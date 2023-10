Bitcoin vs. traditionelle Aktien: So schlägt sich die Kryptowährung

BTC vs. Gold und Co.

Im Monatsvergleich mit den klassischen Vermögenswerten belegt Bitcoin den ersten Platz. Mit einer Performance im Zeitraum 1. September bis 16. Oktober von 8,6 Prozent schlägt BTC konkurrierende Assets wie Gold, Silber und Aktienindizes um Längen.

Neben einer Outperformance des klassischen Marktes gewinnt Bitcoin auch gegenüber anderen Kryptowährungen an Dominanz.

Die Dominanz liegt zu Redaktionsschluss bei 50 Prozent. In anderen Worten: die Hälfte des gesamten in Krypto investierten Kapitals ist in Bitcoin geflossen.

