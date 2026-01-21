Bitcoin Cash beäugt die Top-10 und lässt etablierte Konkurrenten hinter sich. Gleichzeitig dreht sich das Verhältnis zu Bitcoin spürbar zugunsten von BCH. Ob es sich um eine kurzfristige Rotation oder mehr handelt, zeigt die Analyse.

Bitcoin Cash arbeitet sich im Altcoin-Markt erneut nach vorne. Ohne größere externe Impulse hat der Bitcoin-Ableger zuletzt einen bemerkenswerten Sprung im Ranking hingelegt und dabei Monero hinter sich gelassen. Bitcoin Cash liegt mit rund 11,72 Milliarden US-Dollar Marktkapitalisierung nur etwa eine Milliarde US-Dollar hinter Cardano. Eine Rückkehr in die Top-10 rückt damit in greifbare Nähe. Historisch wäre das kein Neuland. Bitcoin Cash gehörte nach dem Hard Fork im Jahr 2017 über mehrere Jahre hinweg zur ersten Liga des Krypto-Marktes und rangierte zeitweise sogar unter den fünf größten Kryptowährungen. Erst in den vergangenen Jahren verlor das Netzwerk schrittweise an Sichtbarkeit, während andere Layer-1-Projekte in den Vordergrund rückten.

Relative Stärke gegenüber Bitcoin nimmt wieder zu

Ein Blick auf die Marktstruktur zeigt, warum Bitcoin Cash derzeit wieder stärker beobachtet wird. Im direkten Vergleich mit Bitcoin hat sich das Kräfteverhältnis zuletzt spürbar verschoben. Der TradingView-Vergleich BTC/BCH misst die relative Stärke von Bitcoin gegenüber Bitcoin Cash.

Im Verhältnis zu Bitcoin gewinnt Bitcoin Cash seit Februar 2025 wieder an relativer Stärke | Quelle: TradingView

Seit Februar 2025 ist dieses Verhältnis um rund 60 Prozent gefallen. Das bedeutet: Bitcoin verliert im direkten Vergleich deutlich an relativer Stärke, während Bitcoin Cash (BCH) Bitcoin (BTC) im selben Zeitraum outperformt. Solche Phasen relativer Stärke waren in der Vergangenheit häufig der Ausgangspunkt für erhöhte Aufmerksamkeit und stärkere Kapitalzuflüsse in BCH.

Gleichzeitig bleibt die langfristige Perspektive differenziert. Seit Anfang 2020 hat Bitcoin im direkten Vergleich gegenüber Bitcoin Cash insgesamt um rund 500 Prozent an relativer Stärke gewonnen. Die aktuelle Entwicklung stellt somit keine vollständige Trendumkehr dar, sondern eine Rotation innerhalb eines übergeordneten Marktzyklus.

Fundamentale Unterschiede zu Bitcoin bleiben bestehen

Unabhängig von der kurzfristigen Kursentwicklung unterscheidet sich Bitcoin Cash technisch und konzeptionell klar von Bitcoin. Während Bitcoin zunehmend als digitales Wertaufbewahrungsmittel positioniert wird, verfolgt Bitcoin Cash weiterhin das ursprüngliche Ziel eines Peer-to-Peer-Zahlungssystems. Größere Blöcke ermöglichen höhere Transaktionskapazitäten, die Gebühren liegen im Vergleich zu Bitcoin deutlich niedriger. Dadurch leidet aber auch die Dezentralität.

Diese Ausrichtung sorgte in der Vergangenheit für kontroverse Debatten innerhalb der Bitcoin-Community, prägt jedoch bis heute das Selbstverständnis von Bitcoin Cash. Der Einfluss einzelner prominenter Befürworter aus den Anfangsjahren spielt inzwischen nur noch eine untergeordnete Rolle. Die Entwicklung des Netzwerks ist längst breiter aufgestellt.

Bestätigt die Kursstruktur die neue Stärke?

Während Bitcoin Cash im Ranking Boden gutmacht und im direkten Vergleich mit Bitcoin zuletzt an relativer Stärke gewinnt, stellt sich die entscheidende Frage: Spiegelt sich diese Entwicklung auch im Kursverhalten wider?

In den letzten 24 Stunden bewegte sich der Kurs von Bitcoin Cash in einer Spanne zwischen 564,20 US-Dollar (Tief) und 598,00 US-Dollar (Hoch). Der aktuelle Schlusskurs liegt bei 594,10 US-Dollar und damit rund +2,79 % über dem Schlusskurs des Vortags. Die Marktkapitalisierung beträgt 11.72 Milliarden US-Dollar.

Der Kurs notiert oberhalb des EMA‑20 (≈587,01 US-Dollar), was kurzfristig bullische Dynamik signalisiert. Die jüngste Sequenz zeigt höhere Hochs und höhere Tiefs seit dem Tief bei 564,20 US-Dollar, was auf eine technische Trendwende hindeutet. Unterstützungen liegen bei 586,90 US-Dollar (kurzfristig) und 572,50 US-Dollar (stärker), Widerstände bei 598,00 US-Dollar und ~621,90 US-Dollar; solange der Kurs über dem EMA‑20 bleibt, ist die Marktlage kurzfristig bullisch.

Der RSI liegt bei ca. 61,20 und befindet sich damit im moderaten bullischen Bereich, ohne überkauft zu sein. Das Histogramm zeigt positive Beschleunigung, was die kurzfristige Aufwärtsdynamik bestätigt.

Die Breite der Bollinger‑Bänder beträgt aktuell etwa 30,78 US-Dollar (Upper ≈601,93 / Lower ≈571,15 US-Dollar), was moderate, aber erhöhte Schwankungen anzeigt. Der Markt befindet sich in einer Phase erhöhter Unsicherheit; Volatilität ist steigend, solange der Kurs nahe dem oberen Band gehandelt wird.

Kursprognose für Bitcoin Cash (BCH)

Kurzfristig ist die Prognose für Bitcoin Cash (BCH) neutral‑bis‑leicht bullisch. Wichtige Unterstützungslevel: 586,90 US-Dollar und 572,50 US-Dollar; Widerstände: 598,00 US-Dollar und 621,90 US-Dollar. Ein nachhaltiger Schlusskurs über 598,00 US-Dollar mit RSI über 65 könnte den Weg zu 622–660 US-Dollar öffnen.

Fällt der Kurs unter 572,50 US-Dollar, ist mit erhöhter Volatilität und Abwärtsbewegung Richtung 540–556 US-Dollar zu rechnen.

Disclaimer: Die charttechnischen Informationen wurden mithilfe von Softwaretools und KI-Systemen erstellt. Es handelt sich hierbei nicht um Kauf- oder Verkaufsempfehlungen.

Empfohlenes Video Trump crasht Bitcoin: Kaufchance oder 80k-Absturz?