Bittensor-Prognose: So reagiert TAO auf das Halving

Ähnlich wie Bitcoin halbiert der KI-Coin Bittensor (TAO) alle vier Jahre seinen Block Reward. Jetzt gelangen nur noch 0,5 anstatt 1 TAO pro Block ins System.

Bittensor (TAO) vollzieht sein erstes Halving. Die tägliche Emission von TAO wurde dabei von 7.200 auf 3.600 Token halbiert. Damit tritt Bittensor in eine neue Phase seiner monetären Struktur ein, in der das Angebot deutlich verknappt wird – ein Mechanismus, der langfristig als unterstützend für die Preisentwicklung gilt.

Kurzfristig folgt der AI-Coin jedoch der allgemeinen Korrektur am Krypto-Markt und verliert auf Tagessicht 6,5 Prozent. So geht es jetzt weiter.

Trend: TAO-Struktur

In den letzten sechs Kerzen (vier Stunden) bewegte sich der TAO‑Kurs zwischen 284,30 US-Dollar (High) und 257,90 US-Dollar (Low). Der aktuelle Schlusskurs liegt bei 262,00 US-Dollar und damit 18,10 US-Dollar (−6,46 Prozent) unter dem Schlusskurs vor 24 Stunden (280,10 US-Dollar). Die Marktkapitalisierung beträgt etwa 2,5 Milliarden US-Dollar. Das Allzeithoch des Coins liegt bei 757,60 US-Dollar.

Der Kurs notiert deutlich unter dem EMA‑20 (278,87 US-Dollar) und zeigt eine Abfolge von tieferen Hochs und tieferen Tiefs. Nahe Unterstützungen sind 259,04 US-Dollar (Bollinger‑Unterband) und 257,90 US-Dollar, Widerstände 278,87 US-Dollar (EMA‑20) und 294,67 US-Dollar (Fibonacci). Solange der Kurs unter dem EMA‑20 bleibt, bleibt die kurzfristige Marktlage bärisch.

TAO Momentum‑Check

Der 14‑Perioden‑RSI liegt bei 17,44 und signalisiert starkes Überverkauft‑Momentum. Das Histogramm (MACD‑Histogramm) zeigt beschleunigte negative Bars, was den kurzfristigen Abwärtsdruck verstärkt.

TAO Volatilität & Risiko

Die Bollinger‑Bänderbreite beträgt aktuell 47,93 US-Dollar, was auf erhöhte Schwankungen hinweist. Der Markt befindet sich in einer angespannten Abwärtsphase mit erhöhtem Risiko für schnelle Ausbrüche unter die Marke von 257,90 US-Dollar.

TAO Kurzprognose & Fazit

Die kurzfristige Prognose für TAO am 16. Dezember 2025 bleibt deutlich bärisch. Unterstützungen befinden sich bei 259,04 US-Dollar (Bollinger‑Unterband) und 257,90 US-Dollar; Widerstände bei 278,87 US-Dollar (EMA‑20) und 294,67 US-Dollar (Fibonacci). Ein nachhaltiger Anstieg über 278,87 USD würde das Momentum neutralisieren und Raum bis etwa 294,67 US-Dollar eröffnen. Ein Bruch unter 257,90 US-Dollar dürfte hingegen die Volatilität erhöhen und weitere Abgaben in Richtung 230 bis 240 US-Dollar ermöglichen.

