Die Genehmigung für den Bitcoin Spot ETF ist da. Doch was bedeutet die Zulassung der ersten Exchange Traded Funds auf BTC-Basis für den Kryptospace?

Bitcoin ETF: Darauf kommt es jetzt an

Kein Zweifel: Die Genehmigung aller elf beantragten Exchange Traded Funds war ein historisches Ereignis. Die SEC öffnet damit institutionellen Anlegerinnen Tür und Tor, am Kurs des am besten performenden Asset der Menschheit zu partizipieren. Rentenfonds, Staatsfonds, Versicherungen: Alle können rein. Da dieser Typ Investor auf billionenschweren Geldvermögen sitzt, waren die Erwartungen an den ETF ins schier unermessliche getrieben worden. Auf Plattformen wie X kursierten Memes wie die der “God Candle”, man hat sich die Zulassung wohl wie einen direkten Fahrstuhl gen 100.000 US-Dollar ausgemalt.

Passiert ist in Wahrheit das Gegenteil: Der Bitcoin ETF war, wie von uns bereits antizipiert, ein Sell-the-News-Event. Zwar kratzte BTC im Zuge der Genehmigung an 49.000 US-Dollar. Zum Zeitpunkt des Schreibens notiert das digitale Gold jedoch bei 42.484 USD. Woran liegt das?

Die Genehmigung der BTC-Indexfonds war ein Lehrstück in Marktpsychologie. Kurzum: Die Genehmigung war derart gesichert, dass sie schlicht eingepreist war. Marktbeobachter wie Bloomberg-Analyst Eric Balchunas taxierten die Wahrscheinlichkeit einer Zulassung auf 90 Prozent. In Erwartung ebenjener trieben die Anlegerinnen den Kurs also bereits im Vorfeld hoch.

Die nächsten Wochen: Jetzt kommt es darauf an

Wie sich der BTC ETF tatsächlich auf den Kursverlauf auswirkt, hängt vom Durchhaltevermögen der institutionellen Anleger ab. Der aktuelle Hype wird nur begrenzt tragen. Bis wirklich große Summen fließen können, dürfte es einige Wochen, gar Monate dauern. Gelder müssen durch Gremien bewilligt werden. Investoren müssen ein wirkliches Interesse an BTC zeigen.

Folgt man aber der Analogie des Gold ETFs, schiebt der ETF das zugrundeliegende Asset in gänzlich neue Sphären.

Am 1. November 2004: Handelsstart des SDPR Gold ETF I Quelle: gold.co.uk

Binnen vier Jahren verdoppelte sich der Goldpreis, binnen zehn Jahren verdreifachte er sich.

Wie weit dieser Vergleich trägt und Bitcoin eines Tages wirklich eine Million US-Dollar wert ist, bleibt abzuwarten.

