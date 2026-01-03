Bitcoin startet nach dem Wegfall saisonalen Verkaufsdrucks stark ins neue Jahr. Diese Kursmarken sind jetzt entscheidend.

Bitcoin über 90.000 US-Dollar: So geht es jetzt weiter

Während US-Aktien und Edelmetalle schwach ins neue Jahr starten, kann Bitcoin deutlich zulegen. In den USA hatten viele Anleger zum Jahresende 2025 gezielt Verluste aus Kryptowährungen realisiert, um im Rahmen des sogenannten “Tax-Loss Harvesting” ihre hohen Gewinne aus dem starken Aktienjahr steuerlich auszugleichen. Aus Sicht der Bullen fällt mit dem Jahreswechsel nicht nur dieser Verkaufsdruck weg, zugleich kehren auch institutionelle Investoren schrittweise zurück.

Zum Jahresende betreiben nämlich viele große Anleger wie Pensionsfonds “Window Dressing”. Dabei werden schlecht gelaufene Positionen verkauft und stattdessen Gewinner ins Portfolio genommen, um gegenüber Kunden ein besseres Bild abzugeben. Das kann dazu führen, dass Verlierer wie Bitcoin ETFs im Dezember zusätzlich belastet werden, während Gewinnertrends künstlich verstärkt werden. Parallel sichern Fondsmanager häufig ihre Jahresergebnisse und Bonuszahlungen ab, indem sie riskantere Engagements – etwa im Krypto-Sektor – reduzieren oder neue Positionen zumindest zunächst meiden.

BTC in der technischen Analyse

In den letzten 12–24 Stunden pendelte der Kurs zwischen 90.480,62 US-Dollar (Hoch) und 89.314,01 US-Dollar (Tief) auf Basis der letzten 4h-Candles. Der aktuelle Schlusskurs liegt bei 90.077,12 US-Dollar und damit leicht über dem Schlusskurs des Vortags (89.995,13 US-Dollar). Das Handelsvolumen blieb moderat, die kurzfristige Range zeigt erhöhte Aktivität rund um 90.000 US-Dollar. Die Marktkapitalisierung beträgt derzeit etwa 1,8 Billionen US-Dollar.

Der Kurs notiert oberhalb des EMA-20 (EMA-20: 89.136,73 US-Dollar) und zeigt seit Mitte Dezember eine Abfolge höherer Hochs und höherer Tiefs, was kurzfristig bullische Struktur signalisiert. Die erste Unterstützung liegt beim Fibonacci-Level bei 88.154,97 US-Dollar, gefolgt vom Bollinger-Unterband bei 87.062,71 US-Dollar; unmittelbarer Widerstand liegt am letzten bedeutsamen Hoch bei 90.961,81 US-Dollar. Solange der Kurs über dem EMA-20 bleibt, ist die Marktlage kurzfristig bullisch.

Der RSI liegt bei 60,2 und befindet sich damit im bullischen, noch nicht überkauften Bereich. Das Histogramm zeigt leicht abnehmende positive Beschleunigung, was auf vorsichtige Gewinnmitnahmen bei steigendem Kurs hindeutet. Die Breite der Bollinger-Bänder beträgt rund 3.601,62 US-Dollar und signalisiert moderate Volatilität. Marktphase: Konsolidierung nach Aufwärtsbewegung mit normaler Marktspannung, solange der Kurs oberhalb des EMA-20 verbleibt.

Kursprognose für Bitcoin

Kurzfristig bleibt die Prognose leicht bullisch: Kurs über EMA-20, moderates Momentum und mittlere Volatilität. Unterstützungen: 88.154,97 US-Dollar (Fibonacci) und 87.062,71 US-Dollar (Bollinger-Unterband). Widerstände: 90.961,81 US-Dollar (letztes signifikantes Hoch) und kurzfristig 90.480–90.418 US-Dollar. Ein nachhaltiger Ausbruch über 90.961,81 US-Dollar würde die bullische Fortsetzungswahrscheinlichkeit erhöhen; ein Bruch unter 87.000 US-Dollar würde kurzfristig die Volatilität erhöhen und bearishe Szenarien auslösen.

Disclaimer: Die charttechnischen Informationen wurden mithilfe von Softwaretools und KI-Systemen erstellt. Es handelt sich hierbei nicht um Kauf- oder Verkaufsempfehlungen.

