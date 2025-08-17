In diesem Artikel erfährst du:
- Warum die Aktien-Performance von Bitcoin-Minern wie MARA in den vergangenen Monaten katastrophal war
- Warum im September eine Aufholjagd ausbrechen könnte, die zu massiven Kurssteigerungen führt
- Warum ein Investment in Bitcoin-Mining-Aktien besser sein kann als in Microstrategy und Co.
Während der Bitcoin-Kurs ein neues Allzeithoch nach dem nächsten erklimmt, verharren die Aktienkurse der Bitcoin-Miner meilenweit unter ihren Höchstständen. Man denke hier nur an den Branchenprimus MARA. Aktuell notiert die Aktie des amerikanischen Bitcoin-Miners bei rund 15 US-Dollar. Zum Jahreswechsel stand sie noch bei knapp 30 US-Dollar. Auch bei Riot Platforms oder Hut 8 sieht es nicht viel besser aus. Ihre Aktienkurs-Performance versagt auf ganzer Linie. Die Gründe dafür sind vielfältig.
- Unbegrenzter Zugriff auf alle Inhalte
- Tägliche Analysen vom Marktführer
- Hot-Coins & Trading-Signale
- Exklusive Infos direkt vom Experten
- 100 % Kryptofokus - weniger Werbung
- Inkl. 24-Karat Bitcoin-Sammlermünze
Bereits Plus+ Mitglied? Anmelden