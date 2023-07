BTC20 orientiert sich an der wertvollsten Kryptowährung der Welt

Der Bitcoin ist die wertvollste Kryptowährung der Welt, erfreut sich bei institutionellen Anlegern steigender Beliebtheit und konnte allein 2023 eine Rendite von rund 70 % erzielen. Der Kurs liegt aktuell bei knapp 30.000 US-Dollar je Bitcoin. Jeder Krypto-Fan hätte wohl gerne schon im Jahr 2011 die Weitsicht gehabt und Bitcoin frühzeitig akkumuliert. Bei einem Kurs von 1 US-Dollar in 2011 würde die Rendite aktuell rund 3.000.000 % betragen, obgleich der Bitcoin über 50 % unter dem Rekordhoch notiert.

Doch die Vergangenheit ist Geschichte, in der Zukunft spielt die Musik. Mit Lehren aus der Vergangenheit können sich Anleger eine bessere Zukunft schaffen. Das neue Krypto-Projekt BTC20 will sich als “Ethereums Bitcoin” positionieren.

Während der “originale” Bitcoin natürlich das Basis-Investment für Krypto-Anleger bleibt, könnte BTC20 ein spannender Krypto-Presale sein, der auf Assoziationen zum Bitcoin setzt. In weniger als zwei Wochen konnte der Presale die anvisierte Hardcap von 6,05 Millionen US-Dollar erreichen. Nun steht das Listing an Krypto-Börsen an.

Doch warum könnte BTC20 eine Chance für Krypto-Fans und Anleger sein?

BTC20 ist knapper als der Bitcoin in 2023

Der Bitcoin ist auf 21 Millionen begrenzt. Diese Knappheit schafft einen intrinsischen Wert, der vor Inflation schützt. Im Gegensatz zu Fiat-Geld, das frei nach Belieben gedruckt werden kann, bietet der Bitcoin als “Sound Money” potenzielle Stabilität und möglicherweise Renditen für Investoren, die auf diese Knappheit setzen.

Das zirkulierende Angebot an Bitcoin beläuft sich aktuell auf rund 19,438 Millionen BTC. Die verbleibenden 1,56 Millionen Bitcoins werden in den nächsten Jahrzehnten kontinuierlich in den Umlauf gebracht.

Nun dreht BTC20 jedoch die Zeit zurück und möchte eben die Blockchain beim Bitcoin aus dem Jahr 2011 abbilden. Daraus resultiert eine noch größere Knappheit, da damals nur rund 6 Millionen Bitcoins im Umlauf waren. Ergo werden hier anfänglich 6,05 Millionen BTC20 Token in den Umlauf gebracht.

Staking statt Mining: Passives Einkommen mit BTC20

Das Bitcoin-Mining ist für private Nutzer heutzutage kaum mehr rentabel aufgrund des gestiegenen Schwierigkeitsgrads und der zunehmenden Konkurrenz. Die erforderliche Rechenleistung und die damit verbundenen Stromkosten sind hoch. Zudem haben große Mining-Farmen mit günstigeren Energiepreisen einen Wettbewerbsvorteil, der es Privatnutzern schwer macht, profitabel zu minen.

Das Staking erfordert weniger technisches Wissen und ist ebenso weniger kostenintensiv. Ferner bietet dieses die Chance auf regelmäßige Erträge. Es gibt keinen Bedarf an teurer Hardware.

Da BTC20 als ERC-20-Token konzipiert wurde, erhalten Investoren die Chance auf ein passives Einkommen. Via Staking können die BTC-20-Halter Rewards erhalten, die sich bei der Ausschüttung an der realen Bitcoin-Blockproduktion seit 2011 orientieren.

Damit bewirbt auch das Team das Stake-to-Earn-Modell bei BTC20:

BTC20 ist eine grüne ERC-20-Version von Bitcoin, die auf der Ethereum-Blockchain basiert. Ein verifizierter Staking-Vertrag wird BTC20-Token im Einklang mit dem ursprünglichen Bitcoin-Block-Belohnungszeitplan freigeben. Setzen Sie BTC20 ein und verdienen Sie einen Prozentsatz dieser Belohnungen durch einen neuen Proof-of-Stake (PoS)-Mechanismus.

BTC20 mit 6,05 Millionen US-Dollar bei ICO bewertet

Die Softcap im Krypto-Presale von BTC20 liegt bei 3 Millionen US-Dollar, die Hardcap beläuft sich auf 6,05 Millionen US-Dollar. Beim anschließenden Start an den Krypto-Börsen wird sich die Bewertung von BTC20 somit auf 6,05 Millionen US-Dollar belaufen. Zum Vergleich: Der echte Bitcoin hat als wertvollste Kryptowährung der Welt eine Marktkapitalisierung von 566 Milliarden US-Dollar.

Natürlich wird BTC20 nicht den “echten” Bitcoin bei der Marktkapitalisierung überholen. Doch das Projekt möchte sich als “Ethereums Bitcoin” alternativ positionieren. Wer diesen Ansatz spannend findet, könnte einen Blick auf den laufenden Presale werfen, in welchem BTC20 1 US-Dollar kostet.

