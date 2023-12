BitBucks: Eine Wallet, die so sicher ist wie Hardware-Custody, so simpel wie Online-Banking und so schnell wie das Lightning Network.

Die Wahl deiner Wallet und die Art der Verwahrung deiner Bitcoin ist eine Herausforderung für sich. Seit der Geburt der ältesten Kryptowährung existiert das Problem der sicheren und benutzerfreundlichen Verwahrung. Die üblichen Methoden sehen sich dabei häufig mit Problemen konfrontiert.

Online-Wallets sind das beliebteste Ziel von Hackern, Malware und Scammern. Diese zielen oft darauf ab, deine Passwörter oder Sicherheitsschlüssel zu stehlen und dich so von deinen schwer verdienten Bitcoin zu trennen. Das Risiko einer Online-Wallet ist demnach besonders groß.

Darüber hinaus ist die Verwahrung auf Krypto-Börsen extrem unsicher. Hier sind deine Kryptos auf der einen Seite anfällig für Hacks und Scams. Auf der anderen Seite sind sie dem Risiko der Pleite einer Börse ausgesetzt. Diese verfügen oft nur über trügerische Scheinlizenzen, wie auch im berühmten FTX-Fall, in welchem die Pleite der Börse eine große Anzahl von Krypto-Nutzern um ihre Gelder brachte.

Hardware-Wallets, als weitere Verwahrungslösung, schränken die Benutzerfreundlichkeit stark ein. Das Versenden von und Zahlen mit Bitcoin entpuppt sich häufig als schwierig. Das führt dazu, dass diese oft nur herumliegen und nicht weiter verwendet werden. Darüber hinaus ist es möglich, Hardware-Wallets zu verlieren oder zu beschädigen, was zu zusätzlichen Problemen führen kann.

Letztlich sind viele Wallets sehr komplex und für Anfänger nur schwer bis überhaupt nicht nachvollziehbar. Von technischen Fehlern, unsicheren Drittanbietern, Fehlern in Smart Contracts und Softwarefehlern ganz zu schweigen.

Doch zum Glück gibt es BitBucks. Das Unternehmen aus Deutschland bietet dir eine Wallet, die so sicher ist wie Hardware Custody, so simpel wie Online-Banking und so schnell wie Lightning.

Sichere Bitcoin Verwahrung und kostenlose Sofort-Transaktionen

Als All-in-One-Lösung zielt BitBucks stets darauf ab, das Bitcoin-Netzwerk und die Benutzerfreundlichkeit der ältesten Kryptowährung durch Innovationen wie blitzschnelle Transaktionen oder dem Versenden an Telefonnummern voranzutreiben.

So hast du Zugang zu sekundenschnellen Zahlungen an Freunde, Familie oder Händler. Das funktioniert durch Off- und On-Chain-Transaktionen und ähnelt daher stark dem Prinzip des Bitcoin-Lightning-Netzwerks. Eine Telefonnummer des Empfängers genügt. Mit dem Cashback-Programm sammelst du darüber hinaus Satoshis im Schlaf.

Wir von BitBucks sind keine Bitcoin-Maximalisten, sondern Adoptionisten. Wir wollen Bitcoin dadurch voranbringen, dass es überall und von jedem ganz einfach und kostenlos genutzt werden kann. Frank Meier, Gründer von BitBucks

Doch was wirklich Priorität hat, ist Datenschutz und die Sicherheit deiner hart verdienten Gelder. Bei BitBucks zahlst du nicht mit deinen eigenen, privaten Daten. Deshalb bietet man dir die sicherste Verwahrung unter Regulation der deutschen Finanzmarktaufsicht durch die BaFin. Dies erfolgt mithilfe des Bafin-lizenzierten deutschen Krypto-Custody-Unternehmen Tangany.

Jeder Kunde kann eine eigene Walletadresse erhalten und kann so jederzeit das Vorhandensein seiner eingezahlten Bitcoin unabhängig über die Bitcoin Blockchain überprüfen. Der Zugriff auf deine Gelder ist aufgrund des 2-Stellen-Konzepts verwehrt.

Durch BitBucks hast du Zugang zu deinen Bitcoins über eine intuitive und benutzerfreundliche Mobile-App

Die innovative und schlanke App ist, ungleich Hardware Wallets, überall und jederzeit zu verwenden, ohne dass du dabei auf die Sicherheit deiner Bitcoin verzichtest. Mit einem übersichtlichen Design und Tutorials für die Grundfunktionen und den KYC-Prozess hast du sogar als blutiger Anfänger keine Probleme, mit der BitBuck Wallet vertraut zu werden und in Windeseile loszulegen.

Die Bitcoin Wallet neu erfunden – lege noch heute los

Bei BitBucks liegen deine Bitcoins nicht wie Blei in den Regalen, sondern können kinderleicht verwendet werden. Dort ermöglicht man dir die einfache Zugänglichkeit durch eine kostenlose App, die ohne jegliche zusätzlichen Gebühren und sogar auf deinem Smartphone erreichbar ist.

Hier zahlst du keine Gebühren für das Versenden von Bitcoin und keine Gebühren für das Einzahlen. Anstelle dessen treten eine Pauschalgebühr in Höhe von zwei Prozent für deine Verwahrung.

Im Gegenzug dazu bekommst du blitzschnelle Bitcoin-Transaktionen und die sicherste Verwahrung, die unter Aufsicht der deutschen Bafin (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht) steht.

Dabei startest du in Sekundenschnelle mit der App von BitBucks durch:

Lade dir die BitBucks-App im Apple- oder Google-Store herunter. Lade deine neue Wallet mit Bitcoins auf. Los geht’s. Von nun an bist du in der Lage, deine Bitcoins sicher zu verwahren, diese an Freunde zu senden oder im Handel ganz einfach damit zu bezahlen.

Unsere Bitcoin Wallet haben wir entwickelt, um die Bitcoin Blockchain zu ergänzen. Bitcoin sollte nicht nur als Anlage- und Spekulationsobjekt dienen. Mit BitBucks können Bitcoin völlig kostenlos und in Sekundenschnelle an Freunde oder Unternehmen gesendet werden und sind in unserer Kryptoverwahrung sicher vor Verlust. Frank Meier, Gründer von BitBucks

Für weitere Informationen und Fragen steht der E-Mail-Support von BitBucks auf Deutsch und Englisch jederzeit zur Verfügung. Hol dir jetzt die BitBucks App und entdecke völlig neue Möglichkeiten von Bitcoin.

