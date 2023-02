Bitcoin-Kurs (BTC) im Powermodus

Auch die vergangene Woche war für den Bitcoin-Kurs (BTC) erfolgreich. Mit einem Wochenplus von zwischenzeitlich knapp fünf Prozent schaffte er es am 2. Februar kurzzeitig, die 24.000 US-Dollar-Marke zu durchbrechen. So hoch stand er zuletzt am 12. Juni 2022 – allerdings unterschieden sich die Vorzeichen zu diesem Zeitpunkt deutlich.

Bitcoin-Kursentwicklung seit Juni 2022. Quelle: BTC-ECHO.

Wie man am Chart erkennen kann, befand sich der Bitcoin-Kurs beim letzten Mal, als er die 24.000 US-Dollar-Marke durchbrach, in einer stetigen Abwärtsbewegung. Die Bären hatten den gesamten Krypto-Markt fest in der Hand. Inzwischen haben sich die Zeichen jedoch gewendet.

Die Weichen sind gestellt

So sieht sich nicht nur der Krypto-Markt, sondern auch die globale Wirtschaft besseren Vorzeichen gegenüber. So hat etwa der Internationale Währungsfonds (IWF) seine Prognose zur Weltwirtschaft im Jahr 2023 in der ablaufenden Woche angehoben. So liege das globale Wachstum zwar noch unter dem Durchschnitt vergangener Jahre. Dennoch sah sich der IWF veranlasst, die ursprüngliche Prognose von 2,7 Prozent Wachstum für die Weltwirtschaft auf 2,9 Prozent anzuheben. Eine Rezession in Deutschland sei darüber hinaus nicht zu erwarten. Auch ein Absinken der Inflation in den USA hat positive Signale für den Bitcoin-Kurs gesendet.

Bis jetzt lief das Jahr für den Bitcoin-Kurs jedenfalls überragend. Mit einem Plus von 40 Prozent war der Monat Januar der stärkste seit 2013.

Bitcoin-Kursgewinne seit 2011. Quelle: ICO Analytics.

Hast du schon Coins im Portfolio und suchst noch nach der richtigen Wallet? Schau doch mal in unserem Krypto-Wallet-Vergleich vorbei.

Ist der Bärenmarkt also vorbei?

Dennoch: Ganz aus dem Schneider sind wir noch nicht. Bei den aktuellen Kursbewegungen könnte es sich auch um kurzfristige Erholungen im Sinne einer sehr starken Bärenrallye handeln. Hier bleiben die weiteren Entwicklungen rund um die Inflation, den US-Dollar, der Krieg in der Ukraine und auch die Entwicklung der chinesischen Wirtschaft abzuwarten. Vor allem das nächste Treffen der FED ist hier wichtig, im Auge zu behalten. Sollte es hier noch einmal zu einer Zinserhöhung kommen, könnte das weiteren Einfluss auf den Bitcoin-Kursverlauf haben.

Das sagt BTC-ECHO-Marktexperte Stefan Lübeck

Nachdem der Bitcoin-Kurs im Zuge schwacher Quartalszahlen von Amazon, Alphabet und auch Apple es kurzfristig nicht geschafft hat, den wichtigen Widerstand im Bereich der 24.200 US-Dollar zu überwinden und der US-Dollar Index DXY nach den Zinssitzungen der Fed und der EZB kurzfristig einen Boden gefunden haben könnte, verharrt der Bitcoin-Kurs vorerst unterhalb des multiplen Widerstandsbereichs zwischen 23.600 US-Dollar und 24.200 US-Dollar.

Damit kommen nun erneut die kurzfristigen Unterstützungsmarken bei 23.300 US-Dollar und 22.800 US-Dollar in den Fokus. Erst bei einem Rückfall unter diese Supports würde Bitcoin wieder die Tiefs der letzten 10 Handelstage um 22.300 US-Dollar ins Visier nehmen und sich die bearishe Divergenz im 4-Stunden Chart entfalten. Bei einem nachhaltigen Bruch dieses Kursniveaus ist eine weitere Trendbeschleunigung gen Süden bis maximal 21.300 US-Dollar einzuplanen. Hier finden sich mit dem gleitenden Durchschnitt EMA200 und dem Supertrend im Tageschart ein ganzen Bündel an wichtigen Unterstützungen weshalb dieses Kursniveau vorerst als maximales Korrekturziel zu werten ist.

Die Bullen dürften diese Chartzone als Ausgangspunkt für eine Trendfortsetzung Richtung Norden in den kommenden Wochen nutzen wollen. Auf der Oberseite ist erst bei einem nachhaltigen Ausbruch über das Verlaufshochs aus dem August 2022 bei 25.200 US-Dollar mit einer Trendfortsetzung zu rechnen. Gelingt die Stabilisierung oberhalb dieser Schlüsselmarke, ist eine dynamischen Folgebewegung bis an die 28.900 US-Dollar wahrscheinlich.

Damit hätte Bitcoin auch seine Kurslücke vom 10. Juni 2022 geschlossen. Sodann steigt auch die Chance auf einen Durchmarsch zurück über die psychologische 30.000 US-Dollar Marke bis an das Hoch vom 31. Mai 2022 bei 32.400 US-Dollar weiter an. Ob auch dieser Widerstand überwunden werden kann, und Bitcoin im “Pre-Halving” Jahr bis Jahresende in Richtung des maximalen Zielbereichs um 48.000 US-Dollar durchmarschiert, dürfte insbesondere von der Geldpolitik der Notenbanken sowie vom Investorenhunger nach sogenannten High-Beta Aktien, also risikobehafteten Wachstumswerten aus dem Technologiesektor abhängen.

Bekommt die US-Notenbank die Inflation unter Kontrolle und würgt gleichsam die US-Wirtschaft nicht ab, könnte das Handelsjahr trotz der vorhandenen Risiken entgegen der vieler Analystenprognosen ein bullishes Jahr für den Finanzmarkt werden.

Der Anfang ist jedenfalls gelegt, der Technologieindex Nasdaq hat im ersten Monat 2023 den stärksten Jahresstart seit Anfang der 1980er Jahre verzeichnet.

Bitcoin: So navigierst du sicher durch die Marktphasen

Ob nun Bärenmarkt oder Bullenmarkt: Wichtig ist, dass man die passende Strategie für sich findet und sich später daran hält. Folgende Fragen sollte man sich vor jeder Entscheidung stellen:

Wie ist mein Anlagehorizont? (Kurz- oder langfristig?)

Was sind meine persönlichen Kursziele? (Bei welchem Kurs verkaufe ich, welche Verluste kann ich maximal verkraften?)

Wie groß ist mein Budget?

Will ich regelmäßig investieren oder tätige ich eine einmalige Investition?

Setze ich alles auf Bitcoin oder diversifiziere ich mein Portfolio?

Wer diese Fragen für sich beantwortet, hat einen guten Fahrplan, um durch alle Marktphasen zu navigieren. Wenn man sich an diesen Fahrplan hält, kann man sich auch gut vor überstürzten Emotionen schützen – gerade wenn die Märkte turbulent sind, ist man schnell dazu verleitet, überstürzt zu handeln.

Es empfiehlt sich außerdem, sich über die richtige Aufbewahrung seiner Coins zu informieren. In unserem Krypto-Wallet-Vergleich findest du die besten Anbieter für deine Bedürfnisse.

Du möchtest die besten Wallets vergleichen? Wir zeigen dir in unserem BTC-ECHO Vergleichsportal die besten Wallets, mit denen du deine Krypto-Werte sicher aufbewahren kannst. Zum Wallet-Vergleich