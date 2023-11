Mit über 2.000 Teilnehmern ist es BTC-ECHO und KPMG in 2022 gelungen, die größte deutschsprachige Studie zum Thema Digital Assets durchzuführen. In 2023 wollen wir an diesen Erfolg anknüpfen.

Größte Studie zu Bitcoin, Blockchain und Co. in Deutschland

Bereits in 2022 hat BTC-ECHO in Zusammenarbeit mit KPMG über 2.000 Menschen befragt, die uns ihre Erfahrungen mit digitalen Assets geteilt haben. Daraus entstanden ist die größte Studie zu Bitcoin, Blockchain und Co. in Deutschland.

In 2023 knüpfen wir an diesen Erfolg an. Auch dieses Jahr wollen wir die “Digital Assets in Deutschland” Studie durchführen. Unser Ziel: Herausfinden, wie es um die Nutzung und Wahrnehmung von Bitcoin, Ethereum und anderen digitalen Anlageklassen in Deutschland, Österreich und der Schweiz wirklich steht.

Deine Teilnahme an der Studie ermöglicht es uns, ein differenziertes Bild von digitalen Vermögenswerten in Deutschland zu zeichnen. Mit deinen Erfahrungen hilfst du uns, die Dynamiken des Krypto-Markts besser zu verstehen. Darüber hinaus können wir durch die Studie eine wertvolle Informationsquelle für Entscheidungsträger und die breite Öffentlichkeit bereitstellen.

Selbstverständlich findet die Umfrage komplett anonym statt. Die Ergebnisse werden im Anschluss öffentlich zugänglich gemacht. Die Studie richtet sich vor allem an Personen, die bereits Erfahrungen mit digitalen Assets sammeln konnten.

Hier entlang zur Studie: Digital Assets in Deutschland 2023