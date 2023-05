Bei der Difficulty haben wir es mit einer Messgröße zu tun, die den Schwierigkeitsgrad beim Bitcoin-Mining angibt. Mit ihr kann man bestimmen, wie komplex das Errechnen eines neuen Bitcoin-Blocks ist. Um die Mining Difficulty zu verstehen, hilft es, einen Blick auf das Bitcoin-Mining zu werfen. Um es kurz zu machen: Damit die Sicherheit des Netzwerks und das Abwickeln von Transaktionen gewährleistet werden können, braucht die Bit­coin-Blockchain Miner.

Diese Miner verwenden spezialisierte Geräte (Mining-Hardware), um kryptografische Rätsel zu lösen. Wenn sie diese Rätsel durch erfolgreiches Raten lösen, erhalten sie die Möglichkeit, Blöcke zur Blockchain hinzuzufügen. Genauer: Miner versuchen, einen besonderen Hash zu finden. Auf den ersten Blick fällt solch ein besonderer Hash auf, denn er beginnt mit einer gewissen Anzahl von Nullen.

Der Hash selbst hat allerdings auch einen Wert. Je mehr Nullen zu Beginn des ­Hashes stehen, desto kleiner ist dessen Wert. Die Schwierigkeit wird durch das sogenannte Target bestimmt. Das Target gibt an, wie klein der Hash des Blocks sein muss, damit er vom Rest des Netzwerks als gültig akzeptiert wird.

In Bitcoin lautet eine der Spielregeln nämlich, dass ein Block mit gültigen Transaktionen und einem Hash unter dem Target von allen anderen Teilnehmern ebenfalls als gültig akzeptiert wird. Die anderen Teilnehmer reihen diesen Block dann in ihre Kopie der Blockchain ein und bauen auf diesem Block den nächsten auf.

Die Suche nach dem Hash

Da Hashes immer komplett zufällig sind, ist es eine Frage der Wahrscheinlichkeit, wie oft man raten muss, damit ein Hash unter einem gegebenen Target aus der Hash-Funktion gefunden wird. Grob heruntergebrochen zählen die Miner so lange durch, bis sie den richtigen Wert gefunden haben. Wenn sie damit den nächsten gültigen Block gefunden haben, bekommen sie dafür eine Belohnung, die sich aus 6,25 BTC und den Transaktionsgebühren zusammensetzt. Der Anreiz, das Netzwerk am Laufen zu halten, ist also ein monetärer.

