Werbemitteilung unseres Partners. Die BTC-ECHO GmbH ist für die Inhalte dieses Artikels nicht verantwortlich.

Terra Luna gehört zu den größten Betrugsfällen der Kryptobranche. Die US-Finanzaufsichtsbehörde erhebt unter anderem den Vorwurf, dass Investoren über die Stabilität des Terra-USD-Stablecoins getäuscht wurden. Mitbegründer Do Kwon muss sich derzeit vor Gericht verantworten und die US-Finanzaufsicht möchte eine Strafe von insgesamt 5,3 Milliarden US-Dollar für das Fehlverhalten von Terraform Labs und Do Kwon durchsetzen.

Geprellte Anleger haben viel Geld mit Terra Luna verloren. Auch der aus Terra hervorgegangene Token Terra Luna Classic konnten dies in keiner Weise kompensieren. Nun suchen die Anleger nach neuen Möglichkeiten am Kryptomarkt. Gesucht sind Projekte im Presale, die in einem starken Wachstumsmarkt positioniert sind und damit hohe Renditechancen versprechen. Zugleich jedoch soll es sich um ein seriöses Geschäftsmodell handeln, das die Sicherheit der Nutzer in den Vordergrund stellt.

Bitbot-Presale steuert auf 3 Millionen US-Dollar zu

Genau dieses Gesamtpaket möchte Bitbot Investoren bieten. Der Presale des Tokens zum neuen Telegram Trading Bot hat innerhalb von nur 13 Wochen mehr als 2,8 Millionen US-Dollar eingesammelt.

Die beeindruckenden Zahlen werden darauf zurückgeführt, dass es sich bei Bitbot um die weltweit erste non-custodial Lösung unter den Trading-Bots auf Telegram handelt, die für höchste Sicherheit sorgt, indem sie den Nutzern die volle Kontrolle über ihre privaten Schlüssel und ihr Vermögen gibt. Hinzu kommt eine Reihe von KI-gestützten Tools, dank derer die Nutzer im Wettbewerb mit institutionellen Anlegern auf Augenhöhe agieren können.

Markt für Trading-Bots wächst schnell

Dabei bewegt sich Bitbot in einem Umfeld, das von starkem Wachstum geprägt ist. Obwohl der Markt für Telegram-Handelsroboter noch am Anfang steht, wurde eine Marktkapitalisierung von 1,2 Milliarden US-Dollar erreicht. Über 1,3 Millionen Nutzer sind schon dabei und haben ein kumulatives Handelsvolumen von mehr als 18 Milliarden US-Dollar generiert.

Bitbot hat aus den Sicherheitslücken seiner Konkurrenten gelernt, wie etwa dem Verlust von 99 Prozent bei Banana Gun und dem Hack von Unibot, bei dem 0,5 Millionen US-Dollar aus den Geldern der Nutzer abgezogen wurden. Mit seinem revolutionären, nicht auf Kontrolle basierenden Sicherheitsangebot, ändert Bitbot die Spielregeln und macht den Handel mit digitalen Vermögenswerten auf Telegram endlich sicher und attraktiv für Anleger.

KI-Technologie verbessert Renditepotenzial

Darüber hinaus dürften die KI-Tools von Bitbot, die komplexe Handelsentscheidungen automatisieren, viele Kunden begeistern. Von den neuen Standards, die Bitbot mit der Kombination von modernster Sicherheit und intelligenten Handelsalgorithmen setzen möchte, kann die gesamte Branche der Trading-Bots auf Telegram profitieren. Denn Bitbot möchte dort Vertrauen schaffen, wo es bislang an vertrauenswürdigen Akteuren fehlt.

Großen Wert legt Bitbot auch darauf, die Gemeinschaft in den Mittelpunkt zu rücken. Dies gelingt zum Beispiel, indem Nutzer vielversprechende Token-Insights mit anderen Mitgliedern der Community auf Telegram teilen können. Die Wertschätzung der Kunden zeigt sich weiterhin in den Blogs und AMAs. Jede Frage der Nutzer wird ausführlich und verständlich beantwortet. Dafür zeichnen sich Andrew Jacobs als technischer Produktberater und sein Team verantwortlich.

Token-Inhaber erhalten Umsatzbeteiligung

Gestärkt werden soll der Community-Gedanke zudem durch das Empfehlungsprogramm, bei dem Bitbot-Kunden lebenslang 15 Prozent der Handelsgebühren eines neu geworbenen Bitbot-Nutzers erhalten. Zudem winkt eine Umsatzbeteiligung für BITBOT-Token-Inhaber, bei der bis zu 50 Prozent der Transaktionsgebühren der Plattform unter den Nutzern aufgeteilt werden.

Die genannten Anreize tragen dazu bei, dass die Gemeinschaft dem Projekt langfristig treu bleibt und mit ihrem Engagement die benötigten Gewinne bei der Börsennotierung vorantreiben wird.

Käufer von BITBOT-Token im Presale haben große Hoffnung, dass sie schnell enorme Renditen erzielen werden. Das Potenzial scheint enorm, wenn man sich vor Augen führt, dass der Markt für Telegram-Trading Bots trotz einer Reihe von Unzulänglichkeiten bei den Wettbewerbern bereits stark gewachsen ist.

Astronomische Aussichten

Hier ist etwa die Wachstumsrate von 290 Prozent bei Banana Gun in diesem Jahr zu nennen. Trotz seiner Sicherheitsmängel hat der Bot bereits über 5 Millionen Trades abgewickelt. Das beweist, dass die Nachfrage nach solchen Tools beträchtlich ist. Und sie dürfte noch deutlich steigen, wenn mit Bitbot ein neuer Teilnehmer ohne solche Sicherheitsdefizite in den Markt eintritt.

Wer sich heute für den Kauf von BITBOT Token im Presale entscheidet, kann sich allein schon bis zum Ende des Vorverkaufs über eine Kurssteigerung von 22,70 Prozent freuen. Dies ist auf die weiteren Preisstufen zurückzuführen, die es im Presale geben wird.

Richtig interessant wird es jedoch, sobald BITBOT offiziell an den Börsen gelistet ist. Konkurrenten wie Banana Gun und Unibot konnten bereits das 80- bzw. 200-Fache ihrer Presale-Preise erzielen. Es ist also eher eine konservative Schätzung anzunehmen, dass der BITBOT-Preis mindestens um das 50-Fache steigen kann.

BITBOT-Token jetzt im Presale kaufen

Das Timing für den Start von Bitbot scheint perfekt gewählt. Die gute Stimmung am Kryptomarkt mit einem kürzlich erreichten Bitcoin All Time High sowie der KI-Boom, den Bitbot mit seinen Tools bedient, sprechen für sich. Schon jetzt weist der KI-Sektor eine Marktkapitalisierung von mehr als 38 Milliarden US-Dollar auf und im 1. Quartal 2024 dürfte er um mehr als 250 % ansteigen.

Der Kauf von BITBOT-Token im Presale bietet deshalb die einmalige Chance, frühzeitig an dieser Revolution teilzunehmen. Besuche jetzt die offizielle Website, um mehr zu erfahren und BITBOT-Token zu kaufen.

Jetzt kostenlosen Newsletter abonnieren Top-Themen, Top- & Flop-Coins, Kursentwicklungen, Wirtschaftskalender. Alle wichtigen Updates zu Bitcoin, Blockchain & Co. kostenlos per E-Mail! Jetzt anmelden