithilfe technischer Analysewerkzeuge erstellt und stellen keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar.