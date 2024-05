Werbemitteilung unseres Partners. Die BTC-ECHO GmbH ist für die Inhalte dieses Artikels nicht verantwortlich.

Am 15. Juni feiert das Community-Bitcoin-Mining-Projekt Infinity Hash einjähriges Jubiläum. Seit dem Start am 15. Juni 2023 (man startete mit 20 Mining-Geräten) konnte das Projekt einige vielversprechende Fortschritte erzielen. Mittlerweile ist man auf fast 500 Miner mit 62 Petahash Mining-Leistung und über 5.000 Community-Mitglieder angewachsen. Das Geheimnis? Bei Infinity Hash hat die Community stets Priorität. Aus diesem Grund schauen wir uns Infinity Hash einmal genauer an und analysieren, auf welche Updates du dich in Zukunft freuen darfst.

Bei dem Mining-Projekt steht Transparenz und langfristige Stabilität stets an erster Stelle. Somit bekommst du als Kunde Zugang zu umfangreichen Ressourcen des Anbieters, darunter FAQs, wöchentliche Updates und Transparenzberichte. Diese geben Einblicke in alle relevanten Updates und liefern nachprüfbare Daten und Fakten auf regelmäßiger Basis. Darüber hinaus bietet man dir tägliche Bilder und Videos von der Farm und dem Repair Shop und dokumentiert alle aktuellen Geschehnisse und Veränderungen. Darauf kannst du vertrauen.

Mit dem Wachstum und der damit einhergehenden Professionalisierung des aus den Kinderschuhen gewachsenen Projekts geht auch die Unterstützung klassischer Zahlungsmethoden wie Kartenzahlung und Banküberweisung einher. In Zusammenarbeit mit dem Zahlungspartner FinchPay senkte man die Gebühren für Kredit- und Debitkartenzahlungen deshalb auf 0 %. Zahlungen per Banküberweisung sind dabei nun in Euro, US-Dollar, britischen Pfund und türkischen Lira möglich.

Die wichtigste Neuerung: Euro-Banküberweisungen unterstützen jetzt Echtzeitüberweisungen und gehen mit SEPA direkt an eine innereuropäische Bank (statt wie bisher über eine Auslandsüberweisung). Der Mindesteinzahlungsbetrag für SEPA-Überweisungen liegt derzeit bei 100 €.

Bei Infinity Hash anmelden

Neben Fiat-Zahlungen kommen neue Dashboards, Reward Pools und Standorte

Zum Jubiläum des Projekts wird das Infinity Hash Dashboard einige größere Updates erhalten, die vollständig auf dem Feedback der Community und den Erfahrungen des ersten Jahres basieren. Zu den Neuerungen gehören dabei unter anderem:

ein neues und benutzerfreundlicheres Design,

die Möglichkeit, Mining-Erträge und Wallets in Satoshis anstatt in US-Dollar anzuzeigen

sowie eine Statistik-Seite zur besseren Übersicht. Der wichtigste Punkt der Statistik-Seite ist die Möglichkeit, alle Transaktionen für Steuertools wie CoinTracking zu exportieren.

Das neue Mining-Dashboard von Infinity Hash

Ein weiteres neues Feature werden die sogenannten Reward Pools sein. Diese ermöglichen es, Infinity Hash Shares jederzeit verschiedenen Pools zuzuweisen, um verschiedene Coins direkt zu minen. Möchte man beispielsweise zu 50 % Ethereum und zu 50 % Bitcoin schürfen, kann man die Hälfte seiner Shares dem jeweiligen Pool zuordnen und erhält die täglichen Mining-Erträge automatisch im gewählten Verhältnis in den gewünschten Währungen.

Die Reward-Pools

Eines der größten Risiken für jedes Bitcoin-Mining-Projekt ist die Sicherheit des Standorts. An jedem Standort können sich lokale Gesetze, Strompreise sowie Umweltbedingungen jederzeit ändern. Ein Beispiel dazu wäre das vollständige Verbot von Bitcoin-Mining in China im Jahr 2021.

Zur Erhöhung der Standortsicherheit und Dezentralisierung hat Infinity Hash im April einen zweiten Standort in Äthiopien – neben dem bestehenden in der südlichen Ural-Region – in Angriff genommen. Dieser neue Standort befindet sich in der Nähe der Hauptstadt Addis Abeba und wird vollständig mit Wasserkraft betrieben. Die ersten Mining-Geräte werden voraussichtlich Ende Juni/Juli dort eintreffen.

Der zweite Mining-Standort: Äthiopien

Nach der offiziellen Inbetriebnahme des neuen Standortes in Äthiopien wird sich die Standortsuche voraussichtlich auf Skandinavien, konkret Finnland, konzentrieren. In Skandinavien eröffnen sich neue Möglichkeiten mit Hydro Minern und Wärmerückgewinnung inklusive Einspeisung in Fernwärmenetze zur Beheizung von Wohnungen und Gebäuden. Die Wärmerückgewinnung ermöglicht nicht nur ein umweltfreundlicheres Mining, sondern auch eine teilweise Refinanzierung der Stromkosten.

Bei Infinity Hash anmelden

Melde dich noch heute an und nimm am Gewinnspiel teil

Bei Infinity Hash handelt es sich um ein Community-Bitcoin-Mining-Projekt, daher steht die Gemeinschaft stets an erster Stelle. Dabei entwickelt man die meisten der Funktionen auf der Grundlage der Community und deren Feedback. So macht man das Bitcoin-Mining durch die Kombination der Vorteile von Colocation- und Cloud-Mining in einem transparenten, zuverlässigen System für alle zugänglich.

Zur Feier des einjährigen Bestehens wird zugunsten der Infinity Hash Community ein Gewinnspiel veranstaltet. Zu gewinnen gibt es dabei:

1-mal 500 US-Dollar in Shares als Hauptgewinn

10-mal 10 % Bonus-Shares auf alle im Spielzeitraum gekauften Shares (maximal 100 US-Dollar)

10-mal eine Infinity Hash Überraschungsbox (T-Shirts, Gutscheine, Merch, etc.).

Teilnehmen können sowohl bestehende Community-Mitglieder als auch Neueinsteiger. Jeder, der im Zeitraum vom 15. Mai bis 15. Juni Infinity Hash Shares (IHS) im Wert von mindestens 100 US-Dollar kauft, nimmt automatisch teil. Dabei können sowohl neue Shares als auch Shares aus dem Community-Marktplatz gekauft werden. Und so funktioniert’s:

Registrieren: Erstelle dein kostenloses Infinity-Hash-Konto. Dabei ist keine Form der Identitätsprüfung oder des KYC erforderlich. Alles, was du brauchst, ist eine funktionierende E-Mail-Adresse und du bist bereit einzusteigen.

Erstelle dein kostenloses Infinity-Hash-Konto. Dabei ist keine Form der Identitätsprüfung oder des KYC erforderlich. Alles, was du brauchst, ist eine funktionierende E-Mail-Adresse und du bist bereit einzusteigen. Shares kaufen : Lege Kapital via Bitcoin, USDT, Kreditkarte, Banküberweisung oder Kryptowährungen an und kaufen Sie Ihre ersten Shares. Die Mindestanlage beträgt weniger als einen US-Dollar.

: Lege Kapital via Bitcoin, USDT, Kreditkarte, Banküberweisung oder Kryptowährungen an und kaufen Sie Ihre ersten Shares. Die Mindestanlage beträgt weniger als einen US-Dollar. Täglich verdienen Erhalte täglich Bitcoin-Rewards direkt auf dein Dashboard. Du kannst sie in USDT umwandeln oder deine BTC behalten. Dabei profitierst du von schnellen Auszahlungen, wann immer du willst.

Weitere Informationen im Infinity-Hash Brandhub.

Jetzt kostenlosen Newsletter abonnieren Top-Themen, Top- & Flop-Coins, Kursentwicklungen, Wirtschaftskalender. Alle wichtigen Updates zu Bitcoin, Blockchain & Co. kostenlos per E-Mail! Jetzt anmelden