BTC-ECHO
Bitwise-Analyse 

Bitcoin im Portfolio: Neue Daten zeigen, wo der “Sweet Spot” liegt

Ist Gold als Absicherung out? Eine Studie zeigt: Bitcoin stabilisiert Portfolios besser als gedacht – wenn man diese wichtigen Regeln beachtet.

Johannes Macswayed
Bitcoin-Kurs87,942.00 $-1.04 %
Zu sehen ist ein Smartphone mit einem Bitcoin-Kursverlauf

Beitragsbild: Shutterstock

 | Bitcoin-Allokation: Wo der "Sweet Spot" liegt

In diesem Artikel erfährst du:

  • Welche Krypto-Strategien laut Studie selbst für konservative Anleger sinnvoll sind
  • Welche Fehler man unbedingt vermeiden muss
  • Weshalb gerade jetzt ein idealer Einstiegszeitpunkt für langfristige Krypto-Allokationen sein könnte

In Zeiten steigender Inflation und zunehmender Staatsverschuldung wächst bei Investoren der Wunsch nach echter Diversifikation. Die klassischen Säulen im Portfolio – Aktien und Anleihen – verlieren dabei an Schutzwirkung, da ihre Korrelation in Marktstressphasen spürbar zunimmt. Genau hier rückt Bitcoin in den Fokus. In traditionellen Finanzkreisen häufig als Hochrisiko-Asset abgestempelt, kommt eine aktuelle Studie des Asset Managers Bitwise zu einem differenzierteren Ergebnis: In der richtigen Dosierung kann Bitcoin stabilisierend wirken. Allerdings gilt auch hier: Ohne klare Strategie kippt der Effekt – und die Risikokennzahlen verschlechtern sich deutlich.

