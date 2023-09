In seiner Kursanalyse wirft Bastian von Bitbull einen Blick auf den Bitcoin-Kurs und klärt auf, warum BTC aktuell in großer Gefahr schwebt.

Der Bitcoin-Kurs schwebt aktuell in Gefahr: Wie bereits in der gestrigen Bitcoin-Kursanalyse angedeutet, wurden die Gewinne des Newsevents um einen möglichen Bitcoin Spot ETF von Grayscale komplett abgebaut. Jetzt müssen Investoren abwarten und schauen, ob der wichtige Support bei 25.200 US-Dollar noch einmal angelaufen wird. Dieser muss unbedingt halten und darf nicht nach unten durchbrochen werden. Sollte es den Bären dennoch gelingen, diesen Support zu durchbrechen, liegt der nächste Support bei 22.300 US-Dollar. Die Liquidität Bitcoins hat sich auch genau bis zu diesem Preislevel aufgebaut. Allein auf Binance liegen in dieser Spanne mehr als 3.000 Bitcoin, die via Limit Spot Order gekauft werden wollen. Zum jetzigen Stand müssen die Bullen alles daran setzen, den Abverkauf abzuwenden.

Einen kleinen Hoffnungsschimmer gibt es für BTC-Bullen: Wenn es den Investoren gelingt, den Bitcoin-Kurs über 26.100 US-Dollar zu befördern, folgt am heutigen Tag mit 26.400 US-Dollar der nächste Widerstand.

Bitcoin-Kurs: Die wichtigen Kurslevel

Supportlevel: 22.300 bis 25.200 US-Dollar

Widerstandslevel: 26.100 bis 26.400 US-Dollar

Alle wichtigen Infos zum Bitcoin-Kurs im Video:

Über

Bastian Keller agiert seit 2015 eigenständig im Forex-Markt und ist seit 2018 hauptberuflicher Trader im Krypto-Markt. Diese Expertise teilt er aktiv auf verschiedenen Social-Media-Plattformen, insbesondere auf seinem YouTube-Kanal “Bitbull Trading”, mit mehr als 36.500 Abonnenten.

Neben seinem YouTube-Kanal hat er bereits eine Community mit mehr als 4.000 aktiven Mitgliedern aufgebaut. Diese bietet sowohl Einsteigern als auch erfahrenen Händlern die Möglichkeit, ihre Fähigkeiten auf ein professionelles Niveau zu verbessern. Im Fokus steht dabei das langfristig profitable Agieren auf dem Markt, unabhängig von ihrem Standort.