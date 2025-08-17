App herunterladen
Besser als Microstrategy  Bitcoin-Miner vor Mega-Comeback: Jetzt bei MARA und Co. einsteigen?

Bitcoin-Mining-Aktien wie MARA oder Riot Platforms haben 2025 bislang katastrophal performt. Es gibt allerdings Hinweise darauf, dass sich im Herbst dieses Jahres eine beeindruckende Trendumkehr andeutet.

Sven Wagenknecht
 | Aktien von Bitcoin Minern wie MARA haben in den vergangenen Monaten sehr schlecht performt. Doch genau jetzt könnte eine große Aufholjagd bevorstehen.

In diesem Artikel erfährst du:

  • Warum die Aktien-Performance von Bitcoin-Minern wie MARA in den vergangenen Monaten katastrophal war
  • Warum im September eine Aufholjagd ausbrechen könnte, die zu massiven Kurssteigerungen führt
  • Warum ein Investment in Bitcoin-Mining-Aktien besser sein kann als in Microstrategy und Co.

Während der Bitcoin-Kurs ein neues Allzeithoch nach dem nächsten erklimmt, verharren die Aktienkurse der Bitcoin-Miner meilenweit unter ihren Höchstständen. Man denke hier nur an den Branchenprimus MARA. Aktuell notiert die Aktie des amerikanischen Bitcoin-Miners bei rund 15 US-Dollar. Zum Jahreswechsel stand sie noch bei knapp 30 US-Dollar. Auch bei Riot Platforms oder Hut 8 sieht es nicht viel besser aus. Ihre Aktienkurs-Performance versagt auf ganzer Linie. Die Gründe dafür sind vielfältig.

