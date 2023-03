Es gibt viele Themen, die uns und den Krypto-Space bewegen. In unserem BTC-ECHO Magazin geben wir uns jeden Monat viel Mühe, alle wichtigen Bereiche der Szene zu durchleuchten und die relevanten Einflussfaktoren für Bitcoin, Ethereum und Co. zu diskutieren.

Dafür steckt unsere in Berlin ansässige Redaktion jeden Monat viel Herzblut in das Heft: Wir verreisen, sprechen mit den Entscheidungsträgern der Branche, steigen in die Tiefen von diversen Krypto-Projekten hinab und recherchieren, welche Themen zukünftig für den Sektor an Relevanz gewinnen könnten.

BTC-ECHO Leserumfrage 2023

Um für euch jeden Monat den Nagel auf den Kopf zu treffen und die Leseerfahrung kontinuierlich zu verbessern, haben wir die BTC-ECHO Leserumfrage ins Leben gerufen. Denn letztendlich wissen unsere Leserinnen und Leser am besten, worüber sie auf dem Laufenden gehalten werden wollen und was auf Anklang in der Community stößt.

Nun seid also ihr gefragt: Welche Themen sind euch besonders wichtig? Welche Formate lest ihr am liebsten? Mit wem würdet ihr gerne mal ein Interview lesen? Welche Bereiche der Krypto-Szene sind im Magazin noch nicht richtig angekommen?

Das alles und viel mehr könnt ihr uns in der BTC-ECHO Leserumfrage verraten und damit das Magazin aktiv mitgestalten.

Du hast das BTC-ECHO Magazin noch nicht gelesen?

Dann haben wir natürlich auch für dich eine Lösung parat. Bis zum 31. März kannst du mit dem Rabattcode “LESERUMFRAGE23” in unserem Magazin-Shop 20 Prozent auf das BTC-ECHO Magazin erhalten. Einlösbar für alle Einzelausgaben und Abos. Jetzt bestellen und das BTC-ECHO Magazin kennenlernen!

Damit kannst auch du dir eine Meinung über das aktuelle BTC-ECHO Magazin bilden und dein Feedback dazu abgeben. Aber das Allerwichtigste: Wir wünschen dir viel Spaß beim Lesen!

