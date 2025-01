Shiba Inu zählte zu den Überfliegern der letzten Altcoin-Season. Auf Bitpanda haben Anleger nun die Chance, mit SHIB in die Rallye 2025 zu starten.

Bitcoin hat das Jahr 2025 mit einem Paukenschlag begonnen: Der Krypto-Marktprimus erreichte erneut ein neues Allzeithoch. Nun könnte sich BTC oberhalb der psychologischen Marke von 100.000 US-Dollar etablieren.

Dieser Meilenstein hat nicht nur Investoren elektrisiert, sondern auch die gesamte Krypto-Community in Aufruhr versetzt. Traditionell strahlt ein Bitcoin-Bullrun auch auf Altcoins aus. Viele Anleger setzen auf die Altcoin-Season, um von enormen Kursgewinnen zu profitieren. Einer der vielversprechendsten Kandidaten ist Shiba Inu (SHIB). Der Memecoin hat sich bereits in den letzten Monaten stark entwickelt hat und seinen Wert verdoppelt.

Dank einer aktuellen Aktion auf der Handelsplattform Bitpanda haben Anleger jetzt eine besondere Gelegenheit: Neukunden erhalten 500.000 SHIB gratis, wenn sie mindestens 25 Euro in Kryptowährungen traden. Das könnte der perfekte Einstieg in ein potenziell lukratives Krypto-Jahr sein.

Shiba Inu: Aufschwung mit Potenzial

Shiba Inu ist längst mehr als ein Dogecoin-Klon. Der Token war einer der großen Gewinner der letzten Altcoin-Season im Jahr 2021, als er ein Allzeithoch erreichte und frühen Investoren tausende Prozent an Rendite bescherte. Selbst Unternehmer wie Elon Musk wurden auf Shiba Inu aufmerksam.

Trotz einer beeindruckenden Verdopplung seines Wertes in den letzten Monaten liegt der Kurs von SHIB derzeit jedoch noch 75 Prozent unter seinem Rekordniveau. Diese Diskrepanz deutet darauf hin, dass erhebliches Aufwärtspotenzial besteht, insbesondere wenn der aktuelle Bull Run ähnlich explosiv verläuft wie der von 2021.

Mit der Aussicht auf eine spektakuläre Altcoin-Season könnte Shiba Inu 2025 erneut in den Fokus der Anleger rücken. Historisch betrachtet folgten auf Bitcoin-Allzeithochs oft massive Rallyes bei Altcoins, die sich über viele Monate erstreckten. Einen Vorgeschmack darauf gab es bereits nach der US-Wahl von Donald Trump. Doch bisher sind die meisten Altcoins noch weit von neuen Rekordmarken entfernt.

Warum solltest du jetzt investieren?

Für Anleger, die noch unentschlossen sind, bieten die aktuellen Marktbedingungen deshalb eine seltene Gelegenheit. Die Halbierung der Bitcoin-Block-Belohnungen (“Halving”) hat in der Vergangenheit häufig als Katalysator für ausgedehnte Bullenmärkte gedient. Wenn sich der historische Zyklus wiederholt, könnte der Bullrun noch bis spät ins Jahr 2025 anhalten. Für Anleger würde sich damit jetzt immer noch ein früher Einstiegszeitpunkt in die Altcoin-Season bieten, um in den kommenden Monaten Profite aufzubauen.

Shiba Inu und die ShibArmy

Shiba Inu könnte erneut einer der großen Profiteure dieses Zyklus werden. Was Shiba Inu besonders macht, ist die starke und engagierte Community. Der Token wurde 2020 als ERC-20-Token auf der Ethereum-Blockchain gestartet und hat sich seitdem als einer der prominentesten Memecoins etabliert, der auch echte Anwendungsfälle bietet.

Die “ShibArmy”, wie sich die Anhänger nennen, trägt maßgeblich zum Erfolg des Tokens bei. Mit Millionen von Fans weltweit hat Shiba Inu eine enorme Reichweite auf Social-Media-Plattformen wie X und Reddit. Diese Community ist ein entscheidender Faktor für die Popularität und den Erfolg des Tokens, da sie aktiv zur Verbreitung und Nutzung beiträgt.

Bitpanda unterstützt diesen Trend und bietet mit seiner aktuellen Aktion einen Anreiz, frühzeitig auf den Zug aufzuspringen.

Wie funktioniert die Bitpanda-Aktion?

Die Teilnahme ist denkbar einfach: Neukunden, die sich auf der Plattform registrieren und mindestens 25 Euro in Kryptowährungen traden, erhalten automatisch 500.000 Shiba Inu in ihre Wallet gutgeschrieben. Dieser Bonus ist nicht nur ein Anreiz, sondern auch eine Chance, ohne großes Risiko von der nächsten Altcoin-Season zu profitieren.

Bitpanda hat sich in den letzten Jahren als eine der beliebtesten Plattformen für den Handel mit Kryptowährungen etabliert. Mit seiner benutzerfreundlichen Oberfläche, der breiten Auswahl an Coins und hohen Sicherheitsstandards ist die Plattform besonders für Einsteiger geeignet.

Altcoin-Season 2025: Eine Chance wie selten zuvor

Die Altcoin-Season 2025 könnte eine der aufregendsten Phasen für Krypto-Investoren werden. Schon jetzt zeigen viele Altcoins beeindruckende Kursgewinne, doch das Potenzial scheint noch lange nicht ausgeschöpft. Anleger, die frühzeitig einsteigen, könnten im besten Fall auf Bitpanda mehrere hundert Prozent Rendite erzielen, wenn der Bullenmarkt seinem historischen Verlauf folgt

Der Kryptomarkt bietet 2025 eine Fülle an Möglichkeiten, und Shiba Inu könnte einer der großen Gewinner der nächsten Monate sein. Mit einer engagierten Community und der vielversprechenden Aussicht für die Altcoin-Season hat der Token das Potenzial, alte Höchststände zu erreichen – oder sogar zu übertreffen.

Jetzt bei Bitpanda anmelden, einzahlen und SHIB kostenlos erhalten

Die Aktion von Bitpanda, 500.000 SHIB kostenlos bei einem Mindestinvestment von 25 Euro anzubieten, macht den Einstieg besonders attraktiv. Egal, ob du ein erfahrener Investor bist oder neu im Krypto-Bereich – jetzt könnte der perfekte Moment sein, um von der nächsten Rallye zu profitieren. Lass dir diese Chance nicht entgehen und werde Teil einer der vielleicht spannendsten Phasen der Krypto-Geschichte.

