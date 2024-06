Michael Saylor, Adam Back, Jack Mallers – und mittendrin: BTC-ECHO. Das ist die BTC Prague 2024. Im Herzen der tschechischen Hauptstadt kommen Tausende von Bitcoin-Enthusiast:innen aus der ganzen Welt zusammen.

Über 150 sorgfältig ausgewählte Speaker sprechen über die neusten Trends der Branche. In den Messehallen präsentieren über 100 Bitcoin-Unternehmen innovative Konzepte. Mit knapp 10.000 Besuchern ist die BTC Prague die größte Bitcoin-Messe Europas.

Und wir sind dabei. Mit Giacomo Maihofer, Tobias Zander und David Scheider schickt das größte deutschsprachige Medium für Bitcoin- und Krypto-Content gleich drei Redakteure auf die BTC Prague.

Los geht es gleich am ersten Tag fulminant. Kryptographie-Urgestein Adam Back trifft in der Podiumsdiskussion auf Paolo Ardoino (CEO von Tether und Bitfinex), Jan Čapek (Gründer des Braiins Mining Pools), Vladimir Hozjan (CEO von NiceHash) und Bob Burnett (Moderator). Das Thema: The Evolution of Mining.

“Die Teilnehmer:innen erhalten ein umfassendes Verständnis der technischen Herausforderungen und Durchbrüche, die das Bitcoin-Mining geprägt haben, sowie einen Einblick in die Zukunft der Mining-Technologie”, heißt es auf der Website der Konferenz. Wir sind gespannt.

Du bist auch auf der BTC Prague? Super!

