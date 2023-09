Aktien vs. Bitcoin: Lohnt sich ein Investment?

Miner wie Marathon Digital, Hive Digital Technologies, Hut 8 oder Iris Energy gehören nicht nur zu den Spitzenreitern an der Nasdaq-Börse, sie lassen auch die Rendite von Bitcoin weit hinter sich.

Gemessen seit Jahresbeginn 2023 hat der in Las Vegas ansässige Miner Marathon Digital Holdings 193 Prozent zugelegt. BTC hingegen druckt “nur” ein Kursplus von 54 Prozent aufs Tableau.

Ähnliche Traumrenditen fahren auch HIVE Digital Technologies (+113 Prozent YTD), HUT 8 (+162 Prozent YTD) und Topperformer Iris Energy (+250 Prozent YTD) ein. Mining-Titel wirken also wie eine Art Hebel auf Bitcoin. Aber wieso eigentlich?

Der Hebel ist darauf zurückzuführen, dass Miner immer Bitcoin in der Bilanz halten,

sagt der deutsche HIVE-Vertreter Wolfgang Seybold im BTC-ECHO Experts Podcast.

Entsprechend hebt ein gesteigerter Bitcoin-Kurs die Bilanz der Bücher an. Schließlich könnte man die BTC zu einem späteren Zeitpunkt gewinnbringend verkaufen.

“Außerdem ist der Mining-Markt noch relativ klein. Da kann also binnen kurzer Zeit verhältnismäßig viel Kapital in den Sektor fließen”, sagt Seybold weiter. Klingt logisch: Kleine Märkte können mit weniger Kapitalzufluss bewegt werden. Außerdem blieben die Betriebskosten für die Mining-Anlagen relativ konstant, so der Mining-Experte. Strompreise sind durch sogenannte Power Purchase Agreements auf lange Sicht fixiert.

Aber – so ehrlich muss man sein: “Der Hebel funktioniert auch umgekehrt.”

Zuletzt knickten parallel zu Bitcoin auch die Mining-Aktien ein. Nach Maßgabe des Hashrate Index Crypto Mining Stock Index gaben Mining Stocks seit dem Höchstwert am 13. Juli dieses Jahres rund 29 Prozent nach.

