Die Aufmerksamkeit für das erste ICO auf der Bitcoin-Blockchain wächst. Doch die Presale-Phase dauert nur 30 Tage. Investoren sollten sich beeilen.

Die Idee, ein Initial Coin Offering (ICO) auf der Bitcoin-Blockchain zu starten, das sowohl Fans von NFTs, Play-to-Earn-Games, als auch renditeorientierte Anleger anspricht, geht auf. Nur zwei Wochen nach dem Start des Vorverkaufs wurden bereits beachtliche 4,8 Millionen US-Dollar für Bitcoin Dogs eingesammelt. Damit ist allerdings auch schon die Hälfte der Presale-Phase vorbei. Investoren bleiben nur noch zwei Wochen, um sich die besonderen Vorzugskonditionen für den BRC-20-Token zu sichern.

Kauf von 0DOG bietet exklusiven NFT- und Gaming-Zugang

Das Herzstück von Bitcoin Dogs ist die 0DOG-Münze, die im Gegensatz zu den vielen Ethereum- oder Solana-basierten ICOs auf der BTC-Blockchain ihren Platz findet. Von diesen Token werden insgesamt 900 Millionen in Umlauf gebracht, was die Zahl der Hunde auf der Welt widerspiegelt.

Jeder Anleger, der diese Münze kauft, bekommt einen Zugang zu exklusiven NFT-Kollektion von Bitcoin Dogs. Hinzu kommt eine aufregende Gaming-Welt mit vielen Möglichkeiten zur sozialen Interaktion, die traditionelle mit modernen Spielelementen verknüpft. Einerseits werden Erinnerungen an das Tamagotchi geweckt, das in den 90er-Jahren eines der beliebtesten Spiele war. Andererseits zeigt die Spielwelt von Bitcoin Dogs auch Parallelen zum modernen und überaus erfolgreichen Axie Infinity.

Hund trainieren und Belohnungen erhalten

Ziel des Spiels ist es, seinen virtuellen Vierbeiner durch eine intensive Pflege aufzuziehen und zu einem starken Hund mit besonderen Fähigkeiten zu machen. Dabei können Nutzer ihren Freund auf vier Pfoten mit Nahrung aus dem Online-Shop füttern oder auch gegen die Hunde anderer Spieler in einem Wettkampf antreten lassen.

Durch die gute Pflege und das Training seines Besitzers verbessert sich der eigenen Bitcoin Dog immer weiter und kann in der Rangliste des Spiels aufsteigen und Belohnungen erhalten. Ist die höchste Spielstufe erreicht, können 0DOG-Token gefarmt und die Fähigkeiten in spannenden Hunderennen unter Beweis gestellt werden. Dem Sieger der Duelle winken weitere 0DOG Token.

Verschiedene Hunderassen als NFTs sammeln

Ein weiterer Kaufanreiz für Bitcoin Dogs im Presale ist die NFT-Kollektion von insgesamt 10.000 einzigartigen Non-fungible Token, mit der sich digitale Hunde verschiedener Rassen und besondere Einzelstücke sammeln lassen. Nutzer können im exklusiven Bitcoin Dogs Club auf der Plattform NFTs kaufen und verkaufen. Die Gebühren der Handelsaktivitäten werden übrigens in einen Spendentopf für die Community fließen und tragen damit zur Weiterentwicklung von Bitcoin Dogs bei.

Dass dieses Projekt bereits 4,8 Millionen US-Dollar eingesammelt hat, liegt nicht zuletzt auch an ihrem Renditepotenzial für Investoren. Das Marktumfeld für den Start ist von großer Euphorie geprägt. So nähert sich der Bitcoin-Kurs getragen vom Hype um die ETF-Zulassung und das bevorstehende Halving aktuell der Marke von 60.000 US-Dollar.

Bitcoin Dogs: Schnell sein, Presale-Preis steigt weiter

Zudem gewinnen die Altcoins immer mehr an Dynamik, was sich etwa am starken Trend von Ethereum und anderen Kryptowährungen wie Solana in den vergangenen Wochen zeigt. Die FOMO für den Kauf von Bitcoin Hunde wird durch das eng begrenzte Zeitfenster für den Presale weiter verstärkt. Die Kombination aus dem innovativen BRC-20 Token mit der Sicherheit und dem Image des Bitcoin-Netzwerks spricht Investoren an, wie die Zahlen eindrucksvoll belegen. Hinzu kommt die Rückkehr des NFT-Hypes sowie das große Interesse an Play-to-Earn-Games. Zwei weitere Trends, für die Bitcoins Dogs steht.

Das große Potenzial von Bitcoin Dogs können Anleger am besten nutzen, in dem sie jetzt keine Zeit verstreichen lassen und die neue Kryptowährung im Presale kaufen. Schnelligkeit wird belohnt. Das Projekt befindet sich derzeit bereits in der Presale-Phase 5 und der Preis steigt alle drei Tage, bevor der Vorverkauf schon bald beendet wird.

