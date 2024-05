Werbemitteilung unseres Partners. Die BTC-ECHO GmbH ist für die Inhalte dieses Artikels nicht verantwortlich.

Rund 3,6 Millionen US-Dollar wurden im Presale von Bitbot bereits eingesammelt. Damit stehen die Vorzeichen gut, dass die neue Kryptowährung mit seinem BITBOT-Token zu einem der heißten Projekte des Jahres 2024 werden könnte. Doch was begeistert Investoren ganz konkret an Bitbot? Ein Einblick.

Als KI-Token positioniert sich Bitbot in einer der beliebtesten Branchen, der noch großes Potenzial für die Zukunft vorausgesagt wird. Seit der Einführung von ChatGPT Ende 2022 ist es weltweit zu einem enormen Investitionsschub in Projekte im Bereich von Künstlicher Intelligenz gekommen. Auch unter den Kryptowährungen gehören KI-Token 2024 zu jenen mit dem stärksten Wachstum.

Zu dieser dynamischen Entwicklung trägt nun auch Bitbot mit seinem Presale bei. Zehntausende Anleger haben das Potenzial des KI-Tokens bereits erkannt.

Bitbot möchte eine marktführende Rolle in der lebhaften Telegram-Bot-Szene erreichen. Die KI-Bots vereinfachen Händlern den Zugang zu hoch entwickelten automatisierten Handelsstrategien und dezentralen Börsen direkt über die Oberfläche der Telegram-App.

Seit seiner Einführung im Jahr 2024 ist der Markt für Telegram-Handelsroboter einer der am schnellsten wachsenden Kryptowährungssektoren. Sein Volumen hat sich von rund 6 Milliarden US-Dollar auf über 20 Milliarden US-Dollar ausgedehnt. Zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Artikels nutzen rund 1,5 Millionen Händler diese Trading-Bots.

Und das Potenzial ist noch enorm, wenn man bedenkt, dass mehr als 900 Millionen Menschen weltweit Telegram nutzen. Mit seiner zunehmenden Popularität könnte Bitbot in diesem Marktsegment schnell eine dominierende Rolle einnehmen, schätzen die Entwickler.

Gem-Scanner und Non-Custodial-Ansatz als Alleinstellungsmerkmale

Bitbot wurde entwickelt, um Privatanlegern einen Vorsprung auf dem von institutionellen Akteuren dominierten Kryptomarkt zu verschaffen. Das Herzstück von Bitbot ist der Gem Scanner, ein hochmodernes KI-Tool. Der Gem Scanner ruft Daten aus Quellen wie Dexscreener, Birdeye und verschiedenen Social-Media-Feeds ab, um die am schnellsten wachsenden Krypto-Token zu identifizieren. Daran anknüpfend vergibt das Tool dann eine Punktzahl auf der Grundlage von Echtzeitaktivitäten auf der Blockchain und der allgemeinen Marktstimmung. So erhalten Händler sehr hilfreiche Einblicke für ihre Investitionsentscheidungen.

Hervorzuheben ist bei Bitbot auch der Non-custodial-Ansatz. Damit unterscheidet sich Bitbot von Konkurrenten wie Maestro, Unibot, Banana Gun und seit kurzem auch Solareum, die mit Problemen bei der Verwahrung von Benutzerschlüsseln und Geldern zu kämpfen haben. Dank der Partnerschaft mit KnightSafe, einer dezentralisierten Open-Source-Selbstverwahrung, die Vermögenswerte im Wert von über 28 Millionen Dollar schützt, behalten die Nutzer von Bitbot die volle Kontrolle über ihre privaten Schlüssel und Vermögenswerte.

Das bedeutet, dass die Gelder der Nutzer erst dann übertragen werden, wenn die Transaktionen ausgeführt wurden. In Kombination mit Anti-MEV- und Anti-Rug-Technologien möchte Bitbot nicht nur die intelligenteste, sondern auch die sicherste Telegram-Handelslösung auf dem Markt werden.

Zusätzliche Vorteile für BITBOT-Inhaber

Zu den weiteren Mehrwerten für Nutzer zählen die Copy-Trading-Funktion sowie Gewinnbeteiligungen und Kickbacks. So dürften sich Besitzer von BITBOT-Token über einen Anteil von bis zu 50 Prozent an den Einnahmen des Bots freuen. Und das Empfehlungsprogramm bietet einen Kickback von 15 Prozent auf die Trades der geworbenen Nutzer.

Diese Vorteile, die fortschrittliche Sicherheit von Bitbot und die leistungsstarke KI machen den Handel mit Kryptowährungen einladender und sicherer als je zuvor. Aus Sicht von Bitbot ist damit der Grundstein gelegt, um tausende neuer Nutzer in einen Markt zu bringen, in dem sie sich bisher nicht wohlgefühlt haben.

Presale von BITBOT erreicht heiße Phase

Noch haben Anleger Zeit, sich BITBOT-Token im Presale zu sichern. Doch diese wird langsam knapp, weil sich der Vorverkauf bereits in Phase 14 von 15 befindet. Aktuell liegt der Preis bei 0,0189 US-Dollar und wird und Phase 15 sein endgültiges Kursziel von 0,02 US-Dollar erreichen.

Dabei ist die Euphorie auch in den sozialen Netzwerken spürbar. Mehr als 80.000 Follower auf Twitter und fast 30.000 Anhänger auf Telegram fiebern dem Börsenstart entgegen. Dazu tragen laufende Produktdemonstrationen und AMAs bei.

Einen guten Anhaltspunkt für das Potenzial von Bitbot nach dem Presale bietet ein Blick auf die Konkurrenz. So durften sich frühe Investoren von Banana Gun über eine fast 80-fache Rendite freuen, als im April 2024 das Allzeithoch erreicht wurde.

Jetzt Renditechance vor Börsenlistung nutzen

In Anbetracht des aufstrebenden KI-Krypto-Sektors und der großen Nachfrage nach Telegram-Handelsrobotern ist Bitbot gut positioniert, um seine Konkurrenten in den Schatten zu stellen und könnte 2024 zu einem der am schnellsten wachsenden Kryptos werden.

Kurz vor dem Ende der mit Spannung erwarteten Börsenlistung und dem Debüt der Bitbot-App in den kommenden Monaten, ist nun die letzte Chance gekommen, frühzeitig bei diesem Projekt dabei zu sein. Führt man sich die Erfolgsgeschichte von Banana Gun vor Augen, scheinen 100-fache Gewinne bei Bitbot nicht ausgeschlossen.

Besuche die offizielle Website, um mehr zu erfahren und BITBOT-Token zu kaufen.

