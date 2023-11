Blockchain Games verbinden Non-fungible Token (NFTs) mit Gaming. Dabei lässt sich beim Spielen Geld in Form von Kryptowährungen verdienen. Im Rahmen des Bullruns im Jahr 2021 explodierten die Kurse der entsprechenden In-Game-Währungen, sodass es durchaus lohnenswert sein konnte, seine Zeit in die Spiele zu stecken. Doch wie sieht es heute aus?

Blockchain Games: Lohnt sich das?

Wer sich mit Blockchain Games aus Investment-Perspektive beschäftigt, muss sich immer vor Augen führen, dass viele der Spiele von der aktuellen Marktsituation abhängig sind. Wer also im Bärenmarkt viel zockt, fleißig NFTs und In-Game-Währungen sammelt, hat im Bullenmarkt gute Chancen, dass sich die Assets in ihrem Wert positiv entwickeln. Wenn man dann noch gutes Timing hat und nicht zu gierig wird, kann man von den jeweiligen Games profitieren.

Im Bullenmarkt kann es sich jedoch genau andersrum verhalten. Vielleicht verdient man die In-Game-Währungen, hodlt sie und erfreut sich kurzfristig an Preissteigerungen. Wenn es dann jedoch zu einer Korrektur kommt, oder der Markt in eine Bärenrallye umkippt, kann das schnell zur Pulverisierung der Gewinne führen. Auch hier ist also gutes Timing gefragt.

Apropos: Der Kryptomarkt ist sehr schnelllebig und man kann nie genau voraussagen, welches Game die Marktzyklen überleben wird und welche in der Versenkung verschwinden.

Fazit: Gaming mit Risikofaktor

Unterm Strich hilft hier nur eines: Ausprobieren. Das große Geld kann man zwar aller Voraussicht nicht mit Blockchain Games verdienen, selbst wenn man alles richtig macht. Wer sich jedoch ohnehin in der Gaming-Welt bewegt, kann ruhig auch einmal Blockchain Games ausprobieren.

Bei den meisten dieser Games kann man sich auch erst einmal herantasten, ohne eigenes Kapital einzusetzen. Bestes Beispiel: Digitale Sammelkartenspiele wie Sorare oder NBA Topshot. Hier sammeln Spieler Fußball- beziehungsweise Basketball-Spieler in NFT-Form und lassen diese gegeneinander antreten. Wer ein gutes Händchen hat, kann wertvolle Sammelkarten gewinnen und diese auf den Marktplätzen verkaufen.

