Kursanalyse Bitcoin kann sich nicht erholen und Pepe ist in Gefahr

In der Kursanalyse wirft Bastian (Bitbull) einen Blick auf Bitcoin und Pepe und erklärt, warum es für BTC nicht weiter geht.

Bitcoin kann sich nicht erholen und Pepe ist in Gefahr

Bitcoin kann sich nicht erholen und Pepe ist in Gefahr

Bitcoin befindet sich weiterhin in der bereits im letzten Beitrag angesprochenen Handelsrange. Heute Abend könnte es allerdings nochmal spannend werden, da eine Rede des US-Notenbankchefs Jerome Powell bezüglich der Inflation in den USA erwartet wird. Auf den traditionellen Finanzmärkten sorgen solche Ereignisse mitunter für eine höhere Volatilität, es ist also Vorsicht geboten. Die Widerstände sowie Supportlevel des Bitcoin-Kurses haben sich seit dem letzten Update indessen kaum verändert. Bullishe Investoren müssen das Supportlevel von 25.200 US-Dollar unbedingt halten, um einen weiteren Kurssturz abzuwenden.

Bitcoin-Kurs: Die wichtigen Kurslevel

Supportlevel: 25.200 US-Dollar

Widerstandslevel: 26.200 US-Dollar

Alle wichtigen Infos zum Bitcoin-Kurs und der aktuellen Gefahr für den Memecoin Pepe im Video:

Über

Bastian Keller agiert seit 2015 eigenständig im Forex-Markt und ist seit 2018 hauptberuflicher Trader im Krypto-Markt. Diese Expertise teilt er aktiv auf verschiedenen Social-Media-Plattformen, insbesondere auf seinem YouTube-Kanal “Bitbull Trading”, mit mehr als 36.500 Abonnenten.

Neben seinem YouTube-Kanal hat er bereits eine Community mit mehr als 4.000 aktiven Mitgliedern aufgebaut. Diese bietet sowohl Einsteigern als auch erfahrenen Händlern die Möglichkeit, ihre Fähigkeiten auf ein professionelles Niveau zu verbessern. Im Fokus steht dabei das langfristig profitable Agieren auf dem Markt, unabhängig von ihrem Standort.