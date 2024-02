Bitcoin (BTC) kennt kein Halten und kratzt an der 52.000 US-Dollar-Marke. Diese Kurslevel stehen jetzt im Fokus.

Der Kurs der Krypto-Leitwährung Bitcoin (BTC) kann nach einer temporären Korrektur ordentlich Aufwärtsmomentum generieren und notiert mit 51.851 US-Dollar nun unweit des nächsten relevanten Widerstands von 51.935 US-Dollar, welches kurzfristig sogar schon abgearbeitet wurde. Die psychologisch relevante Kursmarke von 50.000 US-Dollar fungierte somit nur temporär als Hürde für die Bullen. Der von vielen Marktteilnehmern erhoffte positive Effekt durch die Zulassung der Bitcoin Spot-ETFs scheint sich mehr und mehr zu bewahrheiten. Die Nachfrage an den Spot-ETFs von Blackrock und Fidelity nahm in dieser Woche abermals zu und sorgte für eine zusätzliche Verknappung der Bitcoin-Bestände bei den Krypto-Minern und an den OTC-Märkten.

Welche Chartniveaus Anleger für den BTC-Kurs in den kommenden Handelswochen im Blick haben sollten, wird im Folgenden analysiert.

Bitcoin: Die relevanten Kursmarken