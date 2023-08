Bitcoin befindet sich weiterhin in der bereits mehrfach angesprochenen Range – doch in dieser Woche ist mit einer Entscheidung zu rechnen, wohin der Bitcoin-Kurs sich bewegen wird. Am heutigen Montag, dem 28. August, ist die Tendenz eher bearish. Die EMAs halten den BTC-Kurs sehr stark in der Preisregion. Bislang scheitern die Bullen daran, diesen wichtigen Widerstand zu durchbrechen. Ein bullishes Szenario tritt indessen erst in Kraft, wenn die 26.800-US-Dollar-Marke nach oben durchbrochen wird. Dann ist das Potenzial da, wieder auf 28.000 US-Dollar zu steigen. Im Moment heißt es also: Geduld bewahren und sich nicht durch Market-Maker-Bewegungen in unnötige Trades drücken lassen.

Bitcoin-Kurs: Die wichtigen Kurslevel

Supportlevel: 25.200 US-Dollar

Widerstandslevel: 26.000 bis 26.800 US-Dollar

Alle wichtigen Infos zum Bitcoin-Kurs im Video:

Über

Bastian Keller agiert seit 2015 eigenständig im Forex-Markt und ist seit 2018 hauptberuflicher Trader im Krypto-Markt. Diese Expertise teilt er aktiv auf verschiedenen Social-Media-Plattformen, insbesondere auf seinem YouTube-Kanal “Bitbull Trading”, mit mehr als 36.500 Abonnenten.

Neben seinem YouTube-Kanal hat er bereits eine Community mit mehr als 4.000 aktiven Mitgliedern aufgebaut. Diese bietet sowohl Einsteigern als auch erfahrenen Händlern die Möglichkeit, ihre Fähigkeiten auf ein professionelles Niveau zu verbessern. Im Fokus steht dabei das langfristig profitable Agieren auf dem Markt, unabhängig von ihrem Standort.