App herunterladen
App holen
Advertise
BTC-ECHO
Bitcoin gewinnen!
Jetzt anmelden und bis zu 1 BTC abstauben.
2.42 T $
Hyperliquid-Kurs35.90 $-5.38%
Bitcoin-Kurs66,286.00 $-1.59%
Ethereum-Kurs2,022.55 $-1.30%
XRP-Kurs1.31 $-2.60%
BNB-Kurs601.72 $-2.39%
Solana-Kurs80.64 $-3.80%
TRON-Kurs0.318234 $-1.53%
Dogecoin-Kurs0.090032 $-2.63%
Cardano-Kurs0.240680 $-2.88%
Zcash-Kurs240.49 $6.21%
Chainlink-Kurs8.55 $-2.14%
Official Trump-Kurs2.98 $0.68%
Pi Network-Kurs0.172651 $-1.90%
Marktupdate 

Bitcoin stabilisiert sich, doch Öl-Schock und ETF-Abflüsse belasten weiter

Der Krypto-Markt stemmt sich gegen den nächsten Makro-Dämpfer, doch von Entwarnung kann noch keine Rede sein. Warum Bitcoin und Ethereum zwar stabiler wirken, Öl-Schock, ETF-Flows und Krisenmodus aber weiter auf der Stimmung lasten.

Timur Yildiz
Teilen
Bitcoin-Kurs66,286.00 $-1.59 %
Bitcoin kaufen
Bitcoin-Coin vor rotem Kurschart als Symbolbild für schwachen Krypto-Markt und fallende Kurse

Beitragsbild: Shutterstock I Fotomontage

 | Bitcoin zeigt sich zum Wochenstart stabiler, doch der Krypto-Markt bleibt unter dem Eindruck von Öl-Schock und Risikoaversion fragil

Bitcoin kann sich zum Wochenstart etwas fangen, von echter Entwarnung kann aber noch keine Rede sein. Nachdem der BTC-Kurs in den vergangenen vier Tagen rund neun Prozent verloren hatte, kam es zuletzt zu einer Gegenbewegung von etwa drei Prozent. Auch der gesamte Krypto-Markt stabilisiert sich nach einem Rückgang um rund 200 Milliarden US-Dollar vorerst, bleibt angesichts der angespannten Lage im Nahen Osten jedoch weiterhin fragil.

Belastungsfaktor Nummer eins bleibt der Energiemarkt. US-Öl notiert weiter über der Marke von 100 US-Dollar je Barrel, während Brent am Dienstag zeitweise bei knapp 113 US-Dollar lag. Die Lage bleibt wegen des Iran-Kriegs und der weiterhin gestörten Route durch die Straße von Hormus extrem angespannt. Fed-Chef Jerome Powell machte bei einem Auftritt an der Harvard University deutlich, dass die US-Notenbank die Inflationseffekte des Konflikts zunächst beobachten will.

Bitcoin-ETFs senden ein erstes Lebenszeichen

Ein gemischtes Bild liefern die US-Spot-ETFs. Bei Bitcoin drehten die Produkte am 30. März wieder leicht ins Plus und verbuchten netto 69,4 Millionen US-Dollar Zuflüsse. Zuvor hatten die Fonds jedoch zwei deutliche Abflusstage verkraften müssen: Am 26. März flossen 171.3 Millionen US-Dollar ab, am 27. März weitere 225,5 Millionen US-Dollar. Von einer klaren Trendwende zu sprechen, wäre daher verfrüht.

Bitcoin-Spot-ETFs drehen zum Monatsende wieder leicht ins Plus | Quelle: Sosovalue

Dazu passt auch der Blick auf Strategy. Das Unternehmen hat seine wöchentlichen Bitcoin-Käufe erstmals seit mehr als 13 Wochen ausgesetzt. Der Bestand bleibt damit bei 762.099 BTC. Das wirkt wie ein weiteres Signal dafür, dass selbst die größten Bitcoin-Bullen im aktuellen Marktumfeld vorsichtiger agieren.

Ethereum nur leicht erholt, Foundation stakt Rekordsumme

Auch die Spot-Ethereum-ETFs legten leicht zu, mit netto 5,0 Millionen US-Dollar fiel das Plus aber deutlich schwächer aus als bei Bitcoin. Das passt zum übergeordneten Bild: Laut CoinShares verzeichneten Krypto-ETPs in der Vorwoche insgesamt 414 Millionen US-Dollar an Abflüssen. Ethereum traf es mit 222 Millionen US-Dollar besonders stark, Bitcoin mit 194 Millionen US-Dollar. Das Umfeld bleibt also klar von Risikoaversion geprägt.

Lest auch
"Breitere Risikoaversion" Stimmung kippt: Krypto-ETPs drehen nach Wochen ins Minus

Gleichzeitig kommt von der Protokollseite ein positives Signal. Die Ethereum Foundation hat laut Onchain-Daten 22.517 ETH im Wert von rund 46 Millionen US-Dollar in den Beacon-Deposit-Contract geschickt. Es ist der bislang größte Staking-Schritt der Stiftung an einem einzigen Tag und ein Hinweis darauf, dass die Foundation ihre Treasury-Strategie weiter auf laufende Erträge und Netzwerksicherheit ausrichtet.

Außerdem wichtig

Neben Krypto profitieren weiter klassische Krisen-Assets. Gold notiert aktuell bei rund 4.570 US-Dollar und hat in den vergangenen sechs Tagen um etwa zwölf Prozent zugelegt. Silber handelt bei rund 72 US-Dollar je Unze, ein Plus von rund 18 Prozent im selben Zeitraum. Das unterstreicht, wie stark Anleger derzeit nach Absicherung suchen.

Politisch relevant ist zudem Kanada. Die Regierung möchte Krypto-Spenden an politische Parteien verbieten. Ein ähnlicher Schritt kommt auch aus Großbritannien: London kündigte vergangene Woche ebenfalls ein Verbot von Krypto-Spenden an Parteien an, um Wahlprozesse besser vor intransparenten Geldflüssen zu schützen.

Empfohlenes Video
Bitcoin, Krypto und Tech-Aktien – hier liegen die Chancen
Bitcoin kaufen – Leitfaden & Anbieter 2026
In unserem kostenlosen BTC-ECHO Leitfaden zeigen wir dir, wie du sicher und Schritt für Schritt in Bitcoin (BTC) investieren kannst. Außerdem erklären wir, worauf du beim Kauf von Kryptowährungen achten solltest.
Jetzt zum Bitcoin (BTC) kaufen Leitfaden
Diese und viele weitere Artikel liest Du mit BTC-ECHO Plus+
COSMOS Logo ein Stapel Coins und das Ethereum Logo sind zu sehen
Passives EinkommenStaking für konservative Anleger: Diese Coins liefern eine stabile Rendite
Ein paar vergoldete Bitcoin-Münzen vor einem Aktenordner mit der Aufschrift Steuern.
Experte klärt aufKrypto-Steuer: So jagt das Finanzamt Bitcoin-Betrüger
Vor der Steinfassade der New Yorker Börse ist ein Straßenschild der Wall Street angebracht, das die Überschneidung von traditionellem Finanzwesen und modernen Vermögenswerten wie Bitcoin hervorhebt.
Finanz-NewsWas wird für Bitcoin und Krypto diese Woche wichtig?
Midnight
0.050888 $
8.22%
Zcash
240.49 $
6.21%
JUST
0.061353 $
5.00%
Algorand
0.087096 $
4.99%
LEO Token
10.05 $
3.60%
Bitcoin Cash
467.14 $
2.83%
MemeCore
2.37 $
2.30%
Provenance Blockchain
0.010244 $
1.79%
Figure Heloc
1.01 $
1.24%
Official Trump
2.98 $
0.68%
Artificial Superintelligence Alliance
0.227457 $
-6.11%
Hyperliquid
35.90 $
-5.38%
Hedera
0.085056 $
-4.97%
Morpho
1.46 $
-4.94%
​​Stable
0.023455 $
-4.79%
Pump.fun
0.001620 $
-4.53%
Siren
1.63 $
-4.42%
Aptos
0.895273 $
-4.40%
Render
1.67 $
-4.35%
Worldcoin
0.272954 $
-4.27%
Alle Kurse
Das könnte dich auch interessieren