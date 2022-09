Seit 2019 zeichnet der Black Bull Award als Publikumspreis die besten Finanzexperten aus. Die Nominierten werden vom Publikum vorgeschlagen und daraufhin von einem Gremium geprüft. Letztlich erfolgt eine öffentliche Abstimmungsphase, die bis zum 22. September zugänglich ist. Die offiziellen Preise werden dann am letzten Tag des Finanzkongresses, dem 30. September, verliehen.

Hier geht es zur Abstimmung des Black Bull Awards

Finanzen spielen im allgemeinen Leben eine durchaus große Rolle. Aus diesem Grund ehrt der Award alle Experten, Coaches und Speaker, die andere dabei unterstützen, sich finanziell weiterzuentwickeln. Für jede Stimme, die in der Abstimmungsphase eingeht, unterstützt der Finanzkongress unterschiedliche wohltätige Projekte mit einer Spende.

BTC-ECHO-Chefredakteur Sven Wagenknecht nominiert

Neben dem offiziellen Award warten die verschiedensten Preise auf die Gewinner. Darunter zählen Silbermünzen, Bücherpakete, Finanz-Coachings und mehr. Die Abstimmung ist dabei in sechs verschiedenen Kategorien möglich:

Investment-Profi

Immobilien-Experte

Money Mindset

Steuer-Genie

Krypto-Spezialist

Finanz-Knowhow

Mit am Start ist Chefredakteur von BTC-ECHO, Sven Wagenknecht. Neben einem Vortrag, den er am Finanzkongress zum Big Picture der Krypto-Ökonomie hält, ist er ebenso nominiert in der Kategorie Krypto-Spezialist. Du kannst noch heute für ihn abstimmen. Deadline der Abstimmung ist der 22. September.

Hier geht es zur Abstimmung des Black Bull Awards für den Bereich Krypto-Spezialist

Black Bull Award: Details zur Verleihung

Vier Tage, über 30 Speaker und über 45.000 Teilnehmer treffen sich beim Finanzkongress mit einem Ziel: Vermögensaufbau. Der zweite Finanzkongress des Jahres 2022 findet vom 27. bis 30. September erneut im Online-Livestream statt. Dieser wird seit dem Jahre 2017 von Digital Beat GmbH veranstaltet und bietet neben Krypto, vielseitige Informationen aus der deutschen Finanzwelt.

Zuschauer können vom 27. bis zum 30. September wertvolle Tipps für den Vermögensaufbau bekommen, eigene Finanzpläne aufbauen und Rendite maximieren – und all das sogar kostenlos. Am 30. September, dem letzten Tag des Kongresses, wird letztendlich der Black Bull Award verliehen. Dann entscheidet sich, wer als Top-Finanzexperte zu den glücklichen Gewinnern gehört und die Trophäe mit nach Hause nimmt.

Alle weiteren Details zum Black Bull Award findest du hier