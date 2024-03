In diesem Artikel erfährst du: Welche Entwicklungen den RWA-Sektor bestimmen

Welche RWA-Projekte Potenzial haben

Worauf man bei Investitionen in RWA-Coins achten muss

Wenn Larry Fink, der CEO von BlackRock – dem weltweit größten Vermögensverwalter – nach dem dominierenden Trend im Finanzsektor gefragt wird, ist seine Antwort klar: Tokenisierung. Sie transformiert physische und immaterielle Vermögenswerte in handelbare digitale Token auf Blockchain-Netzwerken. Dies ist dem BlackRock CEO zufolge der Schlüssel zur Demokratisierung des Zugangs zu Investments, indem Barrieren für den Eintritt in verschiedene Anlageklassen stark gesenkt werden.

Mit dieser Einschätzung ist der BlackRock CEO nicht allein: zahlreiche Banken und Vermögensverwaltungen, von Sparkassen bis hin zu Volksbanken, richten ihre Strategien weltweit neu aus, um digitale Wertpapiere und sogenannte Real World Assets (RWAs) in ihre Produktpalette aufzunehmen. Eine Studie der Boston Consulting Group prognostiziert, dass bis zum Jahr 2030 knapp 16 Billionen US-Dollar an realen Vermögenswerten, also Aktien, Rohstoffe, Immobilien oder auch Kunst auf Blockchain-Netzwerken tokenisiert sein werden.

Prognose zur Tokenisierung von RWAs in Billionen US-Dollar. Quelle: Boston Consulting Group

Ein Teil dieser Prognose scheint sich bereits zu bewahrheiten, denn die Tokenisierung von Real World Assets boomt. Erst kürzlich setzte BlackRock mit “BUIDL” seinen ersten auf der Ethereum Blockchain tokenisierten Private-Equity-Fonds auf. Kurz darauf schossen die Kurse diverser RWA-Coins nach oben. Aber wie kann man von diesem Megatrend profitieren? Ein Blick auf fünf vielversprechende RWA-Projekte.

Der Real World Asset-Sektor in Zahlen