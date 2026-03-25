Bitcoin-Kurs steckt fest: Kommt der Ausbruch?

Immer wieder kommen kurze Aufwärtsbewegungen auf, doch sie halten nicht lange an. Der Markt wirkt anfällig und reagiert sensibel, während es weiterhin an echter Kaufdynamik fehlt.

Der Bitcoin-Kurs kommt weiterhin nicht nachhaltig über die Marke von 70.000 US-Dollar. Trotz mehrerer Versuche fehlt bislang die nötige Dynamik für einen Ausbruch. Stattdessen bleibt der Markt in einer engen Spanne gefangen. Welche Faktoren aktuell eine Rolle spielen und worauf es jetzt ankommt.

Unsicherheit belastet Bitcoin weiterhin

Der Bitcoin-Kurs kämpft weiterhin mit der Marke von 70.000 US-Dollar. Zwar gelingt es immer wieder, diese Zone kurzfristig zu überschreiten, doch es fehlt bislang die nötige Nachfrage, um sich nachhaltig darüber zu etablieren. Stattdessen fällt der Kurs immer wieder relativ schnell zurück.

Damit bleibt Bitcoin weiterhin in einer klaren Range gefangen. Aktuell bewegt sich der Markt zwischen rund 76.000 US-Dollar auf der Oberseite und etwa 65.000 US-Dollar auf der Unterseite.

Zusätzlichen Einfluss liefert das makroökonomische und geopolitische Umfeld. Der Bitcoin-Kurs reagierte zuletzt positiv auf Meldungen rund um eine mögliche Pause im Iran-Konflikt, nachdem Donald Trump eine temporäre Aussetzung von Angriffen ins Spiel brachte.

Ob sich diese Entwicklung tatsächlich stabilisiert oder neue Spannungen entstehen, bleibt offen. Entsprechend sensibel reagiert der Markt auf neue Nachrichten. Positive Entwicklungen könnten kurzfristig neues Momentum liefern, während negative Schlagzeilen den Abgabedruck verstärken würden.

Ein Blick auf die Orderflow-Daten zeigt, dass sich viele Marktteilnehmer weiterhin zurückhalten. Sowohl das Spot- als auch das Derivatevolumen bleiben vergleichsweise gering.

Gleichzeitig ist zu erkennen, dass im Derivatemarkt wieder Positionen aufgebaut werden. Das Open Interest steigt leicht, während die Funding Rate über längere Zeit positiv war. Das deutet darauf hin, dass aktuell vermehrt Long-Positionen aufgebaut werden. Eine Überhitzung ist dabei noch nicht zu erkennen. Der Hebel im Markt bleibt moderat, was die aktuelle Struktur zunächst stabil erscheinen lässt.

Allerdings steigt damit auch das Risiko. Sollte der Hebel weiter zunehmen und Long-Positionen dominieren, könnte sich das Gleichgewicht verschieben. In solchen Phasen kommt es häufig zu schnellen Gegenbewegungen, die auch in einem kurzfristigen Flash-Crash enden können.

Auch die Liquidationsdaten zeigen derzeit ein relativ ausgewogenes Verhältnis. Auf der Oberseite befindet sich im Bereich bis rund 75.000 US-Dollar eine Zone mit erhöhtem Liquidationspotenzial. Diese könnte bei weiterem Aufwärtsmomentum angelaufen werden.

Gleichzeitig zeigt sich auf der Unterseite ein ähnlich starkes Bild. Auch hier liegen zahlreiche Positionen, die bis in den Bereich von rund 65.000 US-Dollar abgeholt werden können. Damit ergibt sich aktuell kein klares Übergewicht, sondern ein ausgeglichenes Kräfteverhältnis im Markt.

Auch auf institutioneller Seite zeigt sich wieder mehr Aktivität. So gab es zuletzt mehrere Tage in Folge positive Nettozuflüsse in Bitcoin-ETFs. Dennoch bleibt das Bild insgesamt ausgeglichen. Die Nachfrage ist vorhanden, reicht jedoch aktuell nicht aus, um den Kurs nachhaltig über die Marke von 70.000 US-Dollar zu bringen.

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