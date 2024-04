Inspiriert von dem gleichnamigen Hund des Milliardärs Elon Musk und geschaffen von der Shiba-Inu-Community, will FLOKI die Kryptowährung des Volkes sein. FLOKI hat dabei höhere Ziele, als bloß ein weiterer Memecoin zu sein. So wird an konkreten Anwendungen gearbeitet, die auch zu langfristigem Kurswachstum beitragen sollen.

Renditechance bei Bitpanda

Die jüngsten Erfolge sprechen für das Projekt. Der Preis von FLOKI hat im Februar und März 2024 bereits einen erheblichen Anstieg verzeichnet. Allerdings könnte das erst der Anfang sein, wenn man bedenkt, dass der Kryptomarkt unmittelbar vor dem nächsten Bitcoin-Halving steht, der in der Vergangenheit ein zuverlässiger Katalysator für den nächsten Bull Run war.

Vor dem Hintergrund einer möglicherweise bald startenden Altcoin-Saison hat Bitpanda derzeit ein besonderes interessantes Angebot für Neukunden. Jeder, der sich über diesen Link bei der Kryptobörse anmeldet und 25 Euro in Krypto investiert, kann insgesamt 50.000 FLOKI kostenlos beanspruchen. Geht man von einer weiteren Rallye am Kryptomarkt in den nächsten ein, zwei Jahren aus, könnte dies die Chance sein, sich mit minimalem Aufwand einen schönen Gewinn zu sichern und zugleich Kunde einer der beliebtesten Kryptobörsen am Markt zu werden.

FLOKI-Kurs schon um 1.200 Prozent gestiegen

Wie hoch das Renditepotenzial von FLOKI in diesem Bull Run sein könnte, haben die vergangenen Wochen eindrucksvoll unter Beweis gestellt. So ist der Kurs seit Februar um bis zu 1.200 Prozent explodiert und hat in der Spitze mehr als 0.0003 US-Dollar erreicht.

Auch nach der kleineren Korrektur, die zuletzt am Kryptomarkt stattgefunden hat, kommt FLOKI immer noch auf einen Wertzuwachs von rund 300 Prozent innerhalb von zwei Monaten bzw. mehr als 770 Prozent seit September vergangenen Jahres.

FLOKI noch 40 Prozent unter Allzeithoch

Allerdings könnte der aktuelle Zeitpunkt immer noch gut gewählt sein, um FLOKI zu kaufen oder sich bei Bitpanda einfach kostenlos zu sichern. Denn trotz der jüngsten Rallye hat der Memecoin noch nicht sein Allzeithoch aus dem vergangenen Bullenmarkt erreicht. Dieses datiert auf den 4. November 2021 und derzeit liegt FLOKI noch 60 Prozent unter seiner Bestmarke.

Jedoch spricht vieles dafür, dass der Kurs noch weit höher steigen wird, sobald die neue Altcoin-Saison startet. Denn der Bitcoin-Kurs und auch einige Memecoins haben bereits neue Allzeitrekorde gefeiert, obwohl wir uns noch in einer ganz frühen Phase des neuen Zyklus befinden. Dies ist schon jetzt einmalig in der Kryptogeschichte.

Historische Rallye möglich

Mit einer parabolischen Rallye ist in der Regel erst nach dem noch für diesen Monat erwarteten Bitcoin-Halving-Event zu rechnen. Es könnte viele bullische Monate folgen. Zumindest dann, wenn der Markt seine Geschichte fortsetzt. Begünstigt werden dürfte die Rallye von den allgemein guten Rahmenbedingungen für den Kryptomarkt.

Nachdem der Bitcoin Spot ETF bereits viele neue Käufer angezogen hat, könnten die von der US-Notenbank Fed angekündigten Zinssenkungen in diesem Jahr zusätzliche Investoren anziehen und die Kurse nach oben treiben.

Große Pläne für das FLOKI-Ökosystem

Und es gibt noch mehr gute Gründe, die dafür sprechen, dass FLOKI für 2024 eine gute Investition wird, zumal der Token über das Angebot von Bitpanda sogar kostenlos erhältlich ist.

So soll um den FLOKI Token herum ein großes Ökosystem an Anwendungen entstehen, die weit über eine Spaßwährung hinausgehen. Zu den Projekten, die sich derzeit in Umsetzung oder in Planung befinden, zählen unter anderem:

Das Metaverse Valhalla mit NFT-Gaming-Elementen

Floki Places, ein Marktplatz für NFT-Kollektionen und Merchandise-Artikel

Univerisity of Floki, eine Content- und Bildungsplattform

FlokiFi, das Dach für viele neue Produkte im Bereich Decentralized Finance (DeFi)

Die Beispiele zeigen, dass es FLOKI ernst meint mehr als nur ein weiterer Klon von Shiba Inu und Dogecoin zu sein, sondern einen eigenen Fußabdruck in der Kryptobranche hinterlassen will.

Schon jetzt zählt FLOKI zu den Top 60 Kryptowährungen nach Marktkapitalisierung und könnte bald noch weiter vorn stehen.

Bei Bitpanda anmelden und FLOKI kassieren

Leser von BTC-Echo haben jetzt die Chance, sich ihre 50.000 Token von FLOKI gratis zu sichern. Schon mit wenigen Klicks ist die Anmeldung bei Bitpanda abgeschlossen und die Kryptowährung kann beansprucht werden.

Jetzt kostenlosen Newsletter abonnieren Top-Themen, Top- & Flop-Coins, Kursentwicklungen, Wirtschaftskalender. Alle wichtigen Updates zu Bitcoin, Blockchain & Co. kostenlos per E-Mail! Jetzt anmelden