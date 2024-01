Angefeuert von neuen Gerüchten rundum eine baldige Genehmigung der zahlreichen Bitcoin-Spot-ETF-Anträge seitens der US-Börsenaufsichtsbehörde Securities and Exchange Commission (SEC), konnte der Bitcoin-Kurs den Start ins neue Jahr mit einer fulminanten Rallye feiern. In der Spitze schoss der Bitcoin-Kurs um knapp 7 Prozent binnen 24 Stunden in die Höhe. Während der NASDAQ vor dem 17.000-Punkte-Allzeithoch eine dreiprozentige Korrektur ausspielt, kann der Bitcoin-Kurs sich somit gut in der Top-Konsolidierung halten. Auf dem Spot- sowie auf dem Futurues-Markt erreichte der BTC-Kurs bisher rund 46.000 US-Dollar, zum Zeitpunkt des Schreibens liegt der Kurs bei 45.150 US-Dollar.

Jeder kleinste Laut seitens der SEC und ihrer Marktschreier wird nun von Krypto-Anlegerinnen und -Anlegern streng beäugt, damit steigt jedoch auch wieder die Gefahr von Falschmeldungen, die zu hoher Volatilität führen können.

Bitcoin-Kurs: Wichtige Supports und Widerstände

Supportmarke: 43.696 US-Dollar

Widerstandsmarke: 45.831 US-Dollar

Alle Details im Video:

Über

Bastian Keller agiert seit 2015 eigenständig im Forex-Markt und ist seit 2018 hauptberuflicher Trader im Krypto-Markt. Diese Expertise teilt er aktiv auf verschiedenen Social-Media-Plattformen, insbesondere auf seinem YouTube-Kanal “Bitbull Trading”, mit mehr als 36.500 Abonnenten.

Neben seinem YouTube-Kanal hat er bereits eine Community mit mehr als 4.000 aktiven Mitgliedern aufgebaut. Diese bietet sowohl Einsteigern als auch erfahrenen Händlern die Möglichkeit, ihre Fähigkeiten auf ein professionelles Niveau zu verbessern. Im Fokus steht dabei das langfristig profitable Agieren auf dem Markt, unabhängig von ihrem Standort.