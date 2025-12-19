In diesem Artikel erfährst du:
- Welche Krypto-Strategien laut Studie selbst für konservative Anleger sinnvoll sind
- Welche Fehler man unbedingt vermeiden muss
- Weshalb gerade jetzt ein idealer Einstiegszeitpunkt für langfristige Krypto-Allokationen sein könnte
In Zeiten steigender Inflation und zunehmender Staatsverschuldung wächst bei Investoren der Wunsch nach echter Diversifikation. Die klassischen Säulen im Portfolio – Aktien und Anleihen – verlieren dabei an Schutzwirkung, da ihre Korrelation in Marktstressphasen spürbar zunimmt. Genau hier rückt Bitcoin in den Fokus. In traditionellen Finanzkreisen häufig als Hochrisiko-Asset abgestempelt, kommt eine aktuelle Studie des Asset Managers Bitwise zu einem differenzierteren Ergebnis: In der richtigen Dosierung kann Bitcoin stabilisierend wirken. Allerdings gilt auch hier: Ohne klare Strategie kippt der Effekt – und die Risikokennzahlen verschlechtern sich deutlich.
