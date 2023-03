CAC23A Crypto Assets Conference 2023

Bald ist es wieder so weit: Die CAC23A findet in Frankfurt statt. Mit dabei: Inhalte zu aktuellen Trends in DLT, Blockchain und Crypto Assets. Alle Infos zum Event.

Durch die Fähigkeit des Web3, die Interaktionen der Gesellschaft zu revolutionieren, gibt es für die Blockchain-Technologie mehr Anwendungsfälle als je zuvor. Etablierte Branchen passen sich zunehmend an diese Anwendungsfälle an, und eine Zukunft ohne digitale Vermögenswerte ist nicht mehr denkbar.

Die Crypto Assets Conference 2023, die vom 29. bis 30. März in Frankfurt am Main stattfindet, wird erneut die neuesten Trends in den Bereichen DLT, Blockchain und Krypto-Assets beleuchten und Branchenexperten, Unternehmensführer und Unternehmer zusammenbringen. Nehmen Sie mit über 400 Teilnehmern vor Ort und mehr als 5.000 Online-Teilnehmern an einer der führenden Konferenzen für digitale Vermögenswerte in Europa teil und diskutieren Sie die neuesten Entwicklungen und aufkommenden Branchentrends mit exklusiven Vorträgen, Diskussionen und Pitches.

Crypto Asset Conference 2023: Die Infos

Zu den renommierten Rednern gehören Christoph Hock (Union Investment), Patrick Hansen (Circle), Dr. Spankowski (Börse Stuttgart), Katharina Gehra (Immutable Insight) und viele mehr. Die zweitägige Veranstaltung konzentriert sich auf Digitale Wertpapiere, Tokenisierung von Vermögenswerten, Fonds, Vermögensverwaltung, Infrastruktur, Verwahrung und digitale Finanzen (Tag 1) und Bitcoin, Ethereum, DeFi, Metaverse, Web3, NFTs, Stablecoins, Carbon Tokenization (CO₂) und ESG (Tag 2).

Tag 1 – Digitale Vermögenswerte (Mi., 29. März 2023): Digitale Wertpapiere, Tokenisierung von Vermögenswerten, Fonds, Vermögensverwaltung, Infrastruktur, Verwahrung, digitale Finanzen

Tag 2 – Krypto Assets & Web3 (Do., 30. März 2023): Bitcoin, Ethereum, DeFi, Metaverse, Web3, NFTs, Stablecoins, Carbon Tokenization (CO₂), ESG

Als hybride Veranstaltung werden alle #CAC23A-Sitzungen für unsere Online-Teilnehmer live gestreamt, während die Teilnehmer vor Ort die Möglichkeit haben, sich mit unseren zahlreichen Partnern, Experten und anderen Teilnehmern zu vernetzen.

BTC-ECHO-Leser:innen erhalten mit dem Code Assets23BE kostenfreien Eintritt.

Du möchtest Kryptowährungen kaufen? Trade die populärsten Kryptowährungen wie Bitcoin und Ethereum mit Hebel auf Plus500, der führenden Plattform für den Handel mit CFDs (86 Prozent der Kleinanlegerkonten verlieren Geld bei dem Anbieter). Zum Anbieter